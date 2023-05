[SDKI Inc.]



質問:肢体のプロテクターとはなんですか?肢体のプロテクター市場の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?





肢体のプロテクターは、鈍的外傷によって引き起こされる軟部組織の損傷やその他の危害の程度を軽減したり、完全に防止するために設計されています。肢体のプロテクター市場は、2022年に50億米ドルを獲得し、予測期間中に7%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、肢体のプロテクターの世界市場は、2035年までに90億米ドルに達すると予想されています。





質問:肢体のプロテクター市場の成長を牽引する要因は何ですか?





以下は、肢体のプロテクター市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:





市場の成長を促進する主な要因は、人々の間で切断が増加していることです。米国では毎年約18万4千件の切断手術が行われており、2050年には約200万人が四肢欠損(腕や脚の外科的切除(切断))を抱えて生活すると推定されます。そのため、切断後の肢体を保護するために、肢体のプロテクターの需要が増加すると予想されます。さらに、糖尿病患者の増加も、肢体のプロテクターの必要性を高めると予測されています。







老年人口が急増





オンラインショッピングのトレンドの高まり





医療インフラの充実









質問:肢体のプロテクター市場の主要な分類は何ですか?





肢体のプロテクター市場は、タイプ別、アプリケーション別によって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -









タイプ別











ヘッドプロテクター





レッグプロテクター





ハンドプロテクター









タイプに基づいて、ヘッドプロテクターは、2035年末までに最も高い収益を上げると推定されます。このカテゴリーの成長は、バイクやサイクリング、レースなどのスポーツに参加する人々の増加に影響されています。英国では、2,100以上のサイクリングクラブが登録され、このスポーツの国内規制機関でもあるBritish Cycling組織の会員が約126,000人おり、ロードサイクリングはますます人気が高まっている。しかし、その反面、事故の発生率も高い。そのため、ヘッドプロテクターの需要が高まっています。









アプリケーション別











オフライン販売





オンライン販売









アプリケーションに基づいて、オンライン販売カテゴリーは、予測期間中に大きな成長を遂げると推定されます。この成長は、Eコマースで様々な商品が割引価格で購入できるため、人々のEコマースに対する嗜好が高まったことに起因していると思われます。2023年現在、約30億人の人々がデジタルバイヤーである。これは世界人口の約32%に相当します。また、オンラインショップは24時間365日営業しているため、購入者はいつでも効率的に商品を注文することができます。このため、この分野はさらに成長すると予想されます。



質問:肢体のプロテクター市場の市場制約は何ですか?





肢体のプロテクターに関する認知度の低さが、市場の成長を阻害すると推測さ れます。さらに、AIベースの肢体のプロテクターは価格も高いです。したがって、低開発地域の多くの人々は、この製品によって提供される利点を控えています。





以下は、肢体のプロテクター市場の成長を制約しているいくつかの要因です -







熟練した専門知識の不足





患者さんが守るべき厳格なコンプライアンス









質問:肢体のプロテクター市場をリードしている企業は? 肢体のプロテクター市場における最近の開発のいくつかは何ですか?





以下は、肢体のプロテクター市場をリードする企業です –







Independence Australia Group





HealthSaver Pty Ltd





Stay Dry Incontinence Products





Thesis Technology Products Ltd





Pki Electronic Intelligence





Limb-Art Ltd





D3O





Restora Healthcare Pty Ltd





Comfort Company





IAA Medical





Wooltec









以下は、肢体のプロテクター市場における最近の動向の一部です: -







2022年1月26日、世界中で有名な義肢メーカーであるSteeperとLimb-Art Ltdは、独占的なパートナーシップを締結しました。スティーパー社は、イングランド、スコットランド、アイルランドにおけるリムアートの販売代理店として、NHSおよび民間のクリニックとの既存のコネクションを活用し、その範囲を拡大します。





2021年1月、世界のトップインパクトプロテクションブランドであるD3Oは、グローブメーカーのPT Sportとの新たな協業を発表しました。この協業により、PT Sportは、D3Oの衝撃保護機能を備えた保護手袋を製造するためのD3Oテクノロジーの公式ライセンシーに任命されました。









質問:アジア太平洋地域が肢体のプロテクター市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか? 日本における肢体のプロテクター市場の傾向は何ですか?



アジア太平洋地域は、2035年末までに最も高い収益を上げると予想されており、その背景には、この地域での事故多発があります。現在、交通事故による死亡者数はマラリアによる死亡者数を上回っており、2030年にはHIV/AIDSと結核による死亡者数をそれぞれ2倍、4倍、3倍に上回ると予測されています。インドでは、2021年の1年間に合計4,12,432件の交通事故が報告され、1,53,972人が死亡、3,84,448人が負傷しています。それゆえ、肢体のプロテクターの需要は拡大しています。また、日本ではスポーツの盛んな国であるため、日本での需要も高い。2021年10月に行われた調査では、10歳以上の日本人の成人の約65%がスポーツに参加していることが明らかになりました。





質問:2035年までに肢体のプロテクター市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?





北米地域は、肢体のプロテクター市場の急激な成長が期待されるもう一つの地域です。この地域の市場の成長は、この地域における老人人口の増加に起因していると考えられます。2019年(データが入手可能な最新の年)、米国には65歳以上の人が5410万人いました。7人に1人以上のアメリカ人が人口の16%を占めており、その代表格である。高齢者の筋肉は、年齢が上がるにつれて衰え始めます。そのため、肢体のプロテクターのニーズは、彼らの間でより高まっています。





さらに、ヨーロッパ市場も、不健康な人口の増加を背景に、予測期間中に大きく成長すると予想されています。ヨーロッパ諸国は、最も不健康な地域であると考えられており、「世界で最も太った地域」とも呼ばれています。2022年5月3日の記者会見で発表され、European Congress on Obesityで発表されたデータによると、欧州地域の若者のほぼ3人に1人(男子29%、女子27%)、成人の59%が過体重または肥満である。体の重さは、膝にさらなる負担をかけ、結果として関節のダメージを大きくしています。最も一般的な関節の病気である変形性関節症は、最終的にここから生じる可能性があります。したがって、この地域では、肢体のプロテクターの市場が拡大すると推定されます。



