調査期間: 2023年3月20日ー27日





調査業者: SDKI Inc.





調査対象: 当社は、あらゆる規模の542の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。





有効な回答の数: 542





調査方法: 実地調査 220、インターネット調査 322





調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





調査結果:





質問: 自動車一体型ソーラーパネルとは何ですか? 予測期間の終わりまでに、世界の自動車一体型ソーラーパネル市場の推定規模と収益成長率はどのくらいですか?





自動車一体型ソーラーパネルは、車両の設計に組み込まれるソーラー パネルで、通常は電気自動車やハイブリッド車のルーフやボンネットに取り付けられます。これらのソーラー パネルの設計は、車両のオンボード システムに電力を供給したり、車両のバッテリーを充電したりします。車両一体型ソーラー パネルは、自動車の化石燃料への依存を減らし、二酸化炭素排出量を削減する再生可能エネルギー技術の一種です。





2022 年の世界の自動車一体型ソーラー パネル市場の評価額は 90 億米ドルに達し、2035 年までに 720 億米ドルに達すると予測されており、2023―2035 年に CAGR 16% で成長します。





質問: 自動車一体型ソーラーパネル市場の成長を推進している要因は何ですか?





自動車一体型ソーラーパネル市場の成長を促進している要因は次のとおりです。







持続可能で再生可能なエネルギー源に対する需要の高まり:2020 年の国際エネルギー機関 (IEA) の再生可能エネルギー レポートによると、太陽光エネルギーは史上最も安価な電力形態であり、コストは低下し続けています。報告書はさらに、2050 年までに太陽光発電が主要な電力源になると予測しています。クリーンで再生可能なエネルギー源に対するこの需要の高まりは、その環境に優しく実行可能な属性により、車両に統合されたソーラーパネル市場の採用を促進すると予想されます。





政府のイニシアチブとインセンティブ:世界中の政府は、電気自動車と再生可能エネルギー源の採用を促進するために、多くのインセンティブと補助金を提供しています。たとえば、欧州連合のグリーン ディールは、2050 年までにこの地域を気候中立にすることを目指しており、持続可能な輸送の促進が計画の重要な側面となっています。 インド政府のインドにおける(ハイブリッドおよび)電気自動車のより迅速な採用と製造(FAMEインド)スキームは、補助金付きの費用でEVを利用します。同様に、米国では、連邦政府が電気自動車の購入とソーラー パネルの設置に対して税額控除を提供しています。 このような政策主導の環境により、予測期間中の車両一体型ソーラーパネルの需要が高まると予想されます。





予測によると、電気自動車の人気が高まっていることは、今後 10 年間で世界の EV 市場が 30% を超える CAGR になることを示しています。





技術の進歩とコスト削減





車両に組み込まれたソーラーパネルは、石油や天然ガスなどの従来の燃料源に代わる実用的で便利な代替手段を提供します。









質問: 自動車一体型ソーラーパネル市場の成長を制限する課題は何ですか?





自動車一体型ソーラーパネル市場を制限する課題のいくつかは次のとおりです。







一体型ソーラー パネルを車両に取り付けるための初期費用は、非常に資本集約的な問題であり、世界中の自動車所有者の大部分にとって、アクセスと手頃な価格が低下していました。さらに、特に大型の商用車の場合、太陽光発電だけで車両に燃料を供給することはできません。したがって、統合パネルは、わずかな燃料負担を分担する追加のアクセサリとしてのみ機能します。





ソーラーパネルは現在、太陽光を使用可能なエネルギーに変換する効率が限られており、従来のエネルギー源を完全に置き換えることはできません。





充電施設やサービスセンターなど、電気自動車のメンテナンスのためのインフラが限られています。









質問: 自動車一体型ソーラーパネル市場の分類は何ですか?





自動車一体型ソーラーパネル市場は次のように分類されます。





太陽光発電の種類別(単結晶シリコンセル、多結晶シリコンセル)





電池の種類別(リチウムイオン、鉛酸、鉛炭素)





テクノロジーの種類別(バッテリー式電気自動車(BEV)、ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV))





テクノロジーの種類に基づいて、バッテリー電気自動車のセグメンテーションは、予測期間に世界の統合ソーラーパネル市場を支配すると予想されます。これらの見積もりは、BEV の電力への依存と、ソーラー パネルを収容するのに十分な表面積の利用可能性に起因する可能性があります。 国際エネルギー機関 (IEA) のレポートによると、BEV に対する需要の増加により、電気自動車の世界的な在庫は 2030 年までに 1 億 4,500 万台を超えると予想されています。さらに、電気自動車とハイブリッド車の採用を促進するための政府の取り組みと政策支援は、統合型ソーラー パネル市場の原動力の 1 つです。たとえば、欧州連合は、2030 年までに新車からの炭素排出量を 40% 削減するという目標を設定しました。これは、自動車メーカーが自社の車両にソーラー パネルを組み込むことを奨励する可能性があります。



車両タイプ別(乗用車、商用車)





車両タイプに基づいて、市場に出回っている EV の大部分が乗用車であるため、乗用車セグメンテーションは現在、EV 業界の統合型ソーラー パネル市場を支配しています。環境保護と石油や天然ガスなどの従来の資源の不足を理由に、世界中の政策支援により、乗用車セグメントの一貫した成長が予測されています。たとえば、国連開発計画 (UNDP) は、グローバル ソーラー カウンシルやその他の組織と提携して、気候変動に対処する方法として発展途上国での太陽光発電 EV の使用を促進しています。さらに、米国政府は、EV に対する連邦税額控除と代替燃料インフラ税額控除を利用して、EV のソーラー パネルの購入と設置にインセンティブを提供しています。さらに、バスやトラックなどの商用車も、燃料効率と排出量の削減により、ソーラーパネルを採用し始めています。



質問: 自動車一体型ソーラーパネル市場の主なプレイヤーは?最近の発展は何ですか?





自動車一体型ソーラーパネル市場の主なプレイヤーは、Weifang Guangsheng New Energy Co. Ltd., Surat Exim Pvt. Ltd., Vishal Sonepat Agro Tech (P) Ltd., SIKCO Engineering Services Pvt. Ltd., Marine Navaids And Solar Auto Private Limited, JJ Solar Ford Motor Company, LOMOcean Design,,Toyota Motor Corporation, PlanetSolar SA, Cruise Car, Inc.などです。





自動車一体型ソーラーパネル市場の分野における最近の開発の一部は、下記の通りです。-







2021 年 7 月、SunPower Corp は Wallbox との提携を発表しました。この戦略的提携は、SunPower の新規顧客に、より優れた太陽エネルギー貯蔵システム ソリューションを実現する Wallbox 家庭用 EV 充電器を提供することを目的としています。また、サンパワーは、Wallbox の顧客向けの太陽光発電および蓄電池の優先プロバイダー、および EV 充電器の設置プロバイダーとしての役割も果たします。 家庭での太陽エネルギー ソリューションとのこの EV インフラストラクチャの統合は、今後 10 年間で EV 販売の需要を促進すると推定されています。





2022 年 11 月。テクノロジー企業の Continental は、ドイツのソーラー モビリティ OEM である Sono Motors とのパートナーシップを発表し、2023 年後半までに Sion 自己充電式電気自動車の研究開発に専念することを発表しました。Sion は、456 個のソーラー ハーフセルを車両のボディに統合して太陽光でバッテリーを充電できるようにし、車のバッテリーに週平均 112 km の走行距離を追加します。







質問: 自動車一体型ソーラーパネル市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?







アジア太平洋の市場は、2023 年に地域のセグメンテーションを支配し、成長し続けると予想されます。これは、十分な日光を提供する熱帯気候、政府のイニシアチブ、EV に対する需要の高まり、技術の進歩、および気候変動に対する懸念の高まりによって推進されています。たとえば、中国政府は新エネルギー車 (NEV) を導入しました。これは、自動車メーカーに一定割合の EV またはハイブリッド車の生産を義務付けるものです。さらに、アジア太平洋地域における気候変動に対する意識の高まりは、再生可能エネルギー源に対する需要の高まりに反映されています。このような要因を結集して、この地域は、予測期間における車両統合型ソーラーパネル市場の世界的な成長に大きく貢献すると予想されます。







車両に統合されたソーラーパネルの日本の市場は、車両に統合されたソーラーパネルの技術的進歩と革新により、かなりのプラスの成長が見られると推定されています。たとえば、日本では、トヨタがプラグイン充電器とソーラー パネル ルーフの両方から充電できる太陽光発電のプリウスを開発しました。これにより、航続距離が伸び、二酸化炭素排出量が削減されました。さらに、日本政府による減税や EV 購入者への補助金などのインセンティブがソーラー パネルの需要に貢献している一方で、人々の優遇決定も EV に影響を与えており、車載用ソーラー パネル市場の成長余地を後押ししています。







ヨーロッパでは、車載用ソーラー パネル市場がアジア太平洋地域に次いで 2 番目に多くの市場に貢献しています。 この予測は、この地域でのEV需要の大幅な増加を反映して、市場の予測期間の一貫した成長軌道を示しています。販売量は 2020 年から指数関数的に増加しており、2020 年だけで 130% 増加しています。 European Alternative Fuels Observatory によると、ヨーロッパは世界の EV 車販売の 10% 以上を占めています。







同時に、二酸化炭素排出量を削減するための欧州委員会のイニシアチブは、低排出ゾーンの設定を通じて実現し、電気自動車と自動車へのソーラー パネルの採用を推進しています。







自動車一体型ソーラーパネルの北米市場は、過去数年間の傾向を継続して、予測期間中に大幅に成長すると予想されます。これらの予測は、EV販売の増加に起因する可能性があります。 電気自動車の販売は、COVID-19 以来の不振から回復してから 40% 増加しました。さらに、電気自動車の採用に対する規制支援の強化は、この地域での車両一体型ソーラー パネルの需要を増加させる重要な要因と見なすことができます。









