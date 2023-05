[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月20日ー27日





調査業者: SDKI Inc.





調査対象: あらゆる規模の 538人の市場関係者を対象に調査を実施しました。





有効な回答の数: 538





調査方法:実地調査228、インターネット調査312





調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:PLCは何ですか?PLC市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?





プログラマブルロジックコントローラPLCは、製造、石油とガス、発電、ビルディング オートメーションなどのさまざまな業界でプロセスを自動化と調整するために使用される、汎用性の高い産業用制御システムです。PLC は、制御と機械と機器をリアルタイムで監視するように特別に設計されており、現代の産業オートメーションに不可欠な要素となっています。





PLC市場は2022年に約146億米ドルの市場価値から、2035年までに約214. 7億米ドルに達すると予測されています。PLC市場は2023 -2035年間に 約9% の CAGR で成長しています。





問題:PLC市場の成長を牽引する要因は何ですか?





PLC市場の成長を促す主な要因は、IoT(モノのインターネット)、クラウドコンピューティング、データ分析など他の技術との統合です。産業用IoTソリューションの重要なコンポーネントとして使用され、リアルタイムのデータ収集、分析、遠隔監視を可能にするからです。





以下は、PLC市場の領域で成長を促進するその他の顕著な要因の一部ですー







処理システムの自動化により、人的介入を減らし、エネルギーコストを削減するー自動化により、エネルギーコストは最大70%減少すると予測されています。





製造工程をより高い信頼性で管理できるため、製造業での需要が高まっています。





人手を介さずにエラーを検出と修正し、迅速な対処を開始することで、機械のダウンタイムを低減します。





拡張可能で、より多くのメモリを搭載し、より小型で、ギガビットイーサネットを搭載し、ワイヤレスを内蔵していた。









問題:PLC市場の主な分類は何ですか?





PLC市場はアプリケーション別、サイズ別、タイプ別に分類することができます。これらのセグメントは、次のようにさらに分岐します。









タイプ別











コンパクトとユニタリ PLC





モジュラーPLC





ラックマウント PLC







タイプに基づいて、モジュラー PLC は、一度に数千の入力を受信できるため、より大きなプログラムをサポートし、より多くのデータを保存し、マルチタスク モードで動作するため、市場を支配しています。市場シェアは 68.02% で、CAGR は 約4.9% と推定されています。









サイズ別











ナノPLC





マイクロPLC





中型PLC





大型PLC







サイズに基づいて、Nano PLCセグメントは 、高電圧動作デバイスの需要の増加に加えて、高電圧での制御が簡単であるため、業界の優先事項となっています。ナノ PLC 市場は 2022 年に 約88 億米ドルと評価され、予測期間中に 約13.8% の CAGR を記録しました。









アプリケーション別











自動車産業





化学と石油化学産業





鉱業と冶金産業





製紙業





包装と印刷産業





食品と飲料産業





石油とガス産業





その他







アプリケーションに基づいて、食品と飲料業界は、PLCが組立ラインの自動化に採用されていることから、高い需要があり、この市場において重要な位置を占めています。組み立てと生産ラインの自動化だけでなく、製造工程の効率化も実現しました。APAC市場は、世界の需要の3分の1を占めており、主に中国、日本、韓国が、F&B産業における高度な自動化のために貢献しています。

問題:PLC市場の成長を阻害する課題は何ですか?





PLC 市場の成長に対する最大の障害は、自動化プロセス全体を単独で制御できる分散制御システム (DCS) の台頭です。DCS 市場は、前会計年度 (2021 - 22 年度) に約 15 億米ドルの大幅な成長を記録しました。







その他、市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。





プログラマブル ロジック コントローラーの値上げ





PLCを操作する熟練した専門家の不足





産業用制御の複雑さが増す







問題:PLC市場をリードしている企業は何ですか? PLC市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、PLC市場を築いた企業です –







General Electric Co.





ABB Ltd.





Mitsubishi Corp.





Rockwell Industries Ltd.





Panasonic Corp.





Schneider Electric SE





OMRON Corp.





Siemens AG





Toshiba Corp.





Robert Bosch GmbH







PLC市場の最新の開発は以下の通りです。







最近の 2022 年 7 月、オムロン株式会社は、マシン間通信をサポートし、データ収集に役立つ Micro CP2 PLC を発売しました。





Rockwell Industries Ltd. は 2022 年 11 月にMicro 8000 PLC を発売しました。使い慣れた直感的な設計環境を通じて、簡単なプログラミングとよりシンプルなワークフローを実現します。







問題:PLC市場で最も有利な機会を提供すると予想される地域はどれですか?





北米は、市場で強力な地位を占めており、取引量でシェアの 38% を占めており、最も有利な機会を提供すると予想されます。また、食品と飲料、電力と水処理業界でモジュラー プログラマブル ロジック コントローラーの需要が高まっているため、今後も増加すると予想されます。さらに、この地域での製薬、化学、自動車などの産業の拡大も、PLCの需要を後押しする原因となっています。





ヨーロッパ地域の PLC 市場は 2022 年に 約3856.02百万米ドルと評価され、予測期間中に 約3.12% の CAGR を記録すると推測されています。この傾向は、主にこの地域のコンピューターとソフトウェア産業への投資によってもたらされました。





問題:2035 年までにPLC市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?





アジア太平洋地域はも2022年に約36.2%と大きな市場シェアを占めています。また、この地域で自動化ソリューションが大幅に増加しているため、世界市場を支配する可能性があります。





これは、さまざまな最終用途部門の製造部門での需要が増加しているためです。また、COVID-19の発生により、それまでの産業界の日常業務が大きく変化し、生産ラインにロボットハンドとベルトコンベアを使用するなど、高度に自動化された業務ラインに移行したことも要因として挙げられます。





APAC地域では、中国と日本がプログラマブルロジックコントローラー市場の主要プレーヤーとして台頭しました。この地域の自動車とロボット製造業の急増により、日本は2022年の約23.4億米ドルから2035年末までに約39億米ドルに増加すると予想され、予測期間中に約9.84%のCAGRに達すると予想されます。また、日本には世界のロボット生産の 47% を担う日本などの複数の大手企業があり、自動化の需要が高まっています。



