質問:ボンド磁石とはなんですか?ボンド磁石の世界市場の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?





ボンド磁石は、一般にネオジム、ストロンチウム、フェライトからなる磁性粉末と高分子バインダーを混合し、所望の形状に成形した永久磁石の一種です。つまり、磁性粉に接着剤と適当な添加物を加えた複合体です。

世界のボンド磁石市場は、2022年に50億米ドルを獲得し、予測期間中に9%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、世界のボンド磁石市場は、2035年までに120億米ドルに達すると予想されています。





質問:ボンド磁石市場の成長を牽引する要因は何ですか?





以下は、ボンド磁石市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:





ボンド磁石の形状が多様であることから、電気モーターに使用される電気自動車の需要増加や、タービンなど他の電子機器への使用拡大が、市場拡大の要因となっています。また、投資の増加もボンド磁石市場の成長を促進する要因となっています。EVの世界販売台数は倍増し、2022年には660万台という驚異的な数字に達し、年間9%の成長を記録しています。このため、ボンド磁石の価格は従来の3.8倍となり、世界的に市場が拡大しました。







軽量で複雑なデザイン





HDDなどの磁気記憶装置で必然的な役割を果たす





マイク、電話、スピーカーなど、他の電子アイテムの製造に重要な役割を果たす





3Dプリンティング技術での利用が増加









質問:ボンド磁石市場の主要な分類は何ですか?





ボンド磁石市場は製品タイプ別、プロセスタイプ別、エンドユーズによって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -









製品タイプ別











レア・アースボンドマグネット





フェライトボンド磁石





ハイブリッドボンド磁石













プロセスタイプ別











射出成形ボンド磁石





圧縮接着磁石





カレンダリングボンド磁石





エクストルージョンボンド磁石









プロセスタイプに基づいて、カレンダーボンド磁石は、その効率性の高さからエレクトロニクスや自動車産業など様々な産業で広く採用されているため、2/3の圧倒的な市場シェアを獲得しています。2035年末には、カレンダーボンド磁石の売上高は84億ドルに達すると予想されています。









エンドユーズ別











メディカル





発電量





自動車





電気・電子





インダストリアル









エンドユーズに基づいて、自動車産業は、焼結磁石などの他の磁石に比べて費用対効果が高く、効率も良いことから、ボンド磁石の世界的な使用量の4分の1を占めています。また、モーター、センサー、ハードディスクドライバなど様々な用途で使用されるため、高い需要があります。この分野の11%のCAGRはと予想されています。



質問:ボンド磁石市場の市場制約は何ですか?





この市場の成長を妨げる最大の要因は、自動車工学、再生可能エネルギーなどの分野で新時代の磁気技術が台頭していることです。





以下は、ボンド磁石市場の成長を制約しているいくつかの要因です -







熱間変形や焼結による高い製造コスト





世界のレアアースのほぼ100%、レアアース酸化物の94%以上が中国産であり、他国より経済的に優ることができます。





セラミック磁石やアルニコ磁石など、効果的な代替品の使用が増えています。





製造における高価な機器の必要性









質問:ボンド磁石市場をリードしている企業は? ボンド磁石市場における最近の開発のいくつかは何ですか?





以下は、ボンド磁石市場をリードする企業です –







Advanced Technology Materials





Xiamen Yuxiang Magnetic Materials





Allstar Magnetics





Arnold Magneti





Vacuumschmelze





Alliance LLC





Magnequench LLC





MMC Magnetic Corp





Mate Co Ltd





TDK Corporation









以下は、ボンド磁石市場における最近の動向の一部です: -







2022年4月、Magnequench LLCは、圧縮成型や射出成型の自動車用途に最適な磁気特性を改善したMQP-15-12-20439を発売しました。





XiamenのYuxiang Magnetic Materialsは、射出成形と圧縮成形の新しい技術を開発し、プラスチックボンド磁石を生産しています。









質問:アジア太平洋地域がボンド磁石市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか? 日本におけるボンド磁石市場の傾向は何ですか?





アジア太平洋地域は、ボンド磁石市場において世界シェアの2/5を占める高収益地域です。APAC地域では、中国がボンド磁石市場全体の約60%という圧倒的な市場シェアを誇り、APAC地域で32億ドルという巨大な市場を形成しています。これは、サマリウム、ネオジム、ジスプロシウムなどの希土類鉱物が豊富に採掘されているためです。さらに、半導体チップやハードディスクなどのストレージデバイスの製造需要の増加が、ボンド磁石の需要を押し上げています。





また、日本市場も約10%の市場占有率で優位に立っています。自動車産業と家電製品、そして政府の取り組みが、この地域の大きな需要を牽引しています。





質問:2035年までにボンド磁石市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?





ヨーロッパ地域はボンド磁石の2番目の市場であり、予測期間中に約7.2%のCAGRを記録すると予測されています。これは、この地域でEVの需要が急増していることと、市場に支配的なプレーヤーが存在することが理由です。例えば、テスラやフォルクスワーゲンなどの大手自動車メーカーが、既存工場や新規工場に生産ラインを増設し始めています。また、最近、日産自動車が電気自動車用電池の将来的な需要に対応するために176億米ドルを投資することを明らかにした。





米国は、技術進歩への投資が活発で、携帯電話や電気自動車などの消費支出が増加していることから、 470百万米ドルの貢献でボンド磁石市場を支配すると予想されます。



当社について:





SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



