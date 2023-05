[SDKI Inc.]



問題:方向性掘削工具 は何ですか?方向性掘削工具 市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?





方向掘削とは傾斜掘削は、垂直ではない油井またはボアを掘削する際に使用されます。回転操縦可能システム (RSS) と操縦可能モーター アセンブリは、方向性掘削工具 の 2 つの主なタイプです。





方向性掘削工具 市場は2022年に約80億米ドルの市場価値から、2035年までに約160億米ドルに達すると予測されています。方向性掘削工具 市場は2023 -2035年間に 約8% の CAGR で成長しています。





問題:方向性掘削工具 市場の成長を牽引する要因は何ですか?





世界的なエネルギー需要の増加は、方向性掘削工具 の市場の成長に貢献する主な要因です。2020 年の世界的なパンデミックによって課せられた減少に続いて、2021 年には世界のエネルギー消費量が 4% 以上増加しました。エネルギー需要の増加は、世界人口の着実な増加の直接的な結果です。石油と天然ガスの掘削は、地下貯留層の圧力を下げると同時に、需要を大幅に満たすのに役立ちます。





以下は、方向性掘削工具 市場の領域で成長を促進するその他の顕著な要因の一部ですー







石油と天然ガス産業への投資の増加





石油と天然ガスの価格上昇





世界的な都市化の驚異的な成長









問題:方向性掘削工具 市場の主な分類は何ですか?





方向性掘削工具 市場はアプリケーション別、サービス別、ソリューション別に分類することができます。これらのセグメントは、次のようにさらに分岐します。









サービス別











MWDサービス





LWD サービス





ロータリー操舵システムサービス





修理と保守サービス





コンサルティング





その他







サービスに基づいて、MWD サービスのサブセグメントが予測期間中に最大のシェアを保持すると予想されます。サブセグメントの成長につながる主な要因の 1 つは、深海探査と生産の数の増加です。また、石油と天然ガス製品の需要の高さから、MWDサービスの成長も期待されます。2020年度の石油製品の生産量は、インドだけで約263百万トンと推定されています。MWD サービスは、掘削作業の効率と生産性を向上させるとも考えられています。









アプリケーション別











オンショア





オフショア







アプリケーションに基づいて、オンショア掘削は、予測期間終了までに最大の市場シェアを占めると予想されます。天然ガスと原油の需要の高さが、オンショアサブセグメントの成長を促す主な要因となっています。2021年に米国だけで約31百万メートル立方フィート(MMcf)の天然ガスが消費されると推定されています。さらに、陸上での掘削が容易で低コストであることも、このサブセグメントの成長に寄与すると予想されます。









ソリューション別











新規購入





レンタル







問題:方向性掘削工具 市場の成長を阻害する課題は何ですか?

さまざまなアプリケーションでの再生可能エネルギーへの嗜好の高まりは、市場の成長を抑制すると考えられる主な要因です。たとえば、2020 年の発電量の約 30% は再生可能エネルギーによるものと推定されました。稼働中の再生可能システムは燃料なしで持続可能であり、これにより方向性掘削工具 の需要が減少すると予想されます。

その他、市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。







掘削工具に関連する高い費用





原材料の価格変動







問題:方向性掘削工具 市場をリードしている企業は何ですか? 方向性掘削工具 市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、方向性掘削工具 市場を築いた企業です –







Scientific Drilling International





Weatherford International plc





China Oilfield Services Limited (COSL)





CNPC Greatwall Drilling Co., Ltd. (GWDC) (China National Petroleum Corporation)





Halliburton Energy Services, Inc.





Schlumberger Limited





Baker Hughes Company





NOV Inc





Charles Machine Works, Inc.





Geovista Ltd







方向性掘削工具 市場の最新の開発は以下の通りです。







Weatherford International plcは、2022年9月にアブダビ国営石油会社(以下、ADNOC)からロギング・ホイールドリリングとディレクショナルドリリングサービスに関する5年間の枠組み契約を受注したことを発表しました。





Scientific Drilling International は、2018 年 9 月にSPE 年次技術会議と展示会 (ATCE) で HALO ロータリー操縦可能システムを紹介しました。







問題:北米地域が方向性掘削工具 市場で最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?





北米は、予測期間中に最大の市場シェアを持つ地域になると予想されます。この地域の成長は、米国とカナダなど、地域のさまざまな地域での掘削活動の増加の結果として起こると予想されています。これらの場所の石油と天然ガス部門は急速に成長しており、これは市場の成長につながると予想されます。たとえば、2021 年だけでも、米国は 1 日あたり 1,600 万バレル以上の石油を生産したと推定されています。さらに、2022年に約30億だった地域市場の収益は、予測期間の終わりまでに約70億に増加すると推定されています。





問題:2035 年までに方向性掘削工具 市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?





アジア太平洋地域は、予測期間中に最速で成長する地域になると予想されます。この地域は、2035 年末までに最大 約10% の割合で成長するはずです。通信分野の発展は、この地域の市場成長に寄与する主要な要因となっています。2021 年には、中国だけで約 20 億件のブロードバンド契約があったと推定されていますが、日本では約 234百万件でした。さらに、この地域で急速に成長している5Gネットワークの接続も、地域市場の成長に貢献すると予想されます。





中東とアフリカ地域もは、予測期間中に大きな市場シェアを占めると予想されます。サウジアラビアなどの主要産油国の存在は、方向性掘削の地域市場の成長に貢献する主な要因です。中東とアフリカは、世界で確認されている石油埋蔵量の 約50% を保持していると推定されています。さらに、2021 年のサウジアラビアだけの石油生産量は、1 日あたり約 1,100 万バレルに達しました。



