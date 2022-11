[ぴあ株式会社]

~発売1年たたずに55万部を突破!!~ ※電子書籍を含む







2022 年 11 月 1 日



平素は大変お世話になっております。昨年 2021 年 11 月 12 日にぴあ株式会社より発売した厚切りジェイソン著『ジェイソン流お金の増やし方』が、2022 TSUTAYA BOOKS年間ランキング総合部門1位を受賞しました。

また、2022年11月現在、発売から1年をたたず、電子書籍を含めると、55万部を突破しております。

本書は、2015 年に「Why Japanese people!?」のフレーズで一世を風靡した、芸人兼 IT 企業役員の厚切りジェイソン氏が、初めてお金について綴った書籍。徹底した節約術から、ジェイソン流投資術まで、すぐに取り入れたい投資術をレクチャー。また、投資術により“経済的自立と早期リタイア”FIRE(Financial Independence, Retire Early)を達成したことでも注目を浴びています。

発売後から好調な売れ行きを見せ、『日曜日の初耳学』(MBS・TBS 系)内の「初耳トレンディ」、『スッキリ』(日テレ)でも大きく取り上げられ、「第15回 オリコン上半期“本”ランキング 2022」で総合部門にあたる「オリコン上半期BOOKランキング 2022」で1位を獲得。その後も継続してメディアに上げられ、話題となっております。

4 月からは、2022 年度高校家庭科にて、新しい指導要領に基づいた「資産形成」の授業がスタート。6月には「金融庁高校向け 金融経済教育指導教材」を基に、池袋・豊島岡女子学園高校で家庭科の授業の一環として、ジェイソン氏の特別授業も実施。

厚切りジェイソン氏流の軽快な語り口や自身の経験を踏まえた実例、見やすいグラフや表など、誰でもわかりやすく投資について理解できる内容となっているので、ぜひこの機会に、ご家庭でも、授業でも、友人同士でも、本書を参考にお金に関する考え方を見直すのに役立てていただければと思います。









<ジェイソン氏コメント>

1位を頂けて大変嬉しいです。ありがとうございます。

順位もそうですが、日本の未来が明るくなるように多くの人が自分の将来を考えてくれたということだと思うので、それが何より嬉しいです。

お金の事は大切なので、この本をきっかけにお金について話し合って頂ければ幸いです。





※2022年度 TSUTAYA年間販売BOOKランキング書籍総合1位(未発表)とは異なります。



-CONTENTS-

CHAPTER.1 「WHY!? お金を増やしたいのに何もしないの?」

CHAPTER.2 「お金を増やすための最初の第一歩は支出を減らす」

CHAPTER.3 「ジェイソン流、お金を増やす 10 の方法」

CHAPTER.4 「資産形成は自分の人生を手に入れる手段」

<コラム>

・「良い借金」と「悪い借金」 ほか





【プロフィール】

1986 年アメリカ・ミシガン州生まれ。17 歳の時に、飛び級でミシガン州立大学へ入学。卒業後、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校へ進み、エンジニアリング学部コンピューターサイエンス学科修士過程修了。現在は 3 姉妹のイクメンパパながら IT 企業の役員も務める二刀流芸人であり、NHK「えいごであそぼ with Orton」にレギュラー出演するほか、情報番組でコメンテーターを務め、ドラマや映画に出演するなど幅広く活動している。ロングフォーム形式の対談YouTube「厚切りインタビュー」もご注目ください。(https://youtube.com/channel/UCxfpHcM8Hp7Xnc9FfwXMkrQ)



