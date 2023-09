[吉本興業株式会社]

2023年9月21日(木)~24日(日)開催





吉本興業ホールディングス傘下の株式会社FANYと株式会社YDC及び、GeekOut株式会社が設立した組織「FANY X Lab on Roblox」が、2023年9月21日(木)~24日(日)に開催される国内最大規模のゲームイベント「東京ゲームショウ2023」(以下、TGS2023)にブース出展することが決まりましたのでお知らせします。



「FANY X Lab on Roblox」は、没入感あふれる仮想体験を提供するグローバルプラットフォーム「Roblox」において、吉本興業が保有するIPをはじめ、多彩なパートナーと共に、グローバル展開を見据えたコンテンツの開発に取り組んでいます。



今回のTGS2023へのブース出展は、吉本興業と、コンテンツの企画・開発・パブリッシングを行うGeekOut(株)がタッグを組んだ共同出展です。



「FANY X Lab on Roblox」で制作したゲームタイトルを吉本興業所属の芸人と一緒にプレイして遊べる企画や、e-sports大会などのステージイベントを実施するほか、吉本興業所属のガーリィレコードら、ゲーム好き芸人がブースステージに多数登場して盛り上げます。また、野田クリスタル監修の「野田ゲーブース」では野田ゲーを試遊することもできます。さらには、新作ゲームや新プロジェクトの発表も予定しています。



ブースのコンテンツやステージの詳細については、今後の情報発信をお待ちください。

なお、ブースは会場内の07-C03(Hall 7の通路側)に位置しています。





「東京ゲームショウ2023」概要



会期:2023年9月21日(木)~24日(日)

ビジネスデイ:9月21日(木)、22日(金)10:00~17:00

一般公開:9月23日(土)、24日(日) 10:00~17:00

開催場所:幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1)

主催:一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

共催:株式会社日経BP、株式会社電通

後援:経済産業省

公式サイト:https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2022/jp/index.html





「FANY X Lab on Roblox」の試遊タイトル(一部)



■「無限ジョイマン ~ありがとう オリゴ糖~」

ジョイマンが結成20周年を迎えた記念のゲーム。ジョイマンの攻撃を巧妙に避け、無限に広がるフロアを登り詰めるゲームです。



■「ダイアン落とし」

落とし穴を作ってダイアンを陥れるゲーム。多くのダイアンを落とすと「スー」と呼ばれるアイテムを獲得し、便利なアイテムを手に入れることができます。また、オンラインでの対戦や共闘プレイも楽しむことができます。



このほかにも様々なゲームが登場予定です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-15:46)