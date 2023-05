[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月20日ー27日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 538人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 538

調査方法:実地調査228、インターネット調査312

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:フッ素系界面活性剤は何ですか?フッ素系界面活性剤市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?



フッ素系界面活性剤は、フッ素系界面活性剤とも呼ばれ、分子構造中にフッ化炭素鎖を含む界面活性剤で、優れた安定性と表面活性を備えています。テキスタイル、コーティング、エレクトロニクス、生物医学工学などの産業で広く使用されていますが、環境と健康への懸念から、その使用は段階的に廃止されています。フッ素系界面活性剤市場は2022年に約653.91百万米ドルの市場価値から、2023年に約622.40百万米ドル、2035年までに約893百万米ドルに達すると予測されています。フッ素系界面活性剤市場は2023 -2035年間に 約4.7% の CAGR で成長しています。



問題:フッ素系界面活性剤市場の成長を牽引する要因は何ですか?

様々な最終用途産業におけるフッ素系界面活性剤の需要拡大―フッ素系界面活性剤は、繊維、コーティング、エレクトロニクス、オイルやガス産業で広く使用されています。これらの企業によるこれらの製品の需要の増加は、フッ素系界面活性剤市場の成長を促進すると期待されます。さらに、フッ素系界面活性剤は、石油とガス産業において、掘削、抽出、精製など様々な用途に広く使用されています。石油とガス需要の増加に伴い、フッ素系界面活性剤の需要も増加すると予想され、フッ素系界面活性剤市場は有利に成長すると考えられます。さらに、塗料とコーティング セグメントは最高の市場シェアを所有しており、5.99% の CAGR で成長すると予測されています。建設と建築セグメントは、予測期間中に最大 6.44% の CAGR で成長すると予想され、その結果、フッ素系界面活性剤が成長します。



特殊フッ素系界面活性剤の需要増―世界のフッ素化界面活性剤市場は、特殊なフッ素化界面活性剤の需要の増加に牽引されて、大幅な成長を遂げています。これらの特殊な製品は、特定のアプリケーション要件を満たすように設計された、湿潤性と接着性、レベリング、優れた撥水と撥油性などの独自の特性を提供します。特殊フッ素系界面活性剤の需要は、高機能コーティングのニーズの高まり、電子機器への需要、環境に優しい代替品のニーズ、とアジア太平洋地域を中心とした新興市場の成長によって増加します。たとえば、陰イオン界面活性剤セグメントは最大の市場シェアを保持していました。フッ素系界面活性剤市場の全体的な成長につながる優れた湿潤性と透過性により、2035年までに約7%のCAGRで成長すると予想されています。





以下は、フッ素系界面活性剤市場の領域で成長を促進するその他の顕著な要因の一部ですー

環境に配慮した製品に対する需要の高まり



炭化水素代替物としてのフッ素系界面活性剤の使用



中国とインドなどの急速な工業化と都市化







問題:フッ素系界面活性剤市場の成長を阻害する課題は何ですか?

市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。

フッ素系界面活性剤は通常、他の種類の界面活性剤よりも高価であるため、価格に敏感な用途での使用が制限される可能性があります。



フッ素系界面活性剤は難分解性で知られ、環境汚染との関連性が指摘されています。そのため、多くの政府と規制機関がその使用に対して厳しい規制を課しており、特定の用途での成長が制限される可能性があります。



フッ素系界面活性剤は、発達障害と生殖毒性、発がん性などの健康への懸念が指摘されています。これらの懸念により、いくつかの国ではフッ素系界面活性剤の使用に対する監視と規制が強化されています。





問題:フッ素系界面活性剤市場の主な分類は何ですか?

フッ素系界面活性剤市場は次のように分類しています。

タイプ別(陰イオン、非イオン性、陽イオン、両性)

タイプに基づいて、非イオン性セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に約 5.69% の CAGR で成長すると予想されます。これらは、塗料とコーティング、接着剤、インク、つと出し剤、とクリーナーで広く使用されており、非イオン性フッ素系界面活性剤です。



エンドユーザー別(自動車、建設と建築、消費財、油田、とエレクトロニクス)

アプリケーション別(パーソナルケア、塗料とコーティング、インク、ポリマー、シーラント、コーキング、ワックス、ポリッシュ、フォーマー、その他)

アプリケーションに基づいて、パーソナルケアは、フッ素系界面活性剤の用途に基づく最大のセグメントであり、市場シェアは 48% までです。柔軟剤、ヘアコンディショナー、ネイルポリッシュリムーバー、クリームクレンザー、シェービングフォームクリーナーなどは、パーソナルケアセグメントの主要な用途です。フッ素系界面活性剤は皮膚表面での優れた湿潤作用により、より快適な使用のために良好な潤滑性を必要とするパーソナルケア製品に適しています。



問題:フッ素系界面活性剤市場をリードしている企業は何ですか? フッ素系界面活性剤市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、フッ素系界面活性剤市場を築いた企業はare 3M (U.S.), The Chemours Company (U.S.), DIC Corporation (U.S.), DYNAX (U.S.), Innovative Chemical Technologies (U.S.), Chemguard (U.S.), AGC SEIMI CHEMICAL CO., LTD. (Japan), Maflon SpA (Italy), Shijiazhuang City Horizon Chemical Industry Co., Ltd. (China), です。

フッ素系界面活性剤市場の最新の開発は以下の通りです。

AGC SEIMI CHEMICAL CO., LTDは、2021年7月にエアゾール製剤用に設計された新しいフッ素系界面活性剤「AMOLEATM」の発売を発表しました。この製品は不燃性で毒性が低く、環境に優しく、従来の溶剤に代わるより安全な代替品です。



DuPontは2021 年 5 月に中国でのフッ素樹脂の生産能力の拡大を発表しました。同社は深センの施設で新しい生産ラインに投資しました。これにより、コーティング、エレクトロニクス、自動車など、さまざまな用途で使用される高性能フルオロポリマーの生産能力が向上します。



3M は、2021 年 2 月に洗浄剤用に設計された新しいフッ素系界面活性剤「FC-4430」の発売を発表しました。この製品は、優れた洗浄性能、低毒性、と環境の持続可能性を提供するため、洗浄製品のメーカーにとって魅力的な選択肢となっています。







問題:世界のフッ素系界面活性剤市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?

アジア太平洋地域は、フッ素系界面活性剤の世界市場における主要な株主であり、予測期間中に約7.47%のCAGRで増加すると予想されています。この地域における市場の成長は、急速な工業化と都市化、インフラ整備への投資の増加、最終エンドユーザー産業からの需要の高まりなど、さまざまな要因によってもたらされています。中国とインドの市場が好調なのは、経済が急速に発展し、フッ素系界面活性剤を必要とする高機能塗料とポリマー、プラスチックの需要が高まっているためと考えられています。また、可処分所得の増加は、フッ素系界面活性剤を必要とする繊維製品、電子機器、自動車製品などの高品質な消費財の需要を促進しています。日本は、フッ素系界面活性剤の主要な消費者である大規模な電子産業が存在するため、主要な市場となっています。また、日本は環境規制が厳しいことで知られており、環境に優しく毒性が低いフッ素系界面活性剤の需要が高まっています。日本のフッ素系界面活性剤市場に参入している主要企業には、デュポン、旭硝子株式会社、AGC株式会社、ダイキン工業株式会社などがあります。これらの会社は、洗浄剤、コーティング剤、特殊化学品など、さまざまな用途のフッ素系界面活性剤を幅広く提供しています。



北米は、フッ素系界面活性剤の世界的な最大市場の一つです。フッ素系界面活性剤は、高い安定性と低い表面張力などのユニークな特性により、オイル&ガス、エレクトロニクス、医薬品など様々な産業で広く使用されています。フッ素系界面活性剤の主要な消費者は、米国とカナダと予想されます。例えば、「Global Energy yearbook」の統計によると、米国は2019年に745メガトンの原油を製造し、世界最大の原油製造国となりました。今後10年間、米国ではシェールブームにより石油が大量に産出され、フッ素系界面活性剤の市場も大きく拡大すると予想されます。



ヨーロッパは、フッ素系界面活性剤固有の利点と幅広い適用性により、建設産業が塗料とコーティング剤におけるフッ素系界面活性剤の実質的な消費者として台頭したため、フッ素系界面活性剤市場が大きな成長を遂げました。さらに、新しいインフラの開発と既存のインフラを修復するための投資が増加し、市場の成長を促進しています。また、自動車用塗料の需要の高まりが、同地域の市場成長を促進すると予想されます。例えば、自動車用塗料は、2022年の217.5億米ドルから2035年には約430億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に9.8%のCAGRで、フッ素系界面活性剤市場の成長を牽引しています。







