調査期間: 2023年2月14日ー2月22日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 523人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 523

調査方法:実地調査213、インターネット調査320

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:治療薬モニタリング とはなんですか?治療薬モニタリングの市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?



治療薬モニタリングとは、血液中の様々な薬物を測定し、投与されている薬物の数を確認する検査です。その量が効果的に十分であるか、大きな反応や副作用を起こさないかを検査するものです。抗不整脈薬、抗生物質、抗てんかん薬、向精神薬など、安全性と有効性を確保するためにモニタリングが必要な医薬品があります。治療薬モニタリング市場は、2022年に20億米ドルを獲得し、予測期間中に9%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、治療薬モニタリングの世界市場は、2035年までに60億米ドルに達すると予想されています。



質問:治療薬モニタリング市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、治療薬モニタリング市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:

がん、神経疾患、HIV、自己免疫疾患、心臓病の有病率の増加、さまざまな適応症への適用を広げるための研究開発活動や臨床試験の増加が、予測期間中の市場成長を促進すると推測されます。2021年8月、Journal of Clinical Neurologyは、脳卒中と認知症に次いで3番目に多い神経疾患としててんかんを挙げ、世界中で約7000万人の患者に影響を与えています。

市場関係者が進める成長への取り組み



臓器移植における治療薬モニタリングの重要性の高まり



自己免疫疾患の普及が進んでいます。







質問:治療薬モニタリング市場の主要な分類は何ですか?

治療薬モニタリング市場は、製品別、技術別、薬物クラス別、エンドユーザーによって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -

1. エンドユーザー別

病院検査



商業施設民間研究所





エンドユーザーに基づいて、2035年末には、病院検査部門が最大の市場シェアを占めると予想されています。年齢、代謝、民族性、薬歴などの正確な患者情報を入手できること。効果的な治療計画を立てるために必要な正確な患者履歴の必要性から、多くの病院が薬物代謝モニタリング依頼書を設計しています。また、病歴や情報記録のコンピューター入力の増加により、病院におけるTDSサービスのさらなる充実が期待されます。さらに、治療薬モニタリングは、病院にいるときの臨床転帰と患者の安全性を高めることができます。Journal of Clinical Pharmacy and Therapeuticsに掲載された研究では、抗生物質、抗てんかん薬、免疫抑制剤など特定の薬剤を服用している入院患者において、TDMが臨床結果を大幅に改善できることが明らかになりました。また、この研究は、入院患者さんの薬物有害反応の予防と薬物療法の最適化におけるTDMの重要性を強調しています。



2. 技術別

イムノアッセイ



クロマトグラフィー MS





技術に基づいて、イムノアッセイ分野は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されています。イムノアッセイは、創薬や製薬産業における病気の診断、治療薬モニタリング、臨床薬物動態、生物学的同等性試験など、医薬品分析における多くの重要な分野で広く使用されています。医薬品分析におけるイムノアッセイ法の重要性と普及は、生体試料中の様々な分析対象物を分析するための固有の特異性、高い処理能力、高い感度に起因しています。製薬業界における継続的な研究活動や医薬品開発への要求は、このセグメントの成長に寄与する主な要因となっています。例えば、2021年3月にNational Library of Medicineから発表された研究によると、研究者は、ヒトAng-(1-12)配列のC末端を指向する親和性精製抗体画分を使用して、ヒト血漿および尿中のドデカペプチドアンジオテンシンを測定する信頼性と特異性に優れたラジオイムノアッセイ法を開発しました。



3. 製品別

消耗品



装置





4. 薬物クラス別

抗てんかん薬



抗生物質



免疫抑制性



抗不整脈薬



気管支拡張剤



向精神薬



医薬品





質問:治療薬モニタリング市場の市場制約は何ですか?

現在、TDMの検査方法と結果の解釈には標準化がなされていません。そのため、結果に一貫性がなく、信頼性の低い投与量の推奨につながり、最終的に治療成績に影響を及ぼす可能性があります。Journal of Clinical Pharmacologyに掲載された2020年の研究では、TDMの試験方法と結果の解釈が標準化されていないため、薬物濃度や推奨投与量に大きなばらつきが生じることが判明しました。

以下は、治療薬モニタリング市場の成長を制約しているいくつかの要因です -

コスト高



テストの入手方法が限られています





質問:治療薬モニタリング市場をリードしている企業は? 治療薬モニタリング市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、治療薬モニタリング市場をリードする企業です -

Roche AG



Siemens Healthcare GmbH



Thermo Fisher Scientific, Inc.



Bio-Rad Laboratories, Inc.



Beckman Coulter, Inc.



Abbott Laboratories, Inc.



Agilent Technologies, Inc.



bioMerieux, Inc.



Alere, Inc.





以下は、治療薬モニタリング市場における最近の動向の一部です: -

2022年3月:Biognosysは、早期発見から臨床設定までの研究開発パイプライン全体において、医薬品および診断薬の顧客に深い生物学的洞察を提供するためのプロテオミクスプラットフォームの拡張スイートを発表した。



2022年1月:Seerは、次世代プロテオミクス研究プラットフォームを発表しました。本システムは、生命や病気の生体機能を司る人体内の数万種類のタンパク質を分類するのに利用できます。





質問:北米地域が治療薬モニタリング市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか?

北米地域の市場は、2035年末までに大きな市場シェアを占めると予想されています。主な市場促進要因としては、慢性疾患や感染症の発症率の上昇、高齢者人口の増加、同地域の医療インフラの整備が挙げられます。また、2022年2月にカナダ心臓・脳卒中財団が発表した記事によると、同国では75万人以上の人に心不全があり、毎年10万人以上が心臓病と診断されています。このような数字が、予測期間中にこの地域の市場成長を促進すると予想されます。



質問:2035年までに治療薬モニタリング市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に大きな市場シェアを占めると予測されています。アンメットニーズや臓器移植症例に対する個別化された投与パターンを促進するために費用対効果の高いサービスを提供する政府の継続的な取り組み、慢性疾患の普及、個別化医療イニシアティブのサポートは、予測期間における市場の成長を促進するいくつかの要因であると推定されます。ある報告書によると、アジア太平洋地域のTDM市場は、個別化医療と標的治療に対する需要の増加により、2023年までに15.3億ドルに達すると予測されています。日本における治療薬モニタリング市場の主な促進要因の1つは、がん、糖尿病、心血管疾患などの慢性疾患の有病率が高いことです。これらの疾患は長期間の投薬が必要であり、治療薬モニタリングは、患者が個々のニーズに合った適切な量の薬剤を受け取ることを確実にするのに役立ちます。さらに、日本の高齢化も治療薬モニタリングサービスの需要を促進しています。 世界銀行によると、日本の65歳以上の人口は2021年に28.4%に達し、世界で最も高くなると言われています。



ヨーロッパ地域市場は、予測期間中に控えめな市場シェアを占めると推定されます。このような市場の成長は、慢性疾患の有病率の増加、個別化医療に対する需要の高まり、TDMの利点に関する意識の高まりといった要因によってもたらされます。ヨーロッパでは、医療従事者や患者の間で、患者の転帰の改善、有害事象の減少、コスト削減など、TDMの利点に関する認識が高まっています。2019年にEuropean Journal of Hospital Pharmacyに掲載された研究によると、ヨーロッパではTDMが臨床現場において価値あるツールとして認識されつつあり、医療従事者の間でもTDMの利点についての認識が高まっていることがわかりました。また、同調査では、TDMの利用は今後も拡大する可能性が高いと指摘しています。



