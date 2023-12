[株式会社キョードーメディアス]







2016年の日本初演から“劇場で楽しむクリスマス”として、渋谷の冬の風物詩となっている『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド』が2023年12月16日(土)から、東急シアターオーブ(渋谷ヒカリエ11階)で開幕。2016年の日本初演から続く演出での上演は今年で見納めとなる。初日を前にした15日(金)に行われたゲネプロ(総通し舞台稽古)の様子を写真とともにお伝えしよう。また、12月16日(土)には応援サポーターの本田望結さんが公演の見どころを紹介する特別番組も放送が決定している。







「Overture(オーバーチュア)」に合わせて客電が落ちると、白を基調としたコスチュームを着たシンガーとダンサーの姿が。「Let It Snow(レット・イット・スノー)」、「Jingle Bells(ジングル・ベル)」、「Joy to the World(もろびとこぞりて)」、「All I Want for Christmas Is You(恋人たちのクリスマス)」など誰もが一度は耳にしたことがあるクリスマスソングにあわせて、華やかなパフォーマンスが続く。







見どころの一つは、煌びやかなステージセット。高さ7メートルの巨大なクリスマスツリーやステンドグラスが光り輝く街並み、クマのぬいぐるみが動き出すおもちゃ工場、プレゼントやオーナメントで彩られた空間など、夢のようなクリスマスの世界が舞台上に体現されている。もちろん、赤い帽子と衣装を着て、白い髭をはやしたサンタクロースの姿にも注目を。愛嬌を振りまくだけではなく、キレあるダンスとパワフルな歌唱を披露するサンタクロースは、この『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド』ならではないだろうか。





ブロードウェイミュージカルやテーマパークでのパフォーマンス経験者など、世界中でマルチに活躍する6名の実力派シンガーによる歌唱や、総勢22名のダンサーによるシアターダンスやジャズダンスをベースとしながらもラインダンス、タップダンス、ボールルームダンスといった様々なダンスも見逃せない。特にキャストが舞台の縁に座り、クリスマスソングの定番「Jingle Bells(ジングル・ベル)」に合わせて、手で膝などを高速で打ち鳴らす「Jingle Bells Clap(ジングル・ベル・クラップ)」、「The Music of the Night(ザ・ミュージック・オブ・ザ・ナイト)」に合わせた幻想的なスケートショーは感動的だ。









おもちゃ箱をひっくり返したように40曲以上のクリスマスソングが続く『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド』。全編英語上演ではあるが、所々カンパニーの日本に対する愛も感じる演出。存分にクリスマス気分を味わってみてはいかがだろう。



1幕40分、休憩20分、2幕50分(予定)。公演は12月25日(月)まで。



取材・文:五月女菜穂

撮影:清水隆行



出演者コメント







Sam Harvey サム・ハーヴィー

今回で6回目の来日になります。僕にとってはクリスマスといえば東京!今年もこのシーズンを東京で過ごすことができてとてもハッピーです。6名のシンガー、22名のダンサー、2名のスケーター、そして5名のキッズダンサーたちと30曲以上のクリスマスソングを皆さんにお届けします。劇場でお待ちしています!







Sarah Bomber サラ・バマー

昨年に続き、今年も来日できたことがとても嬉しいです。

2022年公演ではシアターオーブにいらしたお客様と一緒に素敵な時間を共有できたので、今年も日本に来ることを本当に楽しみにしていました。大きなクリスマスツリーやサンタクロース、そして皆さんが大好きなクリスマスソングを詰め込んだキラキラなショーをぜひ一緒に楽しみましょう!



本田望結さんが"推しポイント"を語る特別番組が16日(土)16:55~放送









<タイトル>

★テレ東エンタメ情報★本田望結がナビする『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド』!『シルク・ドゥラ・シンフォニー』も紹介!



12月16日(土)午後 4 時 55 分~ テレビ東京にて放送予定。



公演概要









【公演名】ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2023



【公演日程】2023年12月16日(土)~12月25日(月)全15公演



【会場】東急シアターオーブ(渋谷ヒカリエ11階)



【出演】アメリカカンパニー / 英語上演



【チケット料金(全席指定・税込)】 S席9,800円、A席6,800円



※開場は各開演の30分前

※上演時間約2時間予定(休憩20分含む)

※3歳以上入場可(チケットが必要になります)。ただし、膝上でのご観劇はできません。

※チケットはお一人様1枚必要です。



【主催】Bunkamura/キョードー東京/テレビ東京/ぴあ 【後援】J-WAVE

【公式HP】https://bcwjapan2023.jp

【お問い合わせ】キョードー東京 0570-550-799(平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00)



