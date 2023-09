[吉本興業株式会社]

"MINI"2周年記念ウィークスペシャルビジュアル&コンテンツカレンダー公開!





5月24日(水)発売の4TH SINGLE『DROP That』が、初週売上52.2万枚を記録し、4作連続初週売上50万枚超えを達成し、 10月11日(水)発売の5TH SINGLE『TAG ME』にも期待がかかる、グローバルボーイズグループINI(読み:アイエヌアイ)が9月4日(月)にHAPPY MINI DAYSとしてスペシャルビジュアルとコンテンツカレンダーをINI公式サイトにて解禁いたしました。





■特設サイトURL : https://cf.ini-official.com/feature/minidays_2023



9月8日がMINI(INIのファンの呼称)の公式ファンネームが決まった記念日として、9月4日から8日まで、2周年を記念したスペシャル企画「HAPPY MINI DAYS」を開催し、9月8日のMINIとの記念日のお祝いに向けて毎日コンテンツを発信していきます。



初日である9月4日に撮り下ろしの新ビジュアルを公開。緑を基調としたポップなビジュアルになっています。YouTubeでは2ND ANNIVERSARY PARTYに向けたメンバーによる企画会議、買い出し準備やメンバー自身で準備する様子を連日公開。



オフィシャルファンクラブでは準備合間のVLOGやビハインドのほか、ファンクラブでしか見られないシークレットミッションも実施。その結果はファンクラブ限定で公開される9月8日のアフターパーティーで明かされます。

その他、9月8日には特別動画が公開されるほか、デジタル音源配信サービスにおいても期間限定動画が公開されるなど、盛りだくさんの内容となっています。また、期間中はINI公式LINEやInstagram、X(旧Twitter)など様々なSNSでファンに向けたコンテンツを公開する予定です。



コンテンツスケジュール





9月4日(月)

17:00 【YouTube】[HAPPY MINI DAYS]DAY1

17:30 コンテンツカレンダー公開

18:00 スペシャルビジュアル公開

18:00 【OFFICIAL FANCLUB】 SPECIAL WALLPAPER



9月5日(火)

17:00 【YouTube】[HAPPY MINI DAYS]DAY2

17:30 【OFFICIAL FANCLUB】 HAPPY MINI VLOG vol.1



9月6日(水)

17:00 【YouTube】[HAPPY MINI DAYS]DAY3

17:30 【OFFICIAL FANCLUB】 HAPPY MINI VLOG vol.2



9月7日(木)

17:00 【YouTube】[HAPPY MINI DAYS]DAY4

17:30 【OFFICIAL FANCLUB】 VISUAL SHOOTING BEHIND



9月8日(金)

24時間限定 Amazon Music J-BOYS スペシャルカバー+ボイスライナー公開

19:00 【YouTube】 [HAPPY MINI DAYS] MINI 2ND ANNIVERSARY PARTY

20:00 【OFFICIAL FANCLUB】 MINI 2ND ANNIVERSARY AFTER PARTY

21:00 SPECIAL MOVIE

22:00 Instagram Live予定



9月8-10日

Spotify Canvas限定動画 期間限定公開(Rocketeer, Polaroid, Yummy!!, My Story, Moment)



INIプロフィール







2021年開催のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPANSEASON2」で選ばれた11名で結成されたグローバルボーイズグループ。DEBUT SINGLE『A』は、初週50,8万枚を売り上げ、歴代5位を記録。「第63回輝く!日本レコード大賞」では新人賞を受賞し、華々しいデビューを飾った。2ND SINGLE『I』は、オリコン史上初となるデビューシングルから2作連続初週売上50万枚超えを達成。さらには『オリコン上半期ランキング2022』においてシングルランキング2位、 Billboard JAPAN2022年上半期シングル・セールス・チャート”Top Singles Sales”3位を獲得。数々のランキング記録を達成し、タイトル曲「CALL 119」はストリーミング累計再生回数1億回を突破。3RD SINGLE『M』は、初週73.7万枚を売り上げ、3作連続初週売上50万枚超えを達成。前作から続いてBillboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN HOT 100” 総合首位を獲得!初アルバム『Awakening』は、Billboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales”などの各種音楽チャートで7冠達成!さらに、昨年末には日本武道館を含む全国4都市12万人を動員したアリーナツアーを開催。5月24日(水)に9ヶ月ぶりのNEW SINGLE『DROP That』を発売し、初週売上52.2万枚を突破。4作連続初週ハーフミリオン超えで、初登場1位を記録した。2023年8月には「KCON LA 2023」に出演し、2年連続で海外での有観客パフォーマンスも披露。2023年8月にも11月から自身最大規模の全国7都市でのアリーナツアーも開催が決定している。いま最も勢いのあるグローバルボーイズグループ。



公式サイト:https://ini-official.com/

公式X:https://twitter.com/official__INI

公式Instagram:https://www.instagram.com/official__ini/

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@official__ini

公式weibo:https://weibo.com/7624202468

公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCc-itdQHxLvUlPrDxIiSJrA



