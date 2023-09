[吉本興業株式会社]





2023年8月19日(土)に、アメリカ・ニューヨーク(NY)からスタートした、渡辺直美の自身初となる全米7都市を巡るトークライブ「Naomi Takes AmericaーThe Podcast LIVEー」が、9月2日(土)のロサンゼルス(LA)公演をもって無事終了しましたことをご報告いたします。



本人がアメリカ・ニューヨークから発信しているPodcast番組「Naomi Take America」が、スタジオから飛び出し全米(ニューヨーク・ワシントンD.C.・マイアミ・アトランタ・シカゴ・ニューオーリンズ・ロサンゼルス)の7都市で、トークライブを開催しました。今回のツアーでは、マイアミ、ニューオリンズを除く5都市がチケット完売となりました。



この度は、公演のライブレポートをご用意しましたので、詳細は、2ページ目以降をご参照ください。

また、全米公演中に、Instagramのフォロワー数が1000万人を突破しました。



ポッドキャスト「Naomi Takes America」は現在シーズン3を各プラットフォームにて配信中。

明日9/13(木)には、シーズン3 第6話が公開予定です。



【渡辺直美 コメント】



人生で初めて全て英語でのライブをやりましたが、お客様があたたかくてめちゃテンションぶち上げのおかげで最後まで楽しくできました!!本当に本当にありがとう!!!私の今のパッションを伝えたくて、ポッドキャストの様にみんなと掛け合いながら台本のないトークライブをしたんですが、ぶっ壊れた文法でも私の伝えたいトークがちゃんと伝わってみんなが笑ってくれたのが本当に嬉しかった!!!



【『Naomi Takes America ーThe Podcast LIVEー』公演概要】

2023.8.19(土) 【ニューヨーク/Brooklyn Steel】 /2023.8.21(月) 【ワシントンD.C./Pearl Street Warehouse】

2023.8.23(水) 【マイアミ/Flamingo Theater Bar】 /2023.8.25(金) 【アトランタ/7 Stages Theatre】

2023.8.28(月) 【シカゴ/Mercury Theater】 /2023.8.31(木) 【ニューオーリンズ/Toulouse Theatre】

2023.9.02(土) 【ロサンゼルス/The Fonda Theatre】

ツアーレポート





渡辺直美の自身初となる全米7都市を巡るトークライブ「Naomi Takes AmericaーThe Podcast LIVEー」を開催。

2023年8月19日(土)のニューヨーク(NY)公演を皮切りに、ニューヨーク→ワシントンD.C.→マイアミ→アトランタ→シカゴ→ニューオーリンズ→ロサンゼルスと全米7都市を巡り、9月2日(土)のロサンゼルス(LA)公演にてツアーファイナルを迎えました。



公演は、本人がアメリカ・ニューヨークから発信しているPodcast番組「Naomi Take America」同様、ファンの皆さんに「アメリカのことを教えてもらい、たまごっちのように育ててもらう」というテーマで、お客様からの質問に答えながら直接交流し、大盛り上がりとなりました。

各都市ローカルネタや地域特有の英語表現を教えてもらうなど、それぞれ違った良さもありました。



ロサンゼルス(LA)での最終公演は、他都市の口コミもあり券売も日々伸びていき、急遽増席。

LA在住の方やアメリカ各地から遠征して来られた500名以上のお客様で大盛況にて終了しました。



■ニューヨーク公演

8/19(土)18:00~ @Brooklyn Steel







■ワシントンD.C.公演

8/21(月)20:00~ @Pearl Street Warehouse







■マイアミ公演

8/23(水)20:00~ @Flamingo Theater Bar







■アトランタ公演

8/25(金)20:00~ @7 Stages Theatre







■シカゴ公演

8/28(月)20:00~ @Mercury Theater







■ニューオリンズ公演

8/31(木)20:00~ @Toulouse Theatre







■ロサンゼルス公演

9/2(土)18:00~ @The Fonda Theatre







