先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチでは、「グリーン水素・ブルー水素の経済性分析とグリーン水素製造の低コスト化の方法」と題するセミナーを、講師に西 美奈 氏 ((一財)電力中央研究所 上席研究員)をお迎えし、2023年9月21日(木)10:30より、ZOOMを利用したライブ配信で開催いたします。

昨今話題のPower to Gasについて、なぜ全世界で水素が注目されているのか、背景から丁寧に解説します。再生可能エネルギーのみならず、化石燃料を用いた水素製造について、その経済性試算の方法と結果を詳しく話します。また、グリーン水素の低コスト化の方策について概説します。







1)セミナーテーマ及び開催日時

テーマ:グリーン水素・ブルー水素の経済性分析とグリーン水素製造の低コスト化の方法

開催日時:2023年9月21日(木)10:30~12:30

参 加 費:33,000円(税込) ※ 資料付

* メルマガ登録者は 29,700円(税込)

* アカデミック価格は26,400円(税込)

講 師:西 美奈 氏 (一財)電力中央研究所 上席研究員





【セミナーで得られる知識】

・Power to Gasと水素の社会実装の必要性 ・グリーン水素、ブルー水素とは ・水素製造の経済性評価方法

・水電解装置の種類による水素製造コストの違い ・CO2価格の水素製造コストに対する影響 ・国内と海外で製造した場合の水素経済性の比較







3)セミナープログラムの紹介

1. 背景

2. 関連する既往研究の紹介

3. 試算に用いる前提条件と引用データ

4. 国内再エネ水素の再エネ電力と電解設備の種類と経済性

5. 国内と海外の再エネ水素のコスト比較

6. 国内水素の出力制御によるコスト低減効果

7. 長期将来の海外再エネ水素の経済性

8. 化石原料を用いた水素製造の経済性

9. CO2価格の将来予測と水素製造コストへの影響

10. まとめ







4)講師紹介

【講師経歴】2001年 同志社大学エネルギー機械工学科卒業

2004年 エアランゲン大学(フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン-ニュルンベルク、ドイツ)化学工学科修士課程修了

2009年 同上 流体力学研究室にて博士号取得

2009年~2011年 東京大学大学院工学系研究科 特任研究員

2011年~2014年 産業技術総合研究所 研究員

2014年~2016年 慶應義塾大学 専任講師

2017年~2021年 (一財)電力中央研究所 特定主任研究員

2021年~2023年 同上 主任研究員

2023年より 同上 上席研究員

【研究歴】大学、国、民間の研究機関に所属し、流体力学、電気化学、またはその二つの融合分野の基礎から応用研究まで幅広く携わる。現職では再生可能エネルギーから、エネルギーの貯蔵に便利な水素を製造するPower to Gasの実験研究ならびに経済性分析を行う。

【所属学会】日本機械学会、電気化学会、ドイツ学術交流会友の会

【著書】Mina NISHI, Laminar-to-turbulent transition of pipe flow through slugs and puffs, Südwestdeutsche Verlag für Hochschulschriften, ISBN 978-3-8381-0318-1







5)セミナー対象者や特典について

【セミナー対象者】

内容を平易に解説しますので、専門知識の有無に関わらず、水素を利用した脱炭素化に興味をお持ちの方々。





