日本のエンタテインメント界で過去最大級の番組制作規模となる日本初!国民プロデューサー(視聴者)が決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第3弾となる『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』のテーマ曲を、本日9月2日(土) に『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。また、101名の練習生を9月3日(日)0:00に公式HPにて発表いたします。そして、各種音楽配信サービスにてデジタル配信も行います。



「LEAP HIGH~君の夢は、時を越えて~」を合言葉に、101人の練習生たちが、世界に羽ばたくガールズグループとして生まれ変わるためのトレーニングとテストを経て成長。激しい競争の中、困難に挑み、挫折を乗り越えながら、国民プロデューサーによる投票で生き残ったメンバーだけがデビューの夢を掴みます。果たして、どの練習生が勝ち残るのか。デビューを懸けて競い合い、日々努力し成長を続ける彼女らの姿にご注目ください。



トップパートナーであるNTTドコモが、2023年4月から提供をスタートした新しい映像配信サービス「Lemino(レミノ)」にて、10月5日(木)より独占無料配信開始、また、最終回の放送はTBS系列で放送後、Leminoでも配信いたします。



『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』テーマ曲情報





曲名:「LEAP HIGH! ~明日へ、めいっぱい~」

曲紹介:“WE CAN FLY HIGH, LEAP HIGH!”

101人の女の子たちの始まりを知らせるテーマ曲「LEAP HIGH! ~明日へ、めいっぱい~」

それぞれの夢を抱き集まった女の子たちが国民プロデューサーと一緒に夢へ向かって飛び立とうと想いが込められた歌であり、彼女たちの夢へ向かう意思を可愛く表現した曲。

練習生だけではなく、応援してくださる国民プロデューサー誰もが一緒になって夢が叶っていく様子を祈る気持ちが込められている。



視聴アドレス:https://www.youtube.com/c/PRODUCE101JAPAN



配信情報:各種音楽配信サービスにて順次配信予定。ご利用のストアで配信が開始されるまでしばらくお待ちください。



『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』練習生公開情報





公開サイト:『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』公式HP

解禁日時:2023年9月3日(日)0:00

URL:https://produce101.jp/

内容:練習生101名のプロフィール公開



Lemino配信 番組概要







配信サイト:Lemino

番組名:『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』

出演者:国民プロデューサー代表:木村カエラ、「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」練習生 ほか

配信日時:2023年10月5日(木)21:00~独占無料配信開始(全11回、毎週木曜日21:00更新)

※最終回はTBS系列にて放送後、Leminoにて配信。

Leminoサービスサイト:https://lemino.docomo.ne.jp/

Lemino公式 X(Twitter):https://twitter.com/Lemino_official



【PRODUCE 101 JAPAN】とは?





韓国の音楽専門チャンネル『Mnet』で放送され、10代、20代の男女に圧倒的な人気を誇る大ヒットサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101」シリーズの日本版。2019年にSEASON1、2021年にSEASON2を開催。書類・実技の選考を経て、合格者101人を選出。101名は、“練習生”と呼ばれ、歌やダンスなどを披露し、さまざまなミッションに挑戦します。熾烈な競争を勝ち抜いた11名が最後に選ばれ、日本版では、グローバルボーイズグループとして、“JO1”、“INI”がメジャーデビューを果たしました。

これらのすべての過程は、“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者による国民投票で勝ち残る者が決定します。過去にデビューしたいずれのグループも放送当時だけではなく、放送後も番組、広告、音楽市場などの芸能界全般かつ、グローバルな活躍をしています。数多くのスターを輩出、新語・流行語も数多く生み出すなど社会現象を巻き起こした革命的番組です。



