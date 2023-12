[株式会社キョードーメディアス]





ブロードウェイミュージカル『RENT』のマーク役オリジナルキャストで、映画版でも同役を務めたアンソニー・ラップによる自伝を舞台化したワンマンミュージカル『WITHOUT YOU』が2024年3月に東京と大阪で開催することが決定しました。



1996年にNYの小劇場でオープン後、わずか2ヶ月でブロードウェイに進出し、ピューリッツァー賞、トニー賞、オビー賞など各賞を総なめにして世界中にレントヘッズと呼ばれる熱狂的ファンを生み、社会現象を起こしたミュージカル『RENT』。そのオリジナルキャストで同作の映画版でもマーク役を務めたアンソニー・ラップが、自伝『WITHOUT YOU』で描いた『RENT』の作者ジョナサン・ラーソンとの出会いから『RENT』が大成功を収めるまでの道のり、また大切な家族との別れと愛を描いた感動の物語を、「Seasons of Love」をはじめとする『RENT』の名曲の数々とオリジナルの楽曲にのせてノンストップでお届けします。

ミュージカル『WITHOUT YOU』はこれまでアメリカ各地、ロンドン、カナダ、韓国で公演を重ね、2023年1月25日に満を持して物語誕生の地であるオフ・ブロードウェイで開幕。4月30日までの期間限定公演でスタートした後、6月11日までの延長が発表された話題作です。

観る人の心を震わせる感動のミュージカル、待望の日本公演にどうぞご期待ください!





チケットの先行販売は、12月23日(土) 午前10時から販売開始。

詳細は公式HP https://withoutyou2024.com/ でご確認ください。





<<公演概要>>【公演名】ミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演



<東京公演>

【公演日程】2024年3月3日(日)~3月10日(日) 合計11公演

【会場】IMM THEATER (東京都文京区後楽1丁目3-53 https://imm.theater)



<大阪公演>

【公演日程】2024年3月16日(土)~3月17日(日)

【会場】後日発表いたします





【脚本・出演】アンソニー・ラップ

【演出】スティーヴン・マーラー



Eric Southern (Lighting and Scene Design)

Angela Vesco (Costume Design)

Elisabeth Weidner (Sound Design)

David Bengali (Projection Design)

Lisa Dozier Shacket (US Producer)







【チケット料金(税込・全席指定)】

<東京公演> VIP席:18,000円 ※各公演50席限定、S席:14,500円

<大阪公演> 後日発表いたします



※未就学児のご入場はご遠慮願います。

※チケットはお一人様1枚必要です。



【VIP席とは】

前方3列以内のお席にてご覧いただけ、さらに終演後アンソニーとのMeet&Greetに参加できるお席となります。

Meet&Greetでは、アンソニーとのお写真撮影の実施を予定しております。

※内容は予告なく変更となる可能性がございます。

※お写真撮影の方法など、注意事項は公演前に本ページにてご案内いたします。必ず事前にご確認の上、ご来場いただけますようお願いいたします。★チケット先行販売、12月23日(土)10 :00開始!

販売先:

<東京公演>

キョードー東京 https://tickets.kyodotokyo.com/withoutyou/

0570-550-799(オペレーター対応 平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00)





【チケット一般発売日】2024年1月26日(金)10:00AM



<東京公演>

【主催】S-SIZE ネルケプランニング キョードー東京

【後援】テレビ朝日

【宣伝】キョードーメディアス



【お問い合わせ】

<東京公演>キョードー東京 0570-550-799(平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00)











アンソニー・ラップ Anthony Rapp



アメリカ・イリノイ州出身。 9歳から俳優としてのキャリアをスタート。ジョナサン・ラーソンのトニー賞、ピューリッツァー賞を受賞したミュージカル『RENT』のマーク・コーエン役で知られる。また、クリス・コロンバス監督による映画版でも同役を演じた。ブロードウェイには『Precious Sons』でデビューし、ドラマデスク賞にノミネート。アウター・クリティクス・サークル賞を受賞。『You're a Good Man, Charlie Brown』のリバイバル、ジョン・グィア演出の「私に近い6人 の他人』『If/Then』等に出演。映画界でも活躍。出演に『ベビーシッター・アドベンチャー』『⻘春の輝き』『バッド・チューニング』『私に近い6人の他人』『Man of the Century』『Road Trip』『A Beautiful Mind』『bwoy』『Scrap』など。2000年にはデビューアルバム『Look Around』を、2006年にはニューヨークタイムズでベストセラーとなった『Without You A Memoir of Love, Loss, and the Musical Rent - which this show was based on -』がサイモン&シュスター社から出版された。ミュージカル『RENT』オリジナル・キャストとして舞台・映画版に出演し、作者ジョナサンとの絆、自分自身について、大切な人との別れなどを自伝にした『WITHOUT YOU』のワンマンミュージカルが高く評価されている

























Photo by Russ Rowland



