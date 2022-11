[ぴあ株式会社]

北海道で大人気のイベントがいよいよ横浜に! 正月から家族みんなで遊び尽くそう!







ぴあ株式会社より、2023年1月3日・4日・5日にぴあアリーナMMにて「ふわふわアドベンチャーinみなとみらい」を開催。本日11月7日よりお得な前売チケットが発売となります。「ふわふわアドベンチャー」は北海道で大人気のふわふわ遊具を集めたイベントで、横浜では初めての実施。大型遊具が10基集結し、種類豊富なアトラクションを楽しむことができます。また、縁日コーナーや飲食スペースも充実しており、家族で一日中満喫していただけるイベントです。ぜひ2023年の幕開けは、みんなで「ふわふわ」で遊び尽くしましょう。



チケット購入⇒https://w.pia.jp/t/fuwafuwa-minatomirai







当日遊べるふわふわ遊具を紹介!









ハローキティのパノラマドーム

キュートなハローキティが登場!

飛び跳ねて楽しもう!!

※1プレイ5分:3pt/対象年齢2歳~



(C) 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP630605







ミニコンボ

何度もトライしたくなる

スライダーわくわくアトラクション

※1プレイ5分:3pt/対象年齢2歳~







エアータイム・ラン

海外で大人気!

こえて、くぐって、制覇を目指せ!

※1プレイ8分:4pt/対象年齢4歳~







迷路(L字)

巨大な迷路にチャレンジ!

何分でゴールできるかな?

※1回:3pt/対象年齢3歳~





クライミングウォール

ハーネス付で安心してトライできる

クライミングアトラクション

※1プレイ4分:4pt/対象年齢4歳~

※バスポート対象外







スクリーマー

爽快感を味わえる絶叫スライダーに

ハマること間違いなし

※1回:1pt/対象年齢2歳~







タイタン

地上12メートルから滑る

世界最大級のエアースライダー

※1回:2pt/対象年齢4歳~







プレイグラウンド

楽しみ方は無限大!

みんなで思う存分遊んじゃおう!

※1プレイ8分:2pt/対象年齢2歳~







エキストリーム・スライダー

登って、すべって、走って楽しめる

充実のアスレチックスライダー

※1プレイ5分:3pt/対象年齢4歳~







メガらっぴぃ

テレビ北海道の人気キャラクター

「メガらっぴぃ」が登場!

※1プレイ5分:2pt/対象年齢2歳~













当日は「縁日コーナー」も要チェック!



当日はふわふわ遊具のほかに縁日コーナーも!

ポイントで楽しめるのでぜひお祭り気分を楽しんでください。





※画像はイメージです

※パスポート対象外です















