3月22日(水)~



株式会社三越伊勢丹(本社:東京都新宿区、以下三越伊勢丹)が運営する「ISETAN STUDIO」は、BtoB向けの新たな撮影サービスをスタート。AI model株式会社(本社:東京都渋谷区、以下AI model社)と協業し、モデル撮影+AI modelによる加工を施した特別な画像の撮影会サービスを実施いたします。三越伊勢丹グループは、長期にめざす姿に「お客さまの暮らしを豊かにする、“特別な”百貨店を中核とした小売グループ」を掲げています。重点戦略の一つ“連邦”戦略として、グループリソースBtoBを実現することで、従来の百貨店事業モデルからの変革をめざすべく、グループ全体で取り組んでいます。 「ISETAN STUDIO」 は、自社のオンラインストアだけに留まらず、そのリソースを活かし、百貨店の枠を超えたビジネスの展開拡大に取り組んでまいります。







取り組みの目的



この取り組みは、AI技術によるモデル・画像生成を通じ、ファッション撮影における様々な制約条件をブレイクスルーし、モデル起用の裾野を広げ、ファッションの創造性や表現の豊かさから得られる新しい価値を体験できる技術をアピールするものです。三越伊勢丹は、百貨店業界初のAIモデルの“ささげ”に取り組むことで、自社スタジオのBtoB外販サービスを進化させ、従来の百貨店事業モデルの変革をめざしていきます。





AI model株式会社との協業について







三越伊勢丹が運営する「ISETAN STUDIO」は、 AI model社と協業し、モデル撮影+AI modelによる画像生成を施した特別な撮影会サービスを実施いたします。AI modelとは、AI技術で生成したファッションモデルに、衣類やアクセサリーを着用させ、広告やカタログなどのキービジュアル、LOOKBOOK、ささげモデル撮影などで展開できる先端テクノロジー。サイト上で重ね付けや着せ替えを試すことも可能にする画像生成技術です。

3月22日(水)から開催される、CREDITS(株)/繊研新聞社共催 ファッション・ライフスタイル雑貨展示会「PLUG IN | Editorial」において、モデル撮影+AI modelによる加工を施した特別な画像の撮影サービスをご提案いたします。



AI modelとは







AI model(AIモデル)は、AI技術で生成した各ブランド専属のオリジナルファッションモデルで、ブランディングやプロモーションの最適化、ECサイトや店頭でのインタラクティブなショッピング体験や、顧客に合わせた無数のスタイリング提案、モデル撮影やささげ撮影におけるコスト削減とリードタイム短縮を実現するサービスです。ファッションビジネスにおいて、モデル撮影のクオリティが、消費者の購買意思決定をはじめブランドの独自性や世界観を打ち出す上で大きな影響を与えると言われています。AI技術で生成したAI modelを活用することで、モデル撮影の創造性や表現の豊かさを広げ、そこから得られる新しい価値などを提供していくことで、ファッション業界の発展に貢献していきます。



https://ai-model.jp





「PLUG IN | Editorial MARCH 22-24,2023 」について







三越伊勢丹が運営する「ISETAN STUDIO」は、小売、展示会の主催・運営、各種クリエイティブの制作を手掛けるCREDITS株式会社と協業し、2022年10月から、CREDITS(株)/繊研新聞社共催 ファッション・ライフスタイル雑貨展示会「PLUG IN | Editorial」に出展しています。「PLUG IN | Editorial」は、旬なブランドと話題のエリアをピックアップし、BtoBの出会いの場として特化。セレクトショップ「Editorial」と連携し、テストマーケティング・撮影会等、オプションを含めて出展者をサポートするもの。

「ISETAN STUDIO」は、今春も「PLUG IN | Editorial」 と協業し、「ISETAN STUDIO」のご紹介と、会場内お試し撮影会サービスを実施いたします。会場内の撮影会サービスでは、写真撮影・原稿作成についての特別プランに加え、初日3月22日(水)に、モデル撮影+AI modelによる加工を施した特別な画像の撮影サービスをご提案いたします。



【会期】2023年3月22日(水)・23日(木)・24日(金)10:00~18:00 ※最終日10:00~17:00

【会場】「EBiS303」 東京都渋谷区恵比寿1-20-8

【特別価格】

1.3月22日(水)AI MODEL撮影

2. 3月23日(木)、3月24日(金)撮影+加工(単品)

3. 3月23日(木)、3月24日(金)撮影+加工(集合/イメージ)

4. 3月23日(木)、3月24日(金)商品説明

*価格は、ご予約時お見積りにてお伝えいたします。詳しくは、「PLUG IN | Editorial」HP:https://plugin-ex.com/ をご覧ください。

*下記撮影事例からご希望の撮影内容をご選択ください。

*撮影の見学が可能です。

*画像、原稿のお渡しは、10~14営業日後を予定しています。



【モデル:AIモデル撮影】







【雑貨:置き撮り】





【トルソー:撮り】





【平置き】





■ 「ISETAN STUDIO」による会場内の撮影会サービスは、こちらから。

「PLUG IN | Editorial」 HP: https://plugin-ex.com/



「ISETAN STUDIO」 撮影サービスについて



「ISETAN STUDIO」は、三越伊勢丹社員約100名で構成されています。ECへの商品掲載、その他の食品、動画、SNSコンテンツ、ECモデル、カタログなど、幅広い撮影に対応いたします。オンラインショップを始めたいが撮影環境が無い方も、商品をお送りいただければ、撮影・採寸・原稿の制作まで、トータルサポート。立会い撮影がしやすい都内に自社スタジオがあるため、寄り添いながら、丁寧にヒアリングさせていただき、お客さまに最適なサービスをご提供いたします。











■「キッチン スタジオ」

百貨店ならではの「食」をはじめ、幅広い撮影品目への対応ができる「キッチン スタジオ」が、2022年3月にオープン。パッケージ撮りから、調理・盛り付け画像まで、一連の食品調理の撮影が可能です。



















「ISETAN STUDIO」サービス利用についてのお問い合わせ先









三越伊勢丹 営業本部 オンラインストアグループ デジタルベース運営部 計画担当

花崎、廣田、長峯、石井

URL:https://www.isetan.mistore.jp/common/isetanstudio.html



