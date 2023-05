[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月5日ー11日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 531人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 531

調査方法:実地調査228、インターネット調査312

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:カジノは何ですか?カジノ市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?



カジノとは、テーブルゲーム、カードゲーム、ソットマシン、その他のゲームなど、様々な種類のギャンブルを提供する施設で、人々は賭けをし、お金とその他の貴重な賞金を獲得できる可能性があります。カジノは一般的に、世界中の観光地と娯楽の中心地、主要都市にあり、ホスピタリティと観光産業と関連付けられることが多いです。

カジノ市場は2022年に約630億米ドルの市場価値から、2035年までに約1030億米ドルに達すると予測されています。カジノ市場は2023 -2035年間に 約18% の CAGR で成長しています。



問題:カジノ市場の成長を牽引する要因は何ですか?



世界のカジノ市場の成長を牽引する主要因は、観光産業の成長です。カジノ産業は、観光とホスピタリティ部門と密接に結びついています。海外からの旅行者を含む観光産業の台頭とホスピタリティ インフラストラクチャの拡大により、観光客向けの娯楽としてのカジノの需要が高まる可能性があります。国連世界観光機関 (UNWTO) によると、2022 年には世界中で 9 億人以上の国際観光客が訪れました。

以下は、カジノ市場の領域で成長を促進するその他の顕著な要因の一部ですー

オンラインカジノとギャンブルの台頭



発展途上国における一人当たりの支出の増加



仮想現実、拡張現実、人工知能、暗号通貨などの新技術の出現



世界中の人々の可処分所得の増加により、ギャンブルと賭け事などの余暇活動への支出が増加しています。







問題:カジノ市場の主な分類は何ですか?

カジノ市場は見通し別、タイプ別に分類することができます。これらのセグメントは、次のようにさらに分岐します。

1. 見通し別

オフラインカジノゲーム



オンラインカジノゲーム





見通しに基づいて、この2つのサブセグメントのうち、オフラインまたはランドベースのカジノゲーミングは、市場で大きなシェアを占めています。それは、その雰囲気があるからです。ネオンライト、機械の音、そして空気中の興奮が、プレイヤーに没入感のあるユニークな体験をもたらします。この特定のセグメントは、2022 年の総収益の約 78% を占めています。



2. タイプ別

宝くじ



ポーカー



カーパーズ



ブラックジャック



鯉



スロットマシン



ルーレット





タイプに基づいて、宝くじセグメントは最大のセグメントであり、2022 年の市場全体の約 48% を占めています。スポーツベッティングによるオンライン宝くじの台頭と、市場を一変させたデジタル革命、インターネットを介したアクセスなどによるものです。また、さまざまなモバイル アプリとオンライン プラットフォームが利用できるため、消費者は宝くじに簡単に参加できます。



問題:カジノ市場の成長を阻害する課題は何ですか?

世界のカジノ市場の成長における主な障害は、データの盗難と金融詐欺のリスクです。主要なカジノとギャンブル会社は、カード (デビット カードまたはクレジット カード) による支払いを受け入れるため、データ侵害と金融詐欺の可能性が高くなります。たとえば、2022 年 12 月、DraftKings は、ハッカーが顧客のアカウントにアクセスし、約 30 万ドルの資金が影響を受けたと報告しました。オンラインカジノゲーム会社であるBetMGMは、詐欺師が同社のポーカープレイヤーから銀行資金にアクセスしていたことを認めました。

その他、市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。

制限的で厳格な政府の政策



サイバー攻撃の増加





問題:カジノ市場をリードしている企業は何ですか? カジノ市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、カジノ市場を築いた企業です -

Playson Ltd.



888 Holdings



Foxwood Resorts Casinos



Ladbrokes Coral



Kindred Group PLC



Paddy Power Betfair PLC



Betsson AB



Galaxy Entertainment Group Ltd.



Scientific Games Corp.



Flutter Entertainment PLC





カジノ市場の最新の開発は以下の通りです。

Scientific Games Corp. は、2023 年 2 月に業界初の新しい高度な宝くじインスタント スクラッチ ゲーム印刷技術を発表しました。この新しいインスタントゲーム技術は、米国とカナダの宝くじに、ホログラムのような効果を持つ次元製品を提供するものです。



2021 年 9 月、最大のオンライン賭博とカジノ ゲーム会社の 1 つである 888 Holdings は、Caesars Entertainment Inc. との間で William Hill International の国際事業を買収する契約を締結したことを発表しました。





問題:アジア太平洋地域がカジノ市場で最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?日本におけるカジノの市場動向は何ですか?



アジア太平洋地域は市場を支配しており、2022 年の総収益の約 32% に貢献し、レジャー活動への一人当たりの支出が増加し、合法化プロセスが緩和され、ライセンスの承認が行われています。さらに、アジア太平洋地域における外国のゲーム会社による投資の増加は、カジノ市場の成長を促進します。

APAC地域のうち、日本は、2029年の完成を目指し、初期投資額約81億米ドルの国内初のカジノが大阪の西部都市で承認され、予測期間中に安定した成長が見られています。



問題:2035 年までにカジノ市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?

北米は、世界のカジノ市場で 2 番目に大きな地域です。これは、ブロックチェーン、暗号通貨、人工知能、仮想現実、拡張現実など、この業界の先進技術を採用していることに起因します。これは多くの場合、ポーカー、カードなどの新しいゲームを提供するさまざまなカジノがこの地域に集中しているためです。これらの地域は、それぞれ 約 11% と 2% の CAGR を登録すると予想されます。



当社について:

SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、と競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/01-19:16)