[株式会社資生堂]



タイムレスで本質的な美しさを追求する資生堂のプレステージスキンケアブランド「ザ・ギンザ」は、イギリスのトラベルケースブランド「グローブ・トロッター」とのコラボレーション商品を、2023年10月1日より国内空港免税店および空港型市中免税店にて、数量限定で発売を開始いたします。





<コラボレーションのテーマ>

東京・銀座生まれのスキンケアブランド、ザ・ギンザ。

感性に響きわたる至福のテクスチャーと、テーラーメイドのようなスキンケアは、旅先での環境の変化にも揺らがない、自分らしい美しさを最大限に素肌から引き出します。



そしてイギリス生まれのトラベルケースブランド、グローブ・トロッター。

唯一無二の技術から生まれた強靭性と利便性、タイムレスなデザインは時を重ねるほど、旅の記憶、そこで出会った新たな自分が刻み込まれ、あなたらしさとなっていくのです。



2つのブランドが目指す理想は、自分らしさを最高の形で描くこと。

可能にするのは、最高級の技術とクラフトマンシップであり、そこに共鳴し、今回のコラボレーションが生まれました。

至高のあなたへ導くスキンケアとトラベルケースで、新たな出会いの旅へ。



<コラボレーション限定デザインについて>

ボディの色は、ザ・ギンザのブランドカラーであるホワイトとグレーを採用しました。

ホワイトは何色にも染まることができる一方で、唯一無二の存在感と強さを表現する色です。今回のコラボレーション企画のために、グローブ・トロッターのパールホワイトを特別に復刻させました。きらめく光沢感がこれから始まる旅の高揚感を煽ります。



内装のライニングは、ザ・ギンザのブランドアイコンである、グリッドを採用しました。

グリッドはブランドの創業時からのモチーフで、銀座の街並みをシンプルに再現しています。ゆがみのない整然とした誂えにグローブ・トロッターのクラフトマンシップを感じ取ることができます。中央のレザーパッチでは、今回のコラボレーションならではの二つのブランドのコラボレーションとエクスクルーシブさを表現しました。







<商品名1.>

THE GINZA MINIMAL SKIN CARE COLLECTION-GLOBE-TROTTER EDITION



<商品説明文>

旅先でのお手入れは、ミニマルにして最高のものを。

肌の本質を追求した6週間のお手入れで、澄み渡るヘルシーグロウの肌に導く、フルメンテナンス高機能集中トリートメントと、グローブ・トロッターとザ・ギンザがコラボレーションした限定デザインのヴァニティーケースのセットです。

至高のあなたへ導くスキンケアとトラベルケースで、まだ見ぬ自分と肌へ出会う、新たな旅へ。



<セット内容>

・ザ・ギンザ ディープクレンジングオイル (メイク落とし) 200mL

・ザ・ギンザ クリーミークレンジングフォーム (洗顔料) 130g

・ザ・ギンザ エッセンスエンパワリング P (日中用美容液SPF25・PA+++・夜用美容液) 各45mL ※医薬部外品

・グローブ・トロッター ヴァニティーケース ※保証書付き

※サイズ:32 x 24 x 21cm - W x H x D

※重さ:2.5kg



■発売日:2023年10月1日(日)

■希望小売価格:400,000円(税抜価格)

■生産数量:75台限定

■販売場所:日本国内空港免税店および空港型市中免税店<限定取扱い店舗>

※海外にご出発の際にお買い求めいただけます。



<商品名2.>

日本空港ビルデング株式会社 創立70周年特別企画

THE GINZA TOTAL SKIN CARE COLLECTION -GLOBE-TROTTER EDITION I・II



日本空港ビルデング株式会社の創立70周年を記念して、日本空港ビルデング株式会社のビジネスジェットゲート専用の商品を15台限定で販売いたします。

プライベートジェットを使用し、世界中を旅するお客さまへ、グローブ・トロッターとザ・ギンザがコラボレーションした世界でも限られたキャリーオンとスキンケアのセットを販売いたします。



<商品I>

THE GINZA TOTAL SKIN CARE COLLECTION -GLOBE-TROTTER EDITION I



<商品説明文>

ザ・ギンザのすべてのスキンケアと、オードパルファムが体感できるセットです。

感性に響きわたる至福のテクスチャーと、テーラーメイドのようなスキンケアは、旅先での環境の変化にも揺らがない、自分らしい美しさを最大限に引き出します。



<セット内容>

・ザ・ギンザ ディープクレンジングオイル (メイク落とし) 200mL

・ザ・ギンザ クリーミークレンジングフォーム (洗顔料) 130g

・ザ・ギンザ モイスチャーライジングローション (化粧水) 200mL

・ザ・ギンザ ハイブリッドジェルオイル (美容液・マッサージ美容液) 100mL

・ザ・ギンザ モイスチャーライジングエマルジョン (乳液) 150g

・ザ・ギンザ リバイタライザー (クリーム) 40g ※医薬部外品

・ザ・ギンザ ハイブリッドデープロテクター (日中用美容液・化粧下地SPF33・PA+++) 30g

・ザ・ギンザ クラリファイングローション (除去用化粧水) 200mL

・ザ・ギンザ コンディショニングローション (収れん化粧水) 200mL

・ザ・ギンザ エンパワライザー P (クリーム) 40g ※医薬部外品

・ザ・ギンザ モイスチャーライジングマスク (マスク) 27mL×6枚

・ザ・ギンザ アドバンスト アイクリーム (クリーム<目もと用>) 20g

・ザ・ギンザ エッセンスエンパワリング P (日中用美容液SPF25・PA+++・夜用美容液) 各45mL ※医薬部外品

・ザ・ギンザ オードパルファム (オードパルファム) 50mL

・ザ・ギンザ リファイニングコットン (化粧用具) 60枚入

・ザ・ギンザ スーペリアコットン (化粧用具) 120枚入



■発売日:2023年10月1日(日)

■希望小売価格:460,000円(税抜価格)

※THE GINZA TOTAL SKIN CARE COLLECTION -GLOBE-TROTTER EDITION I単体のご購入はできません。THE GINZA TOTAL SKIN CARE COLLECTION -GLOBE-TROTTER EDITION IIを同時に購入することが条件となります。



<商品II>

THE GINZA TOTAL SKIN CARE COLLECTION -GLOBE-TROTTER EDITION II



<商品説明文>

グローブ・トロッターとザ・ギンザがコラボレーションした限定デザインのトロリーです。

地球上のどこに行く時も、あなたの個性を引き立てるトロリーで、旅の高揚感を最大限に高めます。



<セット内容>

グローブ・トロッター キャリーオン2ホイール

※保証書付き

※サイズ:58 x 42 x 21cm - W x H x D

※トロリー重さ:4.2kg



■発売日:2023年10月1日(日)

■希望小売価格:330,000円(税抜価格)

※THE GINZA TOTAL SKIN CARE COLLECTION -GLOBE-TROTTER EDITION II単体のご購入はできません。THE GINZA TOTAL SKIN CARE COLLECTION -GLOBE-TROTTER EDITION Iを同時に購入することが条件となります。



<I・II合計 希望小売価格>

THE GINZA TOTAL SKIN CARE COLLECTION -GLOBE-TROTTER EDITION I・II

合計790,000円(税抜価格)



■生産数量:18台

■販売数量:15台限定

■販売場所:羽田空港第3ターミナルビジネスジェット専用ゲート内 TIAT DUTY FREE BJ GATE店

※海外にご出発の際にお買い求めいただけます。



-10年間の製品保証-

グローブ・トロッターの” 10 YEAR WARRANTY ” の製品保証書をお渡ししています。日本総代理店のグローブ・トロッターアジアパシフィック株式会社が輸入し、正規販売店を通じて販売されたグローブ・トロッターのハードケース製品は、お買い上げ日から10年間、一定条件のもと無償修理をお約束いたします。



《スキンケアブランド「ザ・ギンザ(THE GINZA)」について》

2002年に誕生したタイムレスで本質的な美しさを追求する資生堂のプレステージスキンケアブランド。

1975年にファッションブティックとして発足したザ・ギンザは、「肌は身にまとう最高のオートクチュール」という美学のもと、肌こそが一人ひとりのタイムレスな美を体現できると考えます。ザ・ギンザは、生命を守る皮膚がうるおいに満ちたすこやかな状態であるために、皮膚生理に着目。一人ひとりの 肌の”感知力”※を大切にしながら、肌本来の美しさを引き出します。素肌をすこやかな状態に保ちながら、その人それぞれの揺るぎない素肌の美しさ、究極のヘルシースキン*1 へと導きます。

ザ・ギンザは、肌本来の美しさを引き出すスキンケアを20年かけて研究してきました。

ブランドの真髄は「パーセプティブコンプレックスEX(TM)」*2 。つけた瞬間から肌を感知し、

「あなたの至高の一本」へと変化する、究極のテーラーメイド・スキンケア。年齢や肌質、性別、湿度など肌を取り巻く環境を問わず、どなたでも使用できるミニマルな設計、選び抜かれた上質な素材と満足いただける効果感、こだわり抜いたテクスチャーと香りが特徴です。

※”感知力”とは、肌が受ける影響の良し悪しを感知し、正しく”シグナル”を出す能力。

ザ・ギンザ ショップリスト:https://www.theginza.com/ja_JP/store-list.html?rt_pr=trp03



*1 ヘルシースキンとは角層の状態が整い、うるおいのあるすこやかな肌

*2 独自成分(保湿整肌)イザヨイバラエキス、カルボキシメチルグルカンNa、ポリクオタニウム-51、イチョウ葉エキス、グリセリン



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-15:16)