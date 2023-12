[株式会社キョードーメディアス]



2024年2月、3月に上演する『SaGa THE STAGE~再生の絆~』。

『ロマンシング サガ THE STAGE~ロアーヌが燃える日~』(ʼ17)、『SaGa THE STAGE~七英雄の帰還~』(ʼ18)を上演してきた「サガ」シリーズの舞台化作品第三弾となる本作は、2018年12月に配信をスタートしてから全世界で累計3,000万ダウンロード以上を記録し、今月にリリースから5周年を迎えたスマートフォン向けRPG『ロマンシング サガ リ・ユニバース』の舞台化作品です。ゲーム本編では描かれなかったポルカ編の「その後」を描きます。



第1弾、第2弾作品同様に、「サガ」シリーズの生みの親である河津秋敏(株式会社スクウェア・エニックス)が 世界観監修・脚本原案、とちぼり木(株式会社スクウェア・エニックス)が脚本・演出、そして伊藤賢治が音楽を 担当。さらにポルカ・リン・ウッド役の松田 凌、リズ・リン・ウッド役の高槻かなこ、ジョセフィン・リン・ウッ ド役の七瀬恋彩、バートランド・リン・ウッド役の岸本勇太、 さらに、ノエル役の佐藤アツヒロ、イーヴリン役とリアルクイーン役の土屋アンナ、バルテルミー役の三浦涼介など豪華キャストの出演が発表され大きな注目を集めています!



今回、『ロマンシング サガ リ・ユニバース』の八星を中心に、11キャラクターのビジュアルが、12月15日(金)『「サガ」シリーズ34周年記念 公式生放送』( https://sqex.to/IL0Od )放送内と、舞台公式HPにて解禁されました!







八星は新たに、ヴァルドー役を園田玲欧奈、ブラウニー役を大平峻也、シン・ドゥ役を石橋直也、マドレーン役を伊澤彩織が演じることが発表されました。また、レオン役の新田健太、オアイーブの父役の石橋直也(2役)、最終皇帝(女)役の御寺ゆき、詩人役の野村知広、ジェラール役の及川崇治、ヘクター役の松藤拓也、キャット役の片田ミチルのキャラクタービジュアルが公開され、ますます期待が高まります。



新たな物語のはじまり。 映像、音楽、歌、バトル、ダンス ‒‒ すべてが最高 にエキサイティングな舞台、そして最高に「ロマンシング」な「サガ」シリーズをぜひ体感してください!





展示会&物販イベント『サガLOUNGE~35th Anniversary~』の同時開催が決定!!





舞台『SaGa THE STAGE~再生の絆~』の公演期間に合わせて、展示会&物販イベント『サガLOUNGE~35th Anniversary~』の開催が決定いたしました!

展示物としては、ここでしか見られない「サガ」シリーズの開発資料の一部を始め、過去2作品の舞台『ロマンシング サガ THE STAGE~ロアーヌが燃える日~』、『SaGa THE STAGE~七英雄の帰還~』の衣裳や小道具、「サガ」×「佐賀県」のコラボレーションプロジェクト「ロマンシング佐賀」ゆかりのグッズ展示、『ロマサガRS』プレイヤーの皆さんにはおなじみの生放送スタジオを再現したフォトスポット、そして新作『サガ エメラルド ビヨンド』の展示コーナーなどを予定しています。

さらに、「サガ」シリーズでは過去最大級となる物販スペースも設ける予定です。

東京・大阪ともに劇場の近接会場で開催いたしますので、舞台を見に行かれる方も、そうでない方もお気軽に無料でご参加いただけます。開催時間や入場方法などの詳細は1月発表予定の続報をお待ちください。





<舞台「SaGa THE STAGE~再生の絆~」あらすじ>





『ロマンシング サガ 3』から 300 年後の世界に突如として現れた巨大な塔(グレイヴ)。 塔の頂には異界に繋がる扉が在った。



ロアーヌ侯国ゼノン侯は訪れる大災厄に対抗するため、異界の戦士たちの力を求め、グレイヴ攻略に特化した部隊、 塔士団を設立。 サーカス団の花形であったポルカ・リン・ウッドもまた、魔女にさらわれた妹リズを救出するために塔士となった。



苛烈を極める魔獣との戦いの果てに、イゴマールとの決戦の場に立ったポルカたち。 だが、イゴマールの圧倒的な能力を前に、ポルカたちは為す術無く、ひとりまたひとりと倒れていった。



偽りの予言は成就し、世界はイゴマールのものに‒‒。 最悪の悲劇が目前に迫ったその時、リズの娘ジョーは最後の賭けに打って出た。 しかしそれは、大きな代償を伴う禁忌の賭けだった。



ジョーは‒‒世界から消えた。



それから二年あまり。 ポルカ、リズ、バート‒‒リン・ウッド家はあらゆる手を尽くしてジョーの行方を捜した。 そしてついに発見の糸口を掴んだ彼らは、迷う事なく、未知の世界へと旅立つのだった。



絶望と喪失‒‒希望と再生。

『ロマンシング サガ リ・ユニバース』ポルカ編の新たな物語が今、生まれる。



<公演概要>





タイトル:「サガ」シリーズ35周年記念公演『SaGa THE STAGE~再生の絆~』



世界観監修・脚本原案: 河津秋敏(株式会社スクウェア・エニックス)

脚本・演出: とちぼり木(株式会社スクウェア・エニックス)

音楽: 伊藤賢治



日程: 東京公演 2024年2月22日(木)~2月25日(日) サンシャイン劇場

大阪公演 2024年2月29日(木)~3月3日(日) サンケイホールブリーゼ

※公演時間等の詳細は公式サイトをご覧ください



キャスト:

ポルカ・リン・ウッド 松田 凌



リズ・リン・ウッド 高槻かなこ

ジョセフィン・リン・ウッド 七瀬恋彩

バートランド・リン・ウッド 岸本勇太



レオン 新田健太

原武昭彦

詩人 野村知広

マドレーン 伊澤彩織

シン・ドゥ/オアイーブの父 石橋直也

最終皇帝(女) 御寺ゆき

ブラウニー 大平峻也



イーヴリン/リアルクィーン 土屋アンナ

バルテルミー 三浦涼介



ワグナス/ゼノン・アウスバッハ 中村誠治郎

スービエ 平山佳延

ダンターグ 阿見 201

ボクオーン 川田 祐

クジンシー 和合真一

ロックブーケ 宮崎あみさ



ノエル 佐藤アツヒロ





ジェラール 及川崇治

湯田昌次

キャット 片田ミチル

岡本麻海

松野咲紀

ヘクター 松藤拓也

久保田浩介

望月祐治

ヴァルドー 園田玲欧奈





チケット(全席指定・税込)

特典S席12,800円 / S席10,800円 / A席8,800円

※特典S席はe-STORE先行抽選予約のみでの販売 ※特典は観劇当日会場にて引換え



◆好評発売中

https://l-tike.com/sagastage-reuniverse/ ※PC/スマートフォン共通



<お問い合わせ>

チケットに関するお問い合わせ Mitt TEL: 03-6265-3201 (平日 12:00~17:00)

公演に関するお問い合わせ BSフジイベントお問い合わせ: event@bsfuji.co.jp



公式 HP: https://sagastage.jp/reuniverse/



公式 X: @SaGa_THE_STAGE

公式 Instagram: @saga_the_stage



主催:SaGa THE STAGE製作委員会



権利表記:

(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

(C) SaGa THE STAGE Re;univerSe



<展示会&物販イベント概要>





『サガLOUNGE~35th Anniversary~』



【東京】 2024年2月22日(木)~2月25日(日)

サンシャインシティワールドインポートマート5F「コンファレンスルームRoom6~9」

(東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5F)



【大阪】 2024年2月29日(木)~3月3日(日)

ブリーゼプラザ 小ホール

(大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー7F)



入場無料

※2024年1月に続報発表予定



