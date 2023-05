[株式会社パルコ]



株式会社パルコは、現在渋谷PARCOにて開催中のマツケンサンバ世界初のコラボレーションカフェ

「ビバ ~マツケンサンバIIワールドカフェ~オレ!」を、会期延長の実施、並びに愛知 名古屋・大阪 心斎橋2会場の巡回開催をいたします。



本カフェの事前予約整理券は先着販売開始からわずか2日で完売し、各種メディアによって連日報道され脚光を浴び続けるマツケンカフェへの、 各地から寄せられる熱い期待にお応えし、この度、会期延長・巡回開催が実現いたしました。

「マツケンサンバII」は松平健氏が送るCDセールス50万枚超え、来年2024年には発売20周年を迎える日本を代表する大ヒット曲であり、 2020年には公式YouTubeチャンネル「マツケンTube」にMVを投稿をきっかけに、SNSを中心にブームが再燃。

2022年12月には「マツケンサンバ POP UP SHOP」も同施設で開催され、さらなる注目を集めています。 本カフェでは、「マツケンサンバII」の情熱的な世界観にインスパイアされ、煌めくオリジナルフードメニューを展開! ここだけのメニューをご賞味あれ!!





併設のグッズショップではカフェ限定の新商品を中心に、多数のマツケンサンバグッズを販売いたします。

老若男女問わず人々を明るくする「マツケンサンバII」で彩ったまばゆいフードエンタテインメントをお楽しみあれ!

レッツサンバ!



◆ビバ~マツケンサンバIIワールドカフェ~オレ! ウエハースコレクションステッカー(全18種)・・・385円

◆ビバ マツケンサンバオ・レ ワールドカードコレクション・・・ 1,540円

◆ネームステッカー・・・ 1回300円

◆ホログラム缶バッジ(サンバの情熱)(全8種)・・・ 1回 300円 ※カプセルトイ販売

◆コラージュアクリルキーホルダー(全3種)・・・ 各770円

◆大きな笑顔のアクリルキーホルダー(花ざかり)・・・ 880円

◆スマホに貼れるステッカー(全7種)・・・ 各440円

◆缶バッジ(全2種)・・・ 各440円

◆マウスパッド(アップ)・・・ 1,320円

◆スクエアマグネット(全6種)・・・ 各550円

◆ネックストラップ(全2種)・・・ 各770円

◆メタリッククリアファイル(全2種)・・・ 各550円

◆ビバ!サンドイッチプレート・・・ 1,760円

◆Tシャツ(カラフルサンバ)<M / L / XL>・・・各4,730円

◆Tシャツ(ROCK)<M / L / XL>・・・ 各4,730円

◆カフェ オ・レ!用マグカップ・・・ 1,320円

記載の価格は税込価格です。



<開催概要>





<東京・渋谷>

会場:TOKYO PARADE goods&cafe (渋谷PARCO 6F)

会期:2023/5/12(金) ~ 7/10(月)※6/27(火)~7/10(月)延長

営業時間:【平日】OPEN 11:00 ー CLOSE 21:00

【土日祝】OPEN 10:00 ー CLOSE 21:00

(ラストオーダー FOOD/DRINK 20:00)



<愛知・名古屋>

会場:THE GUEST cafe&diner (名古屋PARCO 西館8F)

会期:2023/8/25(金) ~ 10/9(月・祝)※6月下旬 特設HP公開予定

営業時間:OPEN 11:00 ー CLOSE 21:00

(ラストオーダー FOOD/DRINK 20:00)



<大阪・心斎橋>

会場:THE GUEST cafe&diner (心斎橋PARCO 6F)

会期:2023/8/10(木) ~ 9/25(月)※6月下旬 特設HP公開予定

営業時間:OPEN 10:00 ー CLOSE 20:00

(ラストオーダー FOOD/DRINK 19:00)



※営業時間等は各館に準じますので、変更になる場合がございます。

※カフェは事前予約優先でのご案内となります。

ローソンチケットでの事前予約分に残席が生じた場合、カフェ店頭にて「当日席整理券」をご用意する場合がございます。



※渋谷延長期間( 6/27~7/10 )のカフェ予約整理券は、抽選販売を実施いたします。ファンクラブ先行抽選販売は5/27(土)12:00~、 一般抽選販売は、6/7(水)12:00~を予定しております。詳しくはカフェ公式HPをご確認ください。



※名古屋・心斎橋会場もカフェ予約整理券を抽選・先着にて販売いたします。販売日程詳細は6/下旬 特設HPの公開に合わせてお知らせ予定です。



※併設のグッズショップは通常フリー入場でどなた様でもご利用いただけます。混雑時にはご入店をお待ちいただく場合がございます。



TOKYO PARADE goods&cafe 公式サイト

https://cafe.parco.jp/parade/

TOKYO PARADE goods&cafe Twitter 渋谷

https://twitter.com/TOKYO_PARADE_



THEGUESTcafe&diner公式サイト

https://the-guest.com/

THEGUESTcafe&diner 公式Twitter 名古屋

https://twitter.com/cc_parco

THEGUESTcafe&diner 公式Twitter 心斎橋

https://twitter.com/theguestosaka



