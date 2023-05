[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月10日ー3月17日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 548人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 548

調査方法:実地調査228、インターネット調査320

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:除雪機とは何ですか?予測期間の末に、除雪機市場の推定規模と収益成長率はどのくらいですか?

除雪機は、道路、歩道、車道などの除雪に使用される機械です。オーガーやインペラを用いて雪を持ち上げ、地面から離れた場所に投げることで、効率的かつ迅速な除雪を可能にするのが一般的です。個人用の小型電気式から、自治体や除雪業者が使用する大型のガス式まで、さまざまなサイズと構成があります。除雪機の世界市場は、2022年に15億米ドルとなり、2023年から2035年までの4%のCAGRで成長し、2035年には25億米ドルに達すると予測されます。



質問:除雪機市場の成長を牽引する要因は何ですか?

以下は、除雪機市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:

l 気候変動による降雪量の増加―地球温暖化の影響により、氷冠の影響で異常気象が発生するなど、世界の気候は大きく変化しています。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)によると、地球温暖化により、豪雪などの異常気象が増加することが予想されています。また、国立雪氷データセンター(NSIDC)によると、北半球の積雪量はここ数十年で増加しているとのことです。学術誌「Nature Climate Change」によると、北半球の積雪量は1980年から2018年の間に約12%増加したとのことです。そのため、それらの地域では、雪かき機の必要性が高まる可能性があります。



成長する都市化―都市部の発展により、除雪機の需要が高まることがあります。都市部は地方に比べて歩行者や車両の通行量が多いことが多く、安全性や移動のために除雪が欠かせないからです。国連の発表によると、世界の都市人口は2018年の55%から2050年には68%に達すると予測されています。



積雪地での安全意識の向上



高まるウィンターツーリズムの需要



製品イノベーション







質問:除雪機市場の市場制約は何ですか?

以下は、除雪機市場の成長を制約しているいくつかの要因です -

除雪機は、購入やメンテナンスにお金がかかることがあります。そのため、一部の消費者にとっては身近な存在ではなくなる可能性があります。米国住宅所有者協会のレポートによると、1段式スノーブロワーの価格は150ドルから700ドル、2段式スノーブロワーの価格は500ドルから2,000ドルの範囲になります。また、同レポートは、メンテナンス費用が長期間に渡って加算されることも指摘しています。



除雪車や除雪シャベルなどの代替技術との競合は、広い範囲の除雪に効果的です。



除雪サービスに対する好感度の向上





質問:除雪機市場の主要な分類は何ですか?

除雪機市場は、次のように分類されます: -

ステージタイプ別(ウォークビハインド型、ライドオン型、ロボット型)

ステージタイプに基づいて、乗用型やロボット型に比べ手頃な価格であることから、現在、ウォークビハインド除雪機が世界の需要の50%以上を占めています。さらに、歩行型除雪機は、一般的に小規模な住宅地での使用に適しており、より携帯性に優れています。また、大型で複雑な除雪機よりも操作が簡単で、メンテナンスも少なくて済むため、予測期間中に除雪機市場の成長に大きな可能性を与えています。



燃料タイプ別(ガス式、電気コード式、電気コードレス/バッテリー式)

エンドユーザータイプ別(個人、自治体・道路団体、コントラクター、その他)

エンドユーザータイプに基づいて、自治体・道路組織のエンドユーザセグメントは、2023年から2035年の予測期間中、スノーブロワーの主要な市場セグメントになると予測されています。これらの推定は、世界中の政府サービスに起因していると考えられます。例えば、米国国勢調査局は、19,500台以上の除雪機が米国の地方自治体によって所有されており、それらは主にそれぞれの地域の道路や歩道の維持に使用されていると観測しています。しかし、このように北欧のコミュニティで大規模に使用されているにもかかわらず、国連環境計画(UNEP)は、自治体や道路組織による除雪機の使用は、大気汚染や温室効果ガス排出の原因となる可能性があると指摘しています。このような要因から、予測期間中、除雪機のこのセグメントは緩やかながらも一貫した成長を続けると予測されています。



質問:除雪機市場をリードしている企業は? 除雪機市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

除雪機市場の主なプレーヤーは、Venture Products, Inc.、Husqvarna AB (Husqvarna Group) 、Snow Joe, LLC., Ariens Company, Greenworks Tools, Deere & Company, The Toro Company, MTD Holdings Inc., Venture Products, Inc, Cub Cadet, Yanmar Co., Ltd, Briggs & Stratton and American Honda Motor Co.です。





以下は、除雪機市場における最近の動向の一部です: -

・ Charlotte, NC - Canadian Wood Workingは、新しいWORX Nitro 40V Nitro 20 in.を発売します。スノーブロワーです。この新しい除雪機は、ガス、オイル、スパークプラグ、高価なチューンナップ、長い延長コードなどの側面を克服し、20V 4.0Ah MAXリチウムバッテリーが40Vのパワーを提供するために結合します。

・ HOBOKEN, N.J., - Snow Joeは、最先端のコードレス除雪技術、X4 24インチ 96-Volt Max* iON+ コードレス除雪機を発表しました。 スノージョー独自の24ボルトiON+バッテリーシステムは、自走式の革命と位置づけられています。 スノージョーは、4つの大容量24ボルト、12.0Ahリチウムイオン電池を誇り、最大96ボルトのパワーとパフォーマンスを発揮し、ゼロカーボン排出で空気もきれいにします。

質問:除雪機市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどちらですか?

北米地域の除雪機市場は現在、世界市場を支配しており、予測期間には4%のCAGRで成長すると予想されます。米国海洋大気庁(NOAA)の報告によると、2021年以降、この地域の冬は、北東部や中西部を含む米国の多くの地域で記録的な大雪となった。その後、400万平方キロメートルにも及ぶ広大な積雪のため、効率的で時間を節約できる除雪ソリューションの需要の増加や、技術の進歩が、より強力で信頼性の高い除雪機の開発に影響を及ぼしています。米国国勢調査局のAnnual Survey of Manufacturesによると、2018年の米国で除雪機器の生産に携わる事業所は80社あり、総売上高は15億ドルの大台を突破しています。



アジア太平洋地域は、消費と収益の面で世界の除雪機市場を支配しています。予測期間中、同市場は漸進的な成長軌道を描くと予想されています。除雪機の需要の大部分は中国の地域に集中しており、除雪機の世界販売量の20%近くを占めています。ロシアは中国に次いで消費量が多く、次いでインド、日本となっています。このように除雪機市場が大きな伸びを示している背景には、熱帯から亜寒帯までの多様な気候があり、多くの地域で冬季に降雪があることが挙げられます。さらに、都市化の進展や雪対策に対する意識の高まりも、この地域の除雪機需要を牽引する要因となっています。この地域では観光業が盛んであるため、政策立案者は雪管理インフラへの投資を余儀なくされています。例えば、中国政府のウィンタースポーツ開発計画では、2025年までにこの地域をウィンタースポーツの主要な目的地にすることを目指しており、その投資額は150百万米ドルに上ります。



日本: 地球温暖化や地理的条件による気候の急激な変化により、日本では積雪量が大幅に増加しています。日本では毎年300-600インチの積雪があり、最近では多くの死者を出しています。北日本では、2021年半ばの時点で110人以上の命が奪われています。このような気候条件から、除雪機をはじめとする除雪機器の需要が高まっています。現状への対応として、日本は先進的な除雪機器を打ち出してきた。北海道開発局は、民間企業、大学、研究機関と協力し、メカトロニクス技術を搭載した大型除雪トラック、プラウ、ブロワー、ブロワー/ローダーを製造しています。また、日本では、車両や積雪地域、大規模な除雪を追跡するための高度な全地球測位衛星(GPS)システムを採用し、管理システムを構築しています。さらに、日本政府は「除雪支援制度」を実施し、地方自治体が除雪機を購入する際に補助金を交付しています。



ヨーロッパの除雪機市場は、2023年から2035年の予測期間において、大きな成長を遂げると予測されています。効率的で環境に優しい除雪機器への需要の高まりや、コードレス電動除雪機の採用増加などの要因が、市場成長を後押ししている主要な側面です。



さらに、ヨーロッパ環境庁は、2020-2021年の冬は、ヨーロッパの多くの地域で平均を上回る降雪があったことを記録しています。このような気候条件は、同地域における除雪機やその他の除雪機器の需要増に影響を与えると推定され、一方で政府からの補助的な支援も目立っています。イタリアは、除雪機の最大消費国のひとつに位置づけられており、世界販売台数の25%を占めています。一人当たりの除雪機・ブロワーの消費量が最も多い国は、イタリア(1000人当たり6台)、フランス(1000人当たり5.7台)です。



