[株式会社資生堂]



資生堂は、世界88の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」の主力エイジングケア*ライン「バイタルパーフェクション」のグローバルアンバサダーに俳優、そしてファッションアイコンとしても世界中で広く知られるアン・ハサウェイ(Anne Hathaway)さんを起用します。「SHISEIDOバイタルパーフェクション」は、2014年に販売を開始したハリのなさなどが気になる大人の肌を豊かなうるおいで満たし、エイジングケア&美白ケアを叶えるスキンケアシリーズです。自らの可能性を最大限に生かすというコンセプトのもと、長年の研究をベースに、エイジングケアという枠を超えて、肌の潜在能力に着目しました。

*年齢に応じたうるおいケアのこと



アン・ハサウェイさんが世界中で愛される理由―それは彼女の言動に現れる確かな安定感です。国際連合やその他の団体でのチャリティー事業に対する献身的な活動に加え、より磨きのかかった不朽のエレガンスはそんな彼女の強さを象徴しています。これまで自らの活動を通じて、より良い世界を創造するために自分の内なる可能性に向かう自信を多くの女性に与えてきたアン・ハサウェイさんが、「SHISEIDO バイタルパーフェクション」が提供する肌のポテンシャルを最大限に引き出す多彩さを完璧に表現していること、そして、すべてのライフステージを慈しむことで輝きを増す内面の美を称える「Potential Has No Age」という新たなメッセージを体現されていることから、今回のグローバルアンバサダー就任へとつながりました。「俳優としての幅の広さと様々な才能で世界中から尊敬を集めているアン・ハサウェイさんですが、彼女の洗練された魅力や強さ、そして内面と外見の美しさを尊重する視点が正に、『バイタルパーフェクション』の理想のアンバサダーであると感じています」と、SHISEIDOグローバルブランドユニットマーケティング&コミュニケーション開発部長の長坂志保は語っています。



SHISEIDOは「Potential Has No Age」を通して、お客さまに対して、毎日を可能性と共に大切に過ごしながら新しいことに挑戦していくこと、そして自分自身を受け入れる事を後押ししていきたいと考えています。可能性とは、今日のスキンケアが明日のスキンケアにつながるようにどの世代、ライフステージにおいても常に身近にあり、今日、最良の生活を送るために未来から授けられる力だと信じています。





■「バイタルパーフェクション」と新メッセージ「Potential Has No Age」に対するアン・ハサウェイさんのコメント

「年齢という概念が人としての内なる成長や美の追求のハードルになってしまっていると誤解されているのはとても残念な事です。むしろ、年齢を重ねる、という事は自分に対するギフトとして喜んで受け取りたいと思うのです。年を重ねる事を考えるとそれだけでワクワクするし、自分自身の事をより深く知る機会になると考えています。多くの人に、常に可能性を追い求めることができることに対する喜びを感じてもらえたら嬉しいです。以前から家族を見てきて、スキンケアは将来の自分にとってとても大切な事だと分かっていたので、スキンケアに関しては常に気にかけてきました。今振り返ってみても肌の調子は心身の健康とつながっていることを実感しています。さらに長い目で見ると、美しさは内から生まれるものだということが理解できると思います。『バイタルパーフェクション』は、長年の研究と肌の内と外の調和を考えられて作られているという所がとても気に入っています。シンプルな美と豊かな伝統、研究で蓄積された知識を最高のバランスで組み合わせる『バイタルパーフェクション』の哲学と肌に対する確実なパフォーマンスに感銘を受けました。」



■新ブランドムービーについて

9月1日公開開始予定のブランドムービーはフォトグラファーデュオのルイージ&イアンゴが「Potential Has No Age」をテーマに撮影しました。



タイトル:バイタルパーフェクション|アン・ハサウェイ篇(60秒)|SHISEIDO

動画のURL:https://corp.shiseido.com/jp/r/yt/20230831/01/?rt_pr=trn92

※9月1日公開開始予定





このブランドムービーで、ルイージ&イアンゴ、そしてアン・ハサウェイさんは、光と影の調和を効果的に用いて、内なる無限の可能性が持つ力を表現しています。



「このムービーのコンセプトやその背景にあるアイディアである『過去と現在、そして未来が交わる所にある可能性を信じることと、それを大切にすること』の重要性について議論を重ねました。可能性を感じる瞬間はそこかしこにあります。光の中、空気の中、音楽の中、言葉の中、静寂の中、そして自分たちの中...もちろん日々人生を生きていると、時に思いがけないことに遭遇したり、内に閉じこもりたくなったりする時もあります。しかし、自分の周りにある美しさの価値を知り、それを自らのものとすることで、より積極的に外に出て行けるようになるのではないでしょうか。このムービーを見て、自分の可能性について私と同じように思いを馳せてもらえたら嬉しいです」と、アン・ハサウェイさんはコメントしています。





■「SHISEIDOバイタルパーフェクション」について

2014年にブランド「SHISEIDO」から誕生したバイタルパーフェクションは現在シリーズ15品を揃えています。2017年に発売した「リンクルリフトディープレチノホワイト5」は32年のレチノール研究を経て、SHISEIDOで初めて純粋レチノールを含む5つの有効成分*2 を配合。目まわりや口角まわりのゆるみジワまで、異なる部位のシワに対応し、素早いお手入れで改善します。バイタルパーフェクションシリーズについてはこちらをご参照ください。

▼バイタルパーフェクションシリーズ

https://brand.shiseido.co.jp/products/skincare/collections/vital-perfection/?rt_pr=trn92



*2 有効成分レチノール、2種の美白有効成分・2種の抗肌荒れ有効成分配合。シワを改善するとともにシミ・そばかす、ニキビを予防します。



■アン・ハサウェイさんプロフィール

1982年、アメリカ生まれ。俳優として映画、TVドラマ、舞台で広く活躍し、ミュージカルに挑戦した映画『レ・ミゼラブル』(2012年)でアカデミー賞助演女優賞、ゴールデングローブ賞助演女優賞などを獲得。2016年にUN Women親善大使に任命され、女性の平等を促進するための活動に尽力しているほか、長期療養を余儀なくされている小児患者とその家族へエンターテインメントを届ける非営利組織「ロリポップ・シアター・ネットワーク」の役員として活動しています。





《ブランドSHISEIDOついて》

世界 88 の国と地域で、スキンケア、メイクアップ、サンケア、フレグランス製品を展開している、資生堂グループを代表するグローバルプレステージブランドです。最新技術を搭載したスキンケアやメイクアップで、お客さま一人ひとりの美しくなる力を最大限に引き出し、心身共に生命力溢れる美しさを実現します。

■SHISEIDOオフィシャルサイトhttps://brand.shiseido.co.jp/?rt_pr=trn92



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/31-15:46)