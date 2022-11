[ぴあ株式会社]



一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューロー(東京・代表理事:丸々もとお)内「イルミネーションアワード実行委員会」では、年々多様化するイルミネーション&エンタテインメント業界への新たな価値基準を創造すべく、 2013年よりぴあ株式会社と共に「イルミネーションアワード」を開催しています。イルミネーションアワードでは、同団体が主管する全国6,102名の夜景観光⼠を対象に「実際に行ってみて良かった前シーズンの冬期イルミネーション」をテーマに国内の施設を対象にアンケートを実施。得票ポイントによってランキングを決定するものです。



記念すべき第10回大会の本年は、沖縄復帰50周年記念事業「ナイトコンテンツ MICE 2022 in 沖縄」のメインコンテンツとして11月11日(金)13:30~15:30にユインチホテル南城にて開催されました。



本年は「総合エンタテインメント部門」「イルミネーション部門」「プロフェッショナルパフォーマンス部門」の3部門でランキングを発表したほか、「関東三大イルミネーション」の改選発表および新たな夜景観光ブランド「沖縄三大夜景」の発表も行われました。ランキングの結果速報は下記の通りとなります。





総合エンタテインメント部門



第1位 ハウステンボス 「光の王国」 長崎県/佐世保市

第2位 さがみ湖イルミリオン 神奈川県/相模原市

第3位 日本庭園 由志園 黄金の島ジパング 8th ジャポニスムイルミIMPRESSIONISM 島根県/松江市

第4位 よみうりランドジュエルミネーション 東京都/稲城市

第5位 御殿場高原 時之栖イルミネーションひかりのすみか 静岡県/御殿場市

第6位 大阪・光の饗宴 OSAKA光のルネサンス 大阪府/大阪市

第7位 備北イルミ 広島県/庄原市

第8位 イルミネーション in 東武ワールドスクウェア 栃木県/日光市

第9位 フラワーイルミネーション in とっとり花回廊 鳥取県/西伯郡南部町

第10位 ミッドタウン ウィンターライツ 東京都/港区赤坂



総合エンタテインメント部門

第1位 ハウステンボス 「光の王国」(長崎県/佐世保市)

日本のイルミネーションを牽引してきた「光の王国」が、前人未踏の10年連続で第一位を獲得!今や通年で楽しめるイルミネーションとして、LED演出やプロジェクションマッピング、ARやVRなど多種多様な演出を実施。誰もが納得する殿堂級の光イベントだ。





イルミネーション部門



第1位 あしかがフラワーパーク 「光の花の庭」 栃木県/足利市

第2位 なばなの里イルミネーション 三重県/桑名市

第3位 東南植物楽園 沖縄南国イルミネーション 沖縄県/沖縄市

第4位 東京ドイツ村ウィンターイルミネーション 千葉県/袖ケ浦市

第5位 さっぽろホワイトイルミネーション 北海道/札幌市

第6位 SENDAI光のページェント 宮城県/仙台市

第7位 丸の内イルミネーション 東京都/千代田区丸の内

第8位 けやき坂イルミネーション Roppongi Hills Christmas 2021 東京都/港区六本木

第9位 横浜港フォトジェニックイルミネーション 神奈川県/横浜市

第10位 京都イルミネーション シナスタジアヒルズ 京都府/南丹市



イルミネーション部門

第1位 あしかがフラワーパーク「光の花の庭」(栃木県/足利市)

7年連続で第一位を獲得。イルミネーション部門では前人未踏の快挙だ。常に進化し続けながらも、私たちの想像を超えたクオリティが夜景観光⼠の多くの票を集めた。光の城や藤棚など、独創的なアイディアで花の美しさを引き立てる世界感を創出。本物の花の色彩を凌駕するほどの光の色彩力にも定評があり、他の追随を許さない。





プロフェッショナルパフォーマンス部門



第1位 湘南の宝石~江の島を彩る光と色の祭典 神奈川県/藤沢市

第1位 伊豆ぐらんぱる公園 「グランイルミ」 静岡県/伊東市

第3位 レオマリゾート レオマウィンターイルミネーション 2021 香川県/丸亀市

第4位 ラグーナテンボス ラグーナイルミネーション 2021 愛知県/蒲郡市

第5位 グリーンランド Wonder illumination 熊本県/荒尾市

第6位 小倉イルミネーション 福岡県/北九州市

第7位 マザー牧場イルミネーション光の花園 千葉県/富津市

第8位 ローザンイルミ2021 ―ひかり奏でる丘― 滋賀県/米原市

第9位 ビッグツリーページェント・フェスタ IN KORIYAMA 2021 福島県/郡山市

第10位 国営讃岐まんのう公園 ウィンターファンタジー 香川県/仲多度郡まんのう町



プロフェッショナルパフォーマンス部門

第1位 湘南の宝石~江の島を彩る光と色の祭典(神奈川県/藤沢市)

年々プロフェッショナルな光演出が登場し続けたことで今年度は部門移動。結果、10年越しの悲願となる同率での全国第1位を獲得した。「関東三大イルミ ネーション」のひとつとして常に躍進し、江の島エリア 一帯で実施される夜間の取り組みも加わり最高評価につながった。





プロフェッショナルパフォーマンス部門

第1位 伊豆ぐらんぱる公園 「グランイルミ 」(静岡県/伊東市)

江の島「湘南の宝石」と同率ながら第一位をキープ。強豪ひしめく部門で3年連続の王者は快挙と言えるだろう。体験型イルミの元祖としての存在感は変わらず、光の地上絵、動物イルミ、光と音のショー、レーザーオーロラ等、その進化は止まらない。





関東三大イルミネーション



あしかがフラワーパーク「光の花の庭」(栃木県/足利市)

さがみ湖イルミリオン(神奈川県/相模原市)

江の島 湘南の宝石 (神奈川県/藤沢市)













沖縄三大夜景



<パノラマ夜景>浦添の夜景~てだこの夜景~(浦添市)

<夜祭>琉球ランタンフェスティバル (中頭郡読谷村)

<イルミネーション>東南植物楽園~沖縄南国イルミネーション~(沖縄市)















『イルミネーション&光の冬旅2023』ご紹介









本年のイルミネーションアワードランキング結果および、各施設の魅力については、2022年11月11日(金)発売『イルミネーション&光の冬旅2023』でご紹介します。

6,102名の夜景観光士が選んだ「第10回イルミネーションアワード」のランキングを誌上にて発表。全国的に知名度の高いハウステンボス、あしかがフラワーパーク、江の島 湘南の宝石など、見どころを交えた新時代イルミネーションガイドを中心に、話題のイルミネーション&光アート特集など、計110スポットの情報を掲載。



誌名:イルミネーション&光の冬旅2023

発売日:2022年11月11日(金)

定価:960円(本体873円+税)

体裁:A4判 116ページ 無線綴じ

発行:ぴあ株式会社

書店、ネット書店、コンビニエンスストアなどで販売



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/11-19:46)