材料科学や化学の先端技術やその市場動向に関するレポート発行やセミナー開催を行う(株)シーエムシー・リサーチでは、このたび「世界のe-fuel・SAF 最新業界レポート」と題する書籍を2023年9月4日発行いたしました。

◎はじめに

2023年3月、EUはエンジン車の新車販売を2035年から禁止するとしていた方針を転換し、「合成燃料」の使用を条件に販売継続を認めることで合意した。

合成燃料とは、CO2とH2を合成して製造される燃料である。CO2からCOに転換し(逆シフト反応)、COとH2を反応(FT合成反応)させて作られる。特に再生可能エネルギー由来の水素で作った合成燃料は「e-fuel」と呼ばれる。

今後、2030年に向けて、世界的に商用プラントが稼働され、日本への輸入が増加していく。特に航空分野で需要が増加し、市場を牽引していくと予測される。日本では経済産業省のグリーン成長戦略において2050年までの合成燃料のロードマップが示されており、実証事業が進められている。

一方、持続可能な航空燃料(SAF)の普及には、製造コストが課題である。日本では、価格目標として「2030年までに100円/L台」が目標として掲げられている。しかし、石油由来航空燃料の製造コストとの比較では、SAF燃料価格は2.1~16倍あり、大きな価格差がある。

現在、各国は目標達成に向けてSAF供給体制の構築を進めている。また同時に、国際的なSAF原料の争奪戦が行わられているのが現状である。SAF原料にはいくつかの種類があるが、廃食油を原料とするSAFの商用化が先行している。既に海外では廃食油をSAF原料として囲い込んでいる。原料調達からSAF供給までのサプライチェーン構築が不可欠である。

本レポートは、世界のe-fuel、及びSAFに参画する企業を主に調査した。今後の展開を見据えたうえでの次世代ビジネスにつながるレポートになっている。

CMCリサーチ調査部







第1章 合成燃料とは

1. 概要

2. 液体合成燃料の製造プロセス

3. 液体合成燃料のエネルギーとしての特徴

4. 合成燃料の課題(コスト)



第2章 e-fuel

1. 概要

2. 製造プロセス

3. 業界分析

4. e-fuel のメリット、デメリット

5. コスト

6. 企業動向



第3章 FT合成燃料

1. FT合成

2. 業界分析

3. FT法

4. 逆シフト反応

5. CO2電解

6. 共電解

7. 直接合成(Direct-FT)

8. BTL

9. 企業動向

10. CO

10.1 概要

10.2 業界分析

10.3 企業動向

11. FT合成触媒

11.1 概要

11.2 業界分析

11.3 企業動向



第4章 DME(ジメチルエーテル)

1. 概要

2. 製造方法

3. 業界分析

4. 企業動向



第5章 Oxymethylene ethers(OME)

1. 概要

2. 業界分析

3. 企業動向



第6章 グリーンメタノール

1. 概要

2. グリーンメタノールの種類と定義

3. グリーンメタノールの生産量予測

4. 業界分析(世界需要)

4.1 MTO用途

4.2 DME

4.3 ブレンド・ガソリン

4.4 ホルムアルデヒド

4.5 MTBE

4.6 酢酸

4.7 エネルギーキャリア

5. CO2水素化によるメタノール合成

6. Cu系触媒

7. 企業動向

8. 研究開発動向



第7章 バイオエタノール

1. 概要

2. 業界分析

3. 廃棄物由来・微生物発酵のエタノール製造技 術

4. NEDO

5. コスト

6. 企業動向



第8章 バイオディーゼル

1. 脂肪酸メチルエステル(FAME)

1.1 概要

1.2 課題

2. ドロップイン燃料(HVO、Co-processing)

2.1 概要

2.2 石油会社のバイオリファイナリー戦略

2.3 HVO

2.4 Co-processing



第9章 微細藻類

1. 概要

2. オイル産生微細藻類の種類

3. 業界分析

4. 微細藻類による燃料生産プロセス

5. 藻類大量培養法

6. コスト(課題)

7. 企業動向



第10章 SAF

1. 概要

2. SAFに係る国際規格

3. 業界分析

4. 世界のSAFの供給量の動向

5. 主要なSAF生産者と生産能力

6. 販売価格



第11章 SAF関連企業

1 Neste

2 Eni

3 Preem

4 Lipidos Santiga SA (Lipsa)

5 World Energy

6 Diamond Green Diesel

7 Valero Energy、Darling Ingredients

8 SGP Bioenergy

9 Brasil BioFuels

10 Fidelis New Energy

11 Phillips 66

12 ExxonMobil

13 Shell

14 CAC Synfuel

15 Aemetis

16 Montana Renewables 17 Virent

18 Sinopec

19 Fulcrum Bioenergy

20 東洋エンジニアリング

21 Velocys

22 Red Rock Biofuels

23 DG Fuels

24 Johnson Matthey

25 Syntroleum

26 LanzaJet

27 GEVO

28 Nova Pangaea Technologies(NPT)

29 Steeper Energy

30 Topsaw

31 三井物産

32 Byogy Renewables

33 Vertimass

34 SkyNRG

35 GE

36 Tüpraş

37 Honeywell

38 Cepsa

39 Oleo-X

40 N+P Group

41 Twelve

42 Veolia

43 TerraStar Energy

44 Chevron

45 OMV

46 Essar Oil UK

47 Pratt & Whitney

48 Avfuel

49 SAFFAIRE SKY ENERGY

50 ユーグレナ、Eni、Petroliam Nasional Berhad (PETRONA)

51 伊藤忠商事

52 三菱商事

53 ENEOS

54 ENEOS、Total Energies

55 Total Energies

56 Amyris

57 Sky NRG

58 コスモ石油

59 富士石油

60 Enerkem

61 SG Preston

62 日揮ホールディングス(HD)

63 Rolls-Royce

64 ユーグレナ

65 東芝

66 コスモエネルギーホールディングス(HD)、Bangchak

67 Bangchak

68 BSGF Company Limited

69 SGP BioEnergy

70 St1 Nordic Oy

71 Jet Zero Australia

72 GE Honda Aero Engines

73 出光興産、J-オイルミルズ

74 Metafuels

75 Arcadia eFuels

76 IHI、ISCE²

77 Blue Blade Energy

78 Alfanar Projects (旧:Alfanar Construction)

79 Raven SR

80 環境エネルギー、北九州市立大学、 HiBD 研究所

81 富山大学



第12章 航空関連企業

1 Southwest

2 Airbus

3 Emirates Airlines

4 United Airlines

5 Air France-KLM

6 Delta

7 Cathay Pacific

8 大韓航空

9 Qantas

10 American Airlines

11 Viva Aerobus

12 Avianca Brazil

13 エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン

14 JAL

15 ANA

16 DHL Express

17 Boeing

18 Airbus

19 伊藤忠商事

20 Jet2

21 Air Canada

22 Kenya Airways

23 Copa Airlines

24 British Airways

25 Lufthansa Airlines

26 Air New Zealand

27 Alaska Airlines

28 Etihad Airways



第13章 各国の動向

1. EU

1.1 グリーン水素

1.2 バイオディーゼル

1.3 SAF

2. ドイツ

2.1 グリーン水素

2.2 e-fuel

2.3 企業動向

3. 英国

3.1 グリーン水素

3.2 SAF

4. フランス

4.1 グリーン水素

4.2 SAF

5. スペイン

5.1 グリーン水素

5.2 企業動向

6. イタリア

7. デンマーク

8. ノルウェー

8.1 グリーン水素

8.2 SAF

8.3 企業動向

9. オランダ

10. オーストリア

11. 米国

11.1 グリーン水素

11.2 バイオディーゼル

11.3 エタノール

11.4 微細藻類由来のバイオ燃料

11.5 SAF

11.6 企業動向

12. 中国

12.1 バイオディーゼル

12.2 バイオエタノール

12.3 微細藻類由来のバイオ燃料

12.4 グリーンメタノール

12.5 SAF

12.6 企業動向

13. チリ

14. ブラジル

14.1 グリーン水素

14.2 バイオエタノール

14.3 企業動向

15. UAE

15.1 グリーン水素

15.2 SAF

15.3 企業動向

16. サウジアラビア

16.1 グリーン水素

16.2 企業動向

17. エジプト

18. オマーン

18.1 グリーン水素

18.2 企業動向

19. ナミビア

19.1 グリーン水素

19.2 企業動向

20. インド

20.1 グリーン水素

20.2 バイオエタノール

20.3 SAF

20.4 企業動向

21. インドネシア

21.1 バイオディーゼル

21.2 企業動向

22. 豪州

22.1 グリーン水素、バイオ燃料

22.2 企業動向

23. 韓国

24. 日本

24.1 グリーン水素

24.2 SAF

24.3 エタノール

24.4 微細藻類由来のバイオ燃料



第14章 e-fuel・SAFプロジェクト





