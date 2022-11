[ぴあ株式会社]

韓国エンターテイメント情報誌の中では唯一の月刊誌として、創刊17年目を迎え、毎号旬の韓国エンタメ情報をお届けしている『韓流ぴあ』(ぴあ株式会社発行)。その2022年12月号が本日発売、動画も公開しました。









◆『還魂』で俳優として開花 ファン・ミンヒョン

◆イ・ジュンギ、パク・ミニョン、キム・ゴウンら 話題作のインタビューがめじろ押し

◆『MIRACLE/ミラクル』3ヵ月連続スペシャルインタビューVol.3 カン・ミナ

◆KANGDANIEL 2号連続インタビュー[後編]



●タワーレコード限定版

<KANGDANIEL 2L判生写真付>

http://bit.ly/3EpmJyX

※「生写真」は渋谷店・オンライン限定、「ポストカードシート」は複数店舗対象



●7net限定版

<チャニ&フィヨン(SF9)& カン・ミナ 2L判生写真付>

http://bit.ly/3hz0NJH



●HMV限定版

<Rocket Punch 2L判生写真付>

http://bit.ly/3UxNJ5T



●LINE 韓流ぴあSHOP限定版

<イ・ジュンギ 2L判生写真付>

http://bit.ly/3UVfxRu





2022年12月号の表紙を飾るのは、2012年 NU’ESTでデビューし、Wanna One活動を経て現在は俳優としても注目されているファン・ミンヒョン。本誌では、初の表紙巻頭を飾ります。ファンタジーロマンス『還魂』で憂いのある演技で役者としての才能を開花させたファン・ミンヒョンを12ページで特集。作品はもちろん、デビュー10年の芸能活動について振り返るインタビューと、妖艶かつ重厚感のある美麗グラビアをお楽しみください。



ファン・ミンヒョン









今号は、話題作に出演する俳優たちのインタビューがめじろ押し。イ・ジュンギ『アゲイン・マイ・ライフ~巨悪に挑む検事~』、パク・ミニョンほか『月水金火木土』、キム・ゴウンほか『シスターズ』、ハ・ジョンウほか『ナルコの神』など、インタビューを通して作品がヒットしたわけに迫ります。





続いて、韓国芸能界を舞台に、若者たちの友情と恋を描く青春ラブコメディ『MIRACLE/ミラクル』は、3ヵ月連続でキャストのインタビューを掲載中。第3回は、一度夢を絶たれてもくじけず、前向きな愛されヒロインのソリンをはつらつと演じたカン・ミナが登場。短期集中連載『君はミラクルを目撃する!』でも、ソリンの魅力を紹介しています。

巻末の音楽特集を飾るのは、10月にEP『Joy Ride』で日本デビューを果たしたKANGDANIEL。

2号連続インタビューの後編では、日本初ライブの感想や今年初めて挑戦した演技について聞きました。さらにプライベートが垣間見えるトークも! “自然体”カンダニエルの魅力をお届けします。



また、10月に初の日本フルアルバム『ドキドキLOVE』をリリースしたRocket Punchも登場。“ドキドキ”と“LOVE”満載のガールズトークは必読です。





そのほか、ヨン・ウジンのインタビューやパク・ミニョンにまつわる特別企画、THE BOYZ、釜山国際映画祭の各ライブ&イベントレポートもお見逃しなく。





最新話題情報満載の『韓流ぴあ』12月号は、11月22日(火)に全国書店、amazon、タワーレコードオンライン、7netショッピング、HMV、Rakutenブックスなど主要ECサイトほか韓流ぴあSHOP(LINE)で発売。なお、一部の書店、ECサイトでの予約購入者には、韓流ぴあ特製ポストカード(イ・ジュンギ + KANGDANIEL + Rocket Punch + チャニ&フィヨン(SF9)&カン・ミナ)をプレゼント。

またタワーレコード、HMV、7net、韓流ぴあSHOPでは俳優またはアーティストの2L判生写真付版本誌もご用意。毎号話題満載でお届けする『韓流ぴあ』にどうぞご期待ください!



綴じ込みポスター









●【タワーレコードオンライン、HMV、一部の書店購入者特典】

ポストカード: イ・ジュンギ + KANGDANIEL + Rocket Punch + チャニ&フィヨン(SF9)& カン・ミナ





◆◇◆◇◆◇ 生写真付 限定版 ◇◆◇◆◇◆

●タワーレコード限定版 <KANGDANIEL 2L判生写真付>

『韓流ぴあ』+KANGDANILE 2L判生写真(1枚)+ポストカード 定価:1,200円(本体1,091円+税)

http://bit.ly/3EpmJyX ※「生写真」は渋谷店・オンライン限定、「ポストカードシート」は複数店舗対象



●7net限定版 <チャニ&フィヨン(SF9)& カン・ミナ 2L判生写真付>

『韓流ぴあ』+チャニ&フィヨン(SF9) & カン・ミナ 2L判生写真 (1枚) 定価:1,200円(本体1,091円+税)

http://bit.ly/3hz0NJH



●HMV限定版 <Rocket Punch 2L判生写真付>

『韓流ぴあ』+ Rocket Punch 2L判生写真 (1枚) 定価:1,200円(本体1,091円+税)

http://bit.ly/3UxNJ5T



●LINE 韓流ぴあSHOP限定版 <イ・ジュンギ 2L判生写真付>

『韓流ぴあ』+イ・ジュンギ 2L判生写真 (1枚)+ ポストカード 定価:1,200円(本体1,091円+税)

http://bit.ly/3UVfxRu



※各店舗の特典物は限定数につき、なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。











CONTENTS



<ドラマ・映画>

『還魂』

ファン・ミンヒョン



『アゲイン・マイ・ライフ~巨悪に挑む検事~』

イ・ジュンギ



『シスターズ』

キム・ゴウン、ナム・ジヒョン、

パク・ジフ、ウィ・ハジュン



『ナルコの神』

ハ・ジョンウ、ファン・ジョンミン、

パク・ヘス、チョ・ウジン、

ユ・ヨンソク、ユン・ジョンビン監督



『月水金火木土』

パク・ミニョン、コ・ギョンピョ、

キム・ジェヨン



『夜明けの詩』

ヨン・ウジン、キム・ジョングァン監督



『MIRACLE/ミラクル』

カン・ミナ



<K-POP・音楽>

KANGDANIEL

Rocket Punch



■最新エンタメ情報

in KOREA

スターの最新情報をまるごとキャッチ! スターワイド100

※今月は新型コロナウイルスの影響により、50組のスターの近況をお届けします。



注目ドラマ詳細ガイド

『百人力執事~願い、かなえます~』ジュン(U-KISS), ヘリ(Girl's Day)

『真剣勝負』ド・ギョンス (EXO- D.O.), イ・セヒ

『カーテンコール』 ハ・ジウォン、カン・ハヌル



パーフェクトドラマガイド



バラエティ番組ガイド

広告・CM・映画・音楽ランキング



in JAPAN

今月のDVD&CD

今月の映画



新連載

事件の真相を追え! 『智異山<チリサン>~君へのシグナル~』

ドラマを10倍楽しむガイド



好評連載中

『MIRACLE/ミラクル』短期集中連載 君はミラクルを目撃する!

気になるドラマの裏側、教えます! 『悪の花』

『韓流ぴあ』調査隊が行く! ネクストブレイクを探せ パク・ジフ

K-POP番長のめざせ! サントラマスター『私たちのブルース』

古家正亨の韓流“考”

『先輩、その口紅塗らないで』でロウンに心♥奪われて!



一見さんお断り! ソン・シギョンの日々是好日

AB6IX エガオビヨリ



韓流TVぴあ

CS・BS・全国地上波韓国ドラマ放送情報

ドラマタイトル早見表



耳寄り情報

韓流ぴあ倶楽部

表紙の人 占ってみました~ ファン・ミンヒョン



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-15:46)