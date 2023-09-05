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【新刊案内】世界のe-fuel・SAF　最新業界レポート　 …

【新刊案内】世界のe-fuel・SAF　最新業界レポート　 発行：（株）シーエムシー・リサーチ

［CMCリサーチ］

主要なSAFサプライヤーの生産能力、各種SAFの供給量、販売価格をリサーチし、欧米、中国、サウジ、豪州等各国が採るCN燃料の特徴、企業の開発動向、e-fuel・SAFプロジェクトの動向を掲載！

材料科学や化学の先端技術やその市場動向に関するレポート発行やセミナー開催を行う（株）シーエムシー・リサーチ（東京都千代田区神田錦町、https://cmcre.com/）では、このたび「世界のe-fuel・SAF　最新業界レポート」と題する書籍を2023年9月4日発行いたしましたので、お知らせします。
書籍の定価は、180,000円（税込 198,000円）（書籍）、書籍とCDセットの定価は220,000円（税込 242,000円）（書籍+CD）となっており、ご購入受付中です。書籍目次の詳細や販売については以下の弊社サイトをご覧ください。
https://cmcre.com/archives/116395/


　　
◎はじめに
　2023年3月、EUはエンジン車の新車販売を2035年から禁止するとしていた方針を転換し、「合成燃料」の使用を条件に販売継続を認めることで合意した。
　合成燃料とは、CO2とH2を合成して製造される燃料である。CO2からCOに転換し（逆シフト反応）、COとH2を反応（FT合成反応）させて作られる。特に再生可能エネルギー由来の水素で作った合成燃料は「e-fuel」と呼ばれる。
　今後、2030年に向けて、世界的に商用プラントが稼働され、日本への輸入が増加していく。特に航空分野で需要が増加し、市場を牽引していくと予測される。日本では経済産業省のグリーン成長戦略において2050年までの合成燃料のロードマップが示されており、実証事業が進められている。
　一方、持続可能な航空燃料（SAF）の普及には、製造コストが課題である。日本では、価格目標として「2030年までに100円/L台」が目標として掲げられている。しかし、石油由来航空燃料の製造コストとの比較では、SAF燃料価格は2.1～16倍あり、大きな価格差がある。
　現在、各国は目標達成に向けてSAF供給体制の構築を進めている。また同時に、国際的なSAF原料の争奪戦が行わられているのが現状である。SAF原料にはいくつかの種類があるが、廃食油を原料とするSAFの商用化が先行している。既に海外では廃食油をSAF原料として囲い込んでいる。原料調達からSAF供給までのサプライチェーン構築が不可欠である。
　本レポートは、世界のe-fuel、及びSAFに参画する企業を主に調査した。今後の展開を見据えたうえでの次世代ビジネスにつながるレポートになっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CMCリサーチ調査部
　
　
　
■ 世界のe-fuel・SAF　最新業界レポート
■ 発 行：2023年9月4日発行
■ 定 価： 冊子版　180,000円（税込 198,000円）
セット（冊子 + CD（PDF）） 220,000円（税込 242,000円）
■ 体 裁：A4判・並製・347頁
■ 編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ
ISBN 978-4-910581-43-9
　
　
➢　主要なSAFサプライヤーの生産能力、及び、各種SAFの供給量、販売価格をリサーチ！
➢　欧米で進行する、各社独自のFT合成を活用したe-fuel・SAFプロジェクトをまとめた！
➢　DME、OME、バイオエタノール、FAME、HVOなどの業界の動き、開発する企業とは！
➢　グリーンメタノールの生産が増加する背景、中国で実施・計画されているプロジェクトとは
➢　欧米、中国、サウジ、豪州等各国が採るCN燃料の特徴、企業の開発動向を追った！
➢　世界のSAFの供給量の動向をHEFA、FT、ATJ、e-fuelに分類し、業界の特徴、予測！
➢　89ものの欧米、中東、アフリカ、中国などのe-fuel・SAFプロジェクトの動向を掲載！
　
　
https://cmcre.com/archives/116395/
　
　

　
　
　
　
【本書の構成および目次概要】
☆本書の詳細な目次はこちらから！
https://cmcre.com/archives/116395/
　
　
第1章　合成燃料とは
1. 概要
2. 液体合成燃料の製造プロセス
3. 液体合成燃料のエネルギーとしての特徴
4. 合成燃料の課題（コスト）
　　
第2章　e-fuel
1. 概要
2. 製造プロセス
3. 業界分析
4. e-fuel のメリット、デメリット
5. コスト
6. 企業動向
　　
第3章　FT合成燃料
1. FT合成
2. 業界分析
3. FT法
4. 逆シフト反応
5. CO2電解
6. 共電解
7. 直接合成（Direct-FT）
8. BTL
9. 企業動向
10. CO
　10.1　概要
　10.2　業界分析
　10.3　企業動向
11. FT合成触媒
　11.1　概要
　11.2　業界分析
　11.3　企業動向
　　
第4章　DME（ジメチルエーテル）
1. 概要
2. 製造方法
3. 業界分析
4. 企業動向
　　
第5章　Oxymethylene ethers（OME）
1. 概要
2. 業界分析
3. 企業動向
　　
第6章　グリーンメタノール
1. 概要
2. グリーンメタノールの種類と定義
3. グリーンメタノールの生産量予測
4. 業界分析（世界需要）
　4.1　MTO用途
　4.2　DME
　4.3　ブレンド・ガソリン
　4.4　ホルムアルデヒド
　4.5　MTBE
　4.6　酢酸
　4.7　エネルギーキャリア
5. CO2水素化によるメタノール合成
6. Cu系触媒
7. 企業動向
8. 研究開発動向
　　
第7章　バイオエタノール
1. 概要
2. 業界分析
3. 廃棄物由来・微生物発酵のエタノール製造技 術
4. NEDO
5. コスト
6. 企業動向
　　
第8章　バイオディーゼル
1. 脂肪酸メチルエステル（FAME）
　1.1　概要
　1.2　課題
2. ドロップイン燃料（HVO、Co-processing）
　2.1　概要
　2.2　石油会社のバイオリファイナリー戦略
　2.3　HVO
　2.4　Co-processing
　　
第9章　微細藻類
1. 概要
2. オイル産生微細藻類の種類
3. 業界分析
4. 微細藻類による燃料生産プロセス
5. 藻類大量培養法
6. コスト（課題）
7. 企業動向
　　
第10章　SAF
1. 概要
2. SAFに係る国際規格
3. 業界分析
4. 世界のSAFの供給量の動向
5. 主要なSAF生産者と生産能力
6. 販売価格
　　
第11章　SAF関連企業
1　Neste
2　Eni
3 Preem
4　Lipidos Santiga SA (Lipsa)
5 World Energy
6　Diamond Green Diesel
7　Valero Energy、Darling Ingredients
8 SGP Bioenergy
9　Brasil BioFuels
10　Fidelis New Energy
11　Phillips 66
12　ExxonMobil
13　Shell
14　CAC Synfuel
15　Aemetis
16　Montana Renewables 17 Virent
18　Sinopec
19　Fulcrum Bioenergy
20　東洋エンジニアリング
21　Velocys
22　Red Rock Biofuels
23　DG Fuels
24　Johnson Matthey
25　Syntroleum
26　LanzaJet
27　GEVO
28　Nova Pangaea Technologies(NPT)
29　Steeper Energy
30　Topsaw
31　三井物産
32　Byogy Renewables
33　Vertimass
34　SkyNRG
35　GE
36　Tüpraş
37　Honeywell
38　Cepsa
39　Oleo-X
40　N+P Group
41　Twelve
42　Veolia
43　TerraStar Energy
44　Chevron
45　OMV
46　Essar Oil UK
47　Pratt & Whitney
48　Avfuel
49　SAFFAIRE SKY ENERGY
50　ユーグレナ、Eni、Petroliam Nasional Berhad （PETRONA）
51　伊藤忠商事
52　三菱商事
53　ENEOS
54　ENEOS、Total Energies
55　Total Energies
56　Amyris
57　Sky NRG
58　コスモ石油
59　富士石油
60　Enerkem
61　SG Preston
62　日揮ホールディングス（HD）
63　Rolls-Royce
64　ユーグレナ
65　東芝
66　コスモエネルギーホールディングス（HD）、Bangchak
67　Bangchak
68　BSGF Company Limited
69　SGP BioEnergy
70　St1 Nordic Oy
71　Jet Zero Australia
72　GE Honda Aero Engines
73　出光興産、J-オイルミルズ
74　Metafuels
75　Arcadia eFuels
76　IHI、ISCE²
77　Blue Blade Energy
78　Alfanar Projects (旧:Alfanar Construction）
79　Raven SR
80　環境エネルギー、北九州市立大学、 HiBD 研究所
81　富山大学
　　
第12章　航空関連企業
1　Southwest
2　Airbus
3　Emirates Airlines
4　United Airlines
5　Air France-KLM
6　Delta
7　Cathay Pacific
8　大韓航空
9　Qantas
10　American Airlines
11　Viva Aerobus
12　Avianca Brazil
13　エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン
14　JAL
15　ANA
16　DHL Express
17　Boeing
18　Airbus
19　伊藤忠商事
20　Jet2
21　Air Canada
22　Kenya Airways
23　Copa Airlines
24　British Airways
25　Lufthansa Airlines
26　Air New Zealand
27　Alaska Airlines
28　Etihad Airways
　　
第13章　各国の動向
1. EU
　1.1　グリーン水素
　1.2　バイオディーゼル
　1.3　SAF
2. ドイツ
　2.1　グリーン水素
　2.2　e-fuel
　2.3　企業動向
3. 英国
　3.1　グリーン水素
　3.2　SAF
4. フランス
　4.1　グリーン水素
　4.2　SAF
5. スペイン
　5.1　グリーン水素
　5.2　企業動向
6. イタリア
7. デンマーク
8. ノルウェー
　8.1　グリーン水素
　8.2　SAF
　8.3　企業動向
9. オランダ
10. オーストリア
11. 米国
　11.1　グリーン水素
　11.2　バイオディーゼル
　11.3　エタノール
　11.4　微細藻類由来のバイオ燃料
　11.5　SAF
　11.6　企業動向
12. 中国
　12.1　バイオディーゼル
　12.2　バイオエタノール
　12.3　微細藻類由来のバイオ燃料
　12.4　グリーンメタノール
　12.5　SAF
　12.6　企業動向
13. チリ
14. ブラジル
　14.1　グリーン水素
　14.2　バイオエタノール
　14.3　企業動向
15. UAE
　15.1　グリーン水素
　15.2　SAF
　15.3　企業動向
16. サウジアラビア
　16.1　グリーン水素
　16.2　企業動向
17. エジプト
18. オマーン
　18.1　グリーン水素
　18.2　企業動向
19. ナミビア
　19.1　グリーン水素
　19.2　企業動向
20. インド
　20.1　グリーン水素
　20.2　バイオエタノール
　20.3　SAF
　20.4　企業動向
21. インドネシア
　21.1　バイオディーゼル
　21.2　企業動向
22. 豪州
　22.1　グリーン水素、バイオ燃料
　22.2　企業動向
23. 韓国
24. 日本
　24.1　グリーン水素
　24.2　SAF
　24.3　エタノール
　24.4　微細藻類由来のバイオ燃料
　　
第14章　e-fuel・SAFプロジェクト
　

☆目次の詳細とお申し込みはこちらをご覧ください↓
https://cmcre.com/archives/116395/
　
　
　
　
◎CMCリサーチ刊行関連書籍のご案内
（1） 世界の水電解装置・構成部材 最新業界レポート
https://cmcre.com/archives/115122/
　
■ 発 刊：2023年7月24日
■ 定 価：冊子版 160,000円（税込 176,000円）
冊子 ＋ CD(PDF) セット 200,000円（税込 220,000円）
★ メルマガ会員：定価の10％引き！
■ 体 裁：A4判・並製・247頁
■ 編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ
ISBN 978-4-910581-43-9
　
↓詳細とご購入はこちらから
https://cmcre.com/archives/115122/

（2） 水電解による水素製造技術
～ 各種水電解法の基本・最新技術と世界の水素政策動向
https://cmcre.com/archives/114020/
　
■ 発 刊：2023年6月8日
■ 監 修：森田 敬愛
■ 定 価：本体価格 （白黒） 90,000 円（税込 99,000 円）
本体 + CD セット （カラー） 120,000 円（税込 132,000 円）
★ メルマガ会員：定価の10％引き！
■ 体 裁：A4判・並製・245頁
■ 編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ
ISBN 978-4-910581-40-8
　
↓詳細とご購入はこちらから
https://cmcre.com/archives/114020/

（3） メタンと二酸化炭素 ～ その触媒的化学変換技術の現状と展望 ～
https://cmcre.com/archives/110772/
　
■ 発 刊：2023年3月10日
■ 監 修：上田 渉
■ 定 価：本体価格 （白黒） 100,000円（税込 110,000円）
本体 + CD セット （カラー） 110,000円（税込 121,000円）
★ メルマガ会員：定価の10％引き！
■ 体 裁：A4判・並製・442頁
■ 編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ
ISBN 978-4-910581-36-1
　
↓詳細とご購入はこちらから
https://cmcre.com/archives/110772/

（4） カーボンニュートラルに向けた水素製造・P2Gと関連技術の最新動向
https://cmcre.com/archives/107516/
　
■ 発 刊：2022年12月28日
■ 監 修：古山 通久（信州大学 先鋭材料研究所 教授）
■ 定 価：本体（白黒） 60,000 円（税込 66,000 円）
本体 + CD （カラー） 90,000 円（税込 99,000 円）
★ メルマガ会員：定価の10％引き！
■ 体 裁：A4判・並製・本文215頁
■ 編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ
ISBN 978-4-904482-28-6
　
↓詳細とご購入はこちらから
https://cmcre.com/archives/107516/

（5）世界のCCUS総合分析
https://cmcre.com/archives/101725/
　
■ 発 行：2022年8月17日
■ 定 価：冊子版 250,000 円（税込 275,000 円）
セット（冊子 + CD） 300,000 円（税込 330,000 円）
★ メルマガ会員：定価の10％引き！
■ 体 裁：A4判・並製・569頁
■ 編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ
ISBN 978-4-910581-25-5
　
↓詳細とご購入はこちらから
https://cmcre.com/archives/101725/

（6） カーボンニュートラルのためのグリーン燃料と化学品
https://cmcre.com/archives/100830/
　
■ 発 刊：2022年8月2日
■ 著 者：室井 高城
■ 定 価：本体価格 90,000 円（税込 99,000 円）
本体 + CD セット 100,000 円（税込 110,000 円）
★ メルマガ会員：定価の10％引き！
■ 体 裁：A4判・並製・238頁
■ 編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ
ISBN 978-4-910581-24-8
　
↓詳細とご購入はこちらから
https://cmcre.com/archives/100830/

　
☆ 詳細とご購入はこちらから↓
https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/
　

☆続々追加中！
☆開催予定のウェビナー一覧はこちらから！↓
https://cmcre.com/archives/category/seminar/semi_cmcr_f/

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/05-13:46）

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