世界88の国と地域で展開している「SHISEIDO」のメンズシリーズ「SHISEIDO MEN」は、人気アパレルブランドのWIND AND SEA(ウィンダンシー)とのコラボレーションキットを、伊勢丹新宿店 メンズ館にて2023年10月4日(水)より、三越伊勢丹化粧品オンラインストアmeeco、伊勢丹新宿店 本館2階 化粧品/SHISEIDO、銀座三越 地下1階 化粧品 ギンザコスメワールド/SHISEIDOにて10月11日(水)より数量限定で発売します。

また、伊勢丹新宿店 メンズ館にて2023年10月4日(水)~10月10日(火)までPOPUPSTOREも開催します。





ポジティブなマインドセットを持つ方々へ。サウナやジム、出張へ行く際のスキンケアの必需品として、肌のコンディションをととのえる、洗顔、美容液、化粧水とWIND AND SEAオリジナルグッズがひとつになった数量限定キットです。人気アパレルブランド「WIND AND SEA(ウィンダンシー)」とコラボレーションし、いつでもどこでも男性の肌を健やかに保ち、生命感あふれるしなやかな肌を引き出します。



SHISEIDO MEN × WIND AND SEAキット【数量限定品】

全1品 参考小売価格12,800円(税込14,080円)

* 価格は参考小売価格です。(店舗によって異なる場合があります)



<内容>

SHISEIDO メン フェイス クレンザー 130g

SHISEIDO メン アルティミューン パワライジング コンセントレート 30mL

SHISEIDO メン ハイドレーティング ローション C150mL

SHISEIDO MEN × WIND AND SEA TEE

SHISEIDO MEN × WIND AND SEA ハンドタオル

SHISEIDO MEN × WIND AND SEA ポーチ



取扱店舗と販売開始日

伊勢丹新宿店 メンズ館:10月4日(水)~

三越伊勢丹化粧品オンラインストアmeeco:10月11日(水)~

伊勢丹新宿店 本館2階 化粧品/SHISEIDO:10月11日(水)~

銀座三越 地下1階 化粧品 ギンザコスメワールド/SHISEIDO:10月11日(水)~



【WIND AND SEA(ウィンダンシー)】

2018年に誕生した東京発のアパレルブランド。ユースカルチャーや、現代のトレンドを加味したアイテムと、ジャンルレスに様々なブランドのコラボレーション企画を行うことで話題を呼んでいる。ブランド名の由来は、「波乗りを終え、 ”F**k you. Go home!” と書かれた自身の車を目にし、悔しい想いをした」という、アメリカ、サンディエゴのラホヤにあるサーフポイント、 Windandsea Beach での体験がきっかけとなっている。





【SHISEIDO MEN】

「SHISEIDO MEN」は、男性の肌のバリア機能に着目した本格スキンケアラインとして、2003年にイタリア・ドイツから販売を開始。日本市場には2004年に導入し、プレステージメンズカテゴリー市場を牽引してきました。

資生堂は、長年にわたり年代・性別ごとの皮膚生理や嗜好性について研究した成果として、過剰な皮脂、乾燥、肌荒れに代表される、男性の肌悩みを引き起こす3つの弱点※ を解明しました。この知見を応用し、「SHISEIDO MEN」は、男性の肌を健やかに保ち、生命感あふれるしなやかな肌を引き出す高品質・高機能なスキンケア・メイクアップシリーズです。「SHISEIDO MEN」のコンセプトは”次の一歩に、たしかな自信を”。商品を通じて、世界中の男性に、肌への自信と生きる力を与えます。

※ ディフェンス、バランス、リカバリー





問合せ先

SHISEIDOお客さま窓口 フリーダイヤル 0120-587-289

9:00~17:00 / 土・日・祝日を除く



