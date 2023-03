[株式会社 三越伊勢丹ホールディングス]

伊勢丹バイヤーセレクトの約40のブランドコラボレーションアイテムが登場。



■会期:2023年3月7日(火)~3月12日(日)[最終日午後6時終了]

■会場:伊勢丹新宿店 本館6階 催物場 / 三越伊勢丹オンラインストア / 伊勢丹のオンラインギフトサイト<ムードマーク バイ イセタン>

■特設ページ:https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/hatsunemiku_sp











伊勢丹新宿店では、2023年3月7日(火)~3月12日(日)本館6階 催物場にて「初音ミク×イセタン~ Happy 16th Celebration in ISETAN !! ~」を開催いたします。今年16周年を迎えるバーチャル・シンガー「初音ミク」の記念企画として、伊勢丹新宿店で初のコラボレーションイベントが実現。日本の音楽文化や二次創作の発展に寄与し、世界から認められているバーチャルシンガー「初音ミク」と、三越伊勢丹のリソースを掛け合わせた新たな顧客体験の実現に向け開催に至りました。本イベントでは、ファッション、アート、リビング用品など伊勢丹のバイヤーがセレクトしたブランドとのコラボレーションアイテムが一堂に会すほか、お客さまにお祝いのメッセージを書いていただける「イセタンの壁」や「初音ミクの部屋」など、店頭でしか体験できない空間装飾やフォトスポットもご提案。また、本イベントを記念したオリジナルデザインのクレジットカード「初音ミク エムアイカード」も登場します。記念すべき16周年を伊勢丹新宿店でお楽しみいただけるイベントとなります。さらに店頭に加え、三越伊勢丹オンラインストアと伊勢丹のオンラインギフトサイト<ムードマーク バイ イセタン>でもコラボレーションアイテムが登場。ご自宅などお好きな場所からも本企画をお楽しみいただけます。







今回の「初音ミク × イセタン」でのコンテンツポイント



【1】伊勢丹バイヤーがセレクトした約40ブランドとのコラボレーション商品がラインナップ



【2】「イセタンの壁」など、店頭限定でお楽しみいただける空間・イベントを実現



【3】本イベントを記念してオリジナルデザインの「初音ミク エムアイカード」2種類登場







【1】伊勢丹バイヤーがセレクトした約40ブランドとのコラボレーション商品がラインナップ



■本館6階 催物場 展開商品一例







<MILKFED.>

MILKFED. ×HATSUNE MIKU SHOULDER BAG

7,700円



初音ミク×MILKFED. ロゴの可愛いショルダーバッグをご紹介。









<CA4LA>

リバーシブルバケットハット

13,200円 三越伊勢丹限定



本イベントの描き下ろしイラストを取り入れたリバーシブルのバケットハットをご紹介。









<Liquem>

初音ミク チェリーピアス/イヤリング

4,400円 三越伊勢丹限定



シグネチャーモチーフの「チェリーピアス/イヤリング」を初音ミクカラーで表現。初音ミクのチャームポイントである01を表現したチャームも添えて今までにない爽やかなアイテム。









<Chain&co. >

KIFUDALIGHT 初音ミクver.

4,290円 三越伊勢丹限定



LEDライト付き銭湯などで見かける下足キーホルダー。発光具合もばっちりで、夜に光らせるのもおすすめ。









<crocs ™ >

Hatsune Miku 5Pack 3,300円

Crush Clog 8,800円



初音ミクオリジナルジビッツ™を厚底クロッグにつけて、自分だけの初音ミク×crocsをお楽しみ頂けます。

※別売り商品となります









<マンガート ビームス>

Hiroki Nishiyama S/S Tシャツ

7,700円 三越伊勢丹限定



2022年春に再始動した「マンガート ビームス」とのコラボレーション。イラストレーター西山寛紀氏による描き下ろしの「初音ミク」をTシャツに。









<3LFTN apartment>

GhosTee (初音ミクブルーグリーン)

6,600円



人気ソフトビニール作家HUMAN ROBOTのゴースティーシリーズより、初音ミクをイメージした鮮やかなブルーグリーンが仲間入り!









<km5>

Cp1 CDプレイヤー

22,000円



CDの魅力を音楽だけでなくジャケットアートと共に愉しんでいただけるCDプレーヤー「Cp1」に、初音ミクモデルが登場。





■ムードマーク バイ イセタン 展開商品一例







<TEAPOND>

左:アールグレイブルーバード

右:ストロベリーフィールズ with シナモン

各2,160円 三越伊勢丹限定



初音ミク×シナモロールと紅茶専門店<ティーポンド>のコラボが実現!茶葉は2種類ご紹介しています。









<クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ>

初音ミク ハンカチ

3,300円 ムードマーク バイ イセタン限定



ハンカチーフ全体に初音ミクのシルエットが広がる大胆なグラフィック。ソフトな風合いと上品な光沢感が特徴のコットンを使用。







【2】「イセタンの壁」など、店頭限定でお楽しみいただける空間・イベントを実現



1.イセタンの壁

・2023年に16周年を迎える初音ミクへのお祝いのメッセージを募集する「イセタンの壁」が会場内に登場。

・ご来場いただいたお客さまにご自由にメッセージをお書きいただけます。



2.会場内フォトスポット

・会場内に3か所の本イベント限定のフォトスポットが登場。

・記念すべき初音ミク16周年を写真に撮って思い出に残していただけます。

(1)tamimoon氏による本イベントの描き下ろしイラストと写真が撮れるコーナー

(2)伊勢丹バイヤーがセレクトしたアイテムで作られた「初音ミクの部屋」

(3)カフェをイメージした可愛らしい初音ミク×シナモロールのコーナー



3.本イベントへご来店のお客さまへノベルティプレゼント

・イベント会場内で税込5,500円以上お買い上げの上、三越伊勢丹アプリクーポンをご提示の先着2,000名さまに、ボカロPのPOLICE PICCADILLY 氏が描き下ろしたイベントのテーマソング「Props」が収録された音楽DLカード「SONOCA」をプレゼント。

※なくなり次第終了とさせていただきます。











【3】本イベントを記念してオリジナルデザインの「初音ミク エムアイカード」2種類登場



イラストレーターおしおしお氏と春/ノーコピーライトガール氏による2種類の描き下ろしイラストをデザインしたクレジットカード、「初音ミク エムアイカード」が登場。今回のイベントに合わせて3月3日(金)より事前申し込みがスタートしました。※カード発送は、23年6月中旬を予定しております。



■おしおしお氏描き下ろし





・「王道×アイドル」をイメージしたキュートなミクをデザイン。

・ステージで歌って踊る、キラキラと輝く笑顔がとってもキュートな描き下ろしとなります。





■春/ノーコピーライトガール氏描き下ろし





・アンニュイな表情を見せるミクが目を引くデザインは、スタイリッシュでクールなイメージ。

・腕の「01」や時計の時刻に、うれしい隠し要素をこっそり忍ばせています。



■「初音ミク エムアイカード」の詳細は、エムアイカードHPからご確認いただけます。

https://www2.micard.co.jp/card/miku.html?cpn_cd=miku_grp







展開ブランド一覧(アルファベット順)











初音ミクとは



クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」。大勢のクリエーターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。







初音ミク Happy 16th Birthday ‐Dear Creators‐とは



クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が、バーチャル・シンガー『初音ミク』の16周年を記念して実施するプロジェクトです。『初音ミク』は、2007年8月31日に設定年齢16歳の歌声合成ソフトウェアとして誕生して以来、多くのクリエイターの手により、音楽・イラスト・動画・CGなど様々なジャンルの作品として創作されてきました。その16年間の軌跡を振り返りながら、作品を創り・楽しみ・愛してくれる全てのクリエイターの皆様と一緒に、創作文化の未来を育んでいけるような企画を実施して参ります。







MOO:D MARK by ISETAN (ムードマーク バイ イセタン)について







ムードマークは、三越伊勢丹が運営するオンラインギフトサイト。今回のコラボレーションでは、食品から雑貨まで幅広いアイテムをムードマーク限定でご紹介。多数のブランドとのコラボレーションが実現しました。



Twitter: https://twitter.com/moodmark_gift

特設ページ:https://moodmark.mistore.jp/journal0106/010638/







三越伊勢丹メディア芸術について







2021年4月にメディア芸術専門チームを創設。メディア芸術分野(映画・ゲーム・マンガ・アニメーション・エンターテイメント)に、三越伊勢丹のリソース(商品企画力・都内複数の店舗とオンラインストア等)を掛け合わせ、ファッションや最先端のフィルターを通した新たな顧客体験を提供するとともに、百貨店と従来接点が少ないお客さまを始め、芸術に関心の高いお客さまとの顧客接点拡大も視野に入れた新しいビジネスモデルを推進していく。



Twitter:https://twitter.com/im_mediaarts

特設サイト:https://www.mistore.jp/shopping/feature/living_art_f3/media_arts_sp



Art by tamimoon/KEI/かりや (C)CFM



※価格はすべて税込みです。

※イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。

※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/03-19:45)