調査期間: 2023年2月6日ー2月13日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 533人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 533

調査方法:実地調査213、インターネット調査320

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:睡眠導入剤とは何ですか?予測期間の末に、睡眠導入剤市場の推定規模と収益成長率はどのくらいですか?



睡眠導入剤は、睡眠の質の向上や入眠を助けるために使用される薬や機器と広く定義することができます。一般的には、不眠症、睡眠時無呼吸症候群、レストレスレッグ症候群などの睡眠疾患を治療するために使用されます。睡眠導入剤には、処方箋薬と市販薬があります。処方薬や市販の睡眠薬などの薬物療法と、メラトニンサプリメント、ハーブティー、アロマテラピーなどの自然療法があります。 副作用の可能性もあるため、睡眠導入剤は適切な指導のもとで使用することが推奨されます。睡眠導入剤の世界市場は、2022年に600億米ドル、2023―2035年に、6%のCAGRで成長し、2035年には1140億米ドルに達すると予測されます。





質問:睡眠導入剤市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、睡眠導入剤市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:

睡眠障害の有病率の増加―不眠症、睡眠時無呼吸症候群、レストレスレッグ症候群などの睡眠障害は、ストレスレベルの上昇、人口の高齢化、生活習慣の変化などにより、今日では一般的な病気になっています。世界保健機関(WHO)のデータによると、睡眠障害は世界人口の45%が罹患しているとされています。また、米国睡眠医学会によると、米国では成人の約30%が不眠症の症状があり、10%が慢性不眠症に苦しんでいるとされています。また、世界では1億人以上の人が閉塞性睡眠時無呼吸症候群に苦しんでいます。また、病気や、今日広く受け入れられている交代制勤務は、世界の睡眠障害の20~30%以上を積極的に占めています。



睡眠の重要性に対する意識の高まりー政府、非政府組織、医療機関は、全般的な健康と幸福に欠かせない要素として睡眠の重要性を認識しつつあります。日本政府は「健康日本21」というキャンペーンを開始し、職場や学校での「睡眠に適した」環境づくりと、睡眠の重要性に関する国民への啓蒙を推進しています。国民保健サービス(NHS)は、望ましい睡眠サイクルを促進し、睡眠障害の治療プログラムを助成しています。



睡眠導入剤製品の規制当局からの承認が増加中



所得水準の向上



携帯用睡眠導入剤とソリューションを提供する技術的な進歩







質問:睡眠導入剤市場の市場制約は何ですか?

以下は、睡眠導入剤市場の成長を制約しているいくつかの要因です -

代替治療―不眠症の認知行動療法(CBT-I)のような睡眠障害の代替療法は、副作用や医薬品の過剰摂取の可能性を排除しながら、非常に効果的であることが証明されています。



睡眠導入剤の中には高価なものもあり、すべての保険制度がこれらの薬や機器の費用をカバーするわけではありません。



特に老年人口における副作用と安全性の懸念。





質問:睡眠導入剤市場の主要な分類は何ですか?

睡眠導入剤市場は、次のように分類されます: -

流通チャネル別(睡眠センター・フィットネスセンター、ハイパーマーケット・スーパーマーケット、Eコマース、薬局・小売店、その他)



製品タイプ別(マットレスと枕、薬、眠りかけの無呼吸用デバイス、その他)

製品タイプに基づいて、枕とマットレスが世界の睡眠導入剤市場の約700億ドルを占め、年平均成長率は約7%と予測されています。健康的な睡眠サイクルに対する意識の高まりと、医薬品による解決策に対する保守的な認識により、多くの人々が枕やマットレスなどの睡眠導入剤に頼っています。National Sleep Foundationによる調査では、枕とマットレスが最も一般的に使用されている睡眠導入剤であり、回答者の92%が枕を、74%が快適なマットレスを使用して睡眠の質を高めていることがわかりました。さらに、Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics誌によると、新しい枕を受け取った患者さんは、睡眠の質が大幅に改善され、首の痛みが軽減されたと報告されています。第二に、多くの国民に共通して適合することができ、費用対効果が高いことです。



睡眠障害のタイプ別(不眠症、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、ナルコレプシー、睡眠時無呼吸症候群、その他の睡眠障害)





睡眠障害のタイプ別では、不眠症が最も一般的な睡眠障害として世界市場を支配しています。2021年6月、International Study of the Prevalence and factors associated with Insomnia in the general populationによる発表では、13カ国の55000人以上の不眠症患者を共通の手法で比較しました。参加者のうち、約11%が短期不眠症障害と診断され、有病率は2.3%から25.5%と、サイト間で大きな差がありました。このような睡眠障害の大幅な増加により、睡眠導入剤のいくつかの分野が活性化すると予想されます。



質問:睡眠導入剤市場をリードしている企業は? 睡眠導入剤市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

睡眠導入剤市場の主要プレーヤーは、Cadwell Industries Inc.、Compumedics Limited、Sanofi S.A.、Serta Simmons Bedding LLC、Sinovac Biotech Ltd.、SleepMed Inc、F.Hoffmann-La Roche Ltd. 、Fisher & Paykel Healthcare Limited 、 Gamma Vaccines Pty Ltd. 、Taked Pharmaceutical Company Limited 、 Tempur Sealy International Inc、 Drive DeVilbiss Healthcare Inc、Eisai Co.などです。





以下は、睡眠導入剤市場における最近の動向の一部です: -

2020年、DayvigoはFDAが承認した不眠症の治療薬であります。この薬は5ミリグラム(mg)または10ミリグラム(mg)の用量で提供され、医師の処方に従って使用されます。



2022年2月、Signifier Medical Technologies社からいびき・睡眠時無呼吸症候群治療薬「eXciteOSA」が発売されました。18歳以上の成人における原発性いびきと軽度の閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)の治療薬としてFDAの認可を受けています。







質問:睡眠導入剤市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどちらですか?

北米地域の睡眠導入剤市場は、世界の消費量と売上高の50%以上を占めています。予測では、2023年から2035年の予測期間において同様に成長軌道に乗ることが示されました。この需要のうち、米国は市場シェアの90%以上を占めています。こうした予測や現在の需要は、睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害の増加に起因していると考えられます。いくつかの調査では、5,000万人以上のアメリカ人が睡眠障害に悩まされていることが報告されています。米国の高齢者の3分の1以上が、6~7時間の睡眠を得るために睡眠薬に頼っています。この分野の研究が進むにつれ、うつ病や不安神経症、タバコやアルコールの乱用など、さまざまな基礎疾患が明らかになっています。2021年の調査では、カナダの成人の4人に1人が、うつ病、不安障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)のいずれかに罹患していることが確認されています。このようなストレスの多いライフサイクルのため、高度な医療施設や睡眠サイクルを調整するための十分な研究が利用可能であることから、この地域では睡眠導入剤の需要が急増すると予想されています。



アジア太平洋地域の睡眠導入剤市場は、予測期間中に年平均成長率7%で大幅な成長が見込まれます。この地域の人口動態とライフスタイルの変化は、ストレスの多い労働時間を大幅にスケールアップさせています。世界保健機関(WHO)のデータによると、睡眠障害は世界人口の45%に影響を及ぼすとされています。アジア太平洋地域では、睡眠障害の有病率は約30%と推定され、中でも不眠症は最も一般的な睡眠障害となっています。また、OTC(Over Counter)薬への志向が高まっており、特にインド、中国、日本などの新興国における市場の成長を促進すると期待されています。このような睡眠障害の現状は、経済的な影響も顕著であり、睡眠障害による生産性の低下や医療費負担は、アジア太平洋地域で年間約170億米ドルに上るとする調査結果があります。



中国睡眠学会によると、3億人以上の人々がさまざまな程度の睡眠障害に悩まされているため、サブリージョンでは、インドと中国が睡眠導入剤市場で最大のシェアを占めています。中国睡眠学会によると、3億人以上の人々がさまざまな程度の睡眠障害に苦しんでいます。このような障害の蔓延と、この地域の人々の経済的余裕の増加により、睡眠導入剤市場は予測期間中に繁栄すると予想されます。



日本では、睡眠のトラッキングを目的としたウェアラブルモニターやセンサーの導入により、不眠症やその他の睡眠障害の有病率を反映した大規模なデータセットが提供されています。日本では人口の20%以上が、1ヶ月以上続く様々な睡眠疾患に悩まされています。このような睡眠障害の経済的影響は、30億ドル以上と推定されています。このような問題から、日本では向精神薬やベンゾジアゼピン系薬剤がしばしば使用されています。さらに、日本政府は2020年に国民睡眠キャンペーンを開始し、健康的な睡眠習慣を促進し、睡眠の重要性に対する認識を高めています。さらに、政府は学校で睡眠の重要性を教える睡眠教育プログラムを実施し、この地域の睡眠導入剤市場を促進しています。



ヨーロッパ地域の睡眠導入剤市場は、ストレスレベルの上昇、生活習慣の変化、人口の高齢化などの要因から、予測期間中に拡大する傾向にあると推定されます。欧州睡眠学会(ESRS)は、不眠症を最も一般的な睡眠障害と認識し、この地域の成人の30%に影響を及ぼしていると述べています。政府やNGOはこの問題への対策に取り組んでおり、睡眠障害の経済的影響は大きいです。例えば、英国では、国民保健サービス(NHS)が睡眠障害者の教育とサポートを行う睡眠プログラムを実施し、地域的に睡眠導入剤の需要に拍車をかけています。



