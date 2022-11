[ぴあ株式会社]

~2022年11月23日(水・祝)19時 PIA LIVE STREAM~





11月23日(水・祝)、PIA LIVE STREAMにて、Silver Kiddが配信ライブ「Silver Kidd:On Cloud 9」を開催。メンバーのFUYU、Nykからコメントが到着しました。





「Silver Kidd:On Cloud 9」チケット https://w.pia.jp/t/silverkidd-pls/

Silver Kiddオフィシャルサイト https://silverkidd.com/



Silver Kiddは、日本で最もマルチで人気の高いドラマーの一人FUYU(DURMS)、ミュージシャンとのステージを重ね世界最高級のベースプレイヤーとして注目のBubby(BASS)、AI、YOASOBI、EXILE、Hey!Say!JUMPらまた数々のアーティストのサポートとしても活躍中のAssH (GUITAR)、「のどじまん THE ワールド!」(日本テレビ系)で3度の優勝を果たしたNyk (VOCAL)の4人による日本語・英語ネイティブバンド。日本を拠点に世界での活躍を目指し集結。国際的なルーツ、幅広い音楽性キャリアを持つこれまでに類を見ないグループとして、今年9月に満を持してデビューしました。



そして、本日は新曲5曲が入ったニューEP「Cloud 9」が待望のリリース。ロックを中心に、様々な色を取り入れた“Silver Kidd の世界”を感じられるアレンジは必聴です。なお、「Cloud 9」のMVも近日公開予定。







Silver Kiddの初お披露目公演となる配信ライブ「Silver Kidd:On Cloud 9」では、EP「Cloud 9」収録曲に加え、初披露曲も。メンバーのFUYUは「僕達が今までずっと準備してきた初ライブ、是非見届けて頂けたら嬉しいです!」、Nykは「Silver Kidd の世界で、お待ちしています!!」とコメントを寄せています。



チケットはチケットぴあにて現在販売中。アーカイブ配信は11月30日(水)23:59まで。詳細はSilver Kiddオフィシャルサイトにてご確認を。



Silver Kidd コメント







・FUYU

「やっと約1年11ヶ月の月日を経て皆さんにSILVER KIDDの実態をお見せ出来る事になりました! 個人的にこのメンバーがこの状況で集まったのは奇跡だと思うし、準備の段階から曲の制作やビジョンを共有している内に、このメンバーだって改めて確信しました。

SILVER KIDDとして初となるMV、CLOUD 9、は僕達の想いが集まった楽曲だと思います。

4人が全く別の個性を備えている姿を是非見て頂ければ嬉しいです!

そして! 初のライブが決定しました!僕達が今までずっと準備してきた初ライブ、是非見届けて頂けたら嬉しいです! Cheers!」





・Nyk

「もうずっと楽しみにしてきたSilver Kiddのデビューコンサートがついに実現します。

去年から大切に作ってきた、今では自分にとって宝物のような作品。とうとうみなさんの元に届きます。

それぞれの日々を彩るような、みなさんにとっても大切な存在になれたらとても嬉しいです。

コンサートでは、EPに収録された曲はもちろん初披露もたくさんあるのでぜひ楽しみにしていてください!Silver Kidd の世界で、お待ちしています!!」













Silver Kidd「Cloud 9」







5曲入りEP

https://big-up.style/Hv7DktvkJ2



1. Cloud 9

2. Riot

3. Milky Way

4. Colors

5. Off My Mind





Silver Kidd プロフィール







FUYU/DRUMS

2歳からドラムを叩き始める。ニューヨークへ転居後、9歳の時よりハーレムのジャズクラブでセッションに参加。1995年に自身のバンドStandpipe Siameseを結成し、CBGB、Knitting Factoryを始めとするニューヨークの名門ライブハウスで数多く演奏を重ねる。1997 年から1998年にかけてShania Twainとマディソン・スクエア・ガーデンで共演。2009年から拠点を東京に移し、様々なアーティストのレコーディングやライヴにも数多く参加している。SONYやUNIQLOのCMやジャズもこなす、日本で最もマルチで人気の高いドラマーの一人。2016年よりEXILE ATSUSHI率いるRED DIAMOND DOGSのメンバーとして活動中。





Bubby/BASS

14歳の時にベースを始め、最初のステージは父が牧師を務めるミシガン州フリント市の教会。ゲームデザイナーを目指しロスアンゼルスに引っ越すが、手違いにより入学できず音楽に専念することを決心。前向きな考え方と音楽に対する追求心に導かれ、厳しい業界の中でもトップクラスのミュージシャンとのステージを重ね世界最高級のベースプレイヤーとして認められる。これまでにスヌープ・ドッグ、ドクター・ドレー、ルーペ・フィアスコ、ジェネ・アイコ、AI、EXILE the Second、スティービー・ワンダーなど数々の大物アーティストとの経歴を持つ。







AssH/GUITAR

ギタリスト、ソロアーティストAssH日本だけにとどまらず世界を股にかけ活躍中。

またYOASOBIをはじめ数々のアーティストのサポートとしても活躍中。2022は約1年間シンガーの"AI"のツアーギタリストに抜擢されツアーに参加中。







Nyk/VOCAL

アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド市の出身。17歳の2010年の夏、歌手になる夢を追いかけ単身来日。日本テレビ系列人気特番「のどじまん THE ワールド!」で3度の優勝を果たし、現在はニコラス・エドワーズとしてユニバーサルミュージックジャパンに所属し自身の作詞作曲のみならず楽曲提供も。

アーティスト兼クリエイターとして活動中。これまでにフルアルバム6枚を含む豊かなディスクオグラフィーを持つ。他にも、映画や舞台、ランウェイなどの出演を経て俳優・モデル、そして新たに公式 YouTube ニックちゃんねる を開設し活動の場を広げている。母国語の英語はもちろん、日本育ちに間違われるほど堪能な日本語で繰り広げる日米の文化に対するコメンタリーが面白いと人気急上昇中。



