サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービス「AWA(アワ)」を運営する、AWA株式会社(本社:東京港区、代表取締役CEO:冨樫晃己)は、ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」の中で、2023年5月に再生回数やシェア数が多かった楽曲「HOT SONG」を集めたプレイリストを公開しました。









今回公開したプレイリストは、2023年5月にTikTok上での再生回数、いいね数、シェア回数が多かった楽曲と運営側による推薦等から総合的な評価のもと選曲された「HOT SONG」を集めたプレイリストとなります。TVアニメ『【推しの子】』のオープニングテーマとしてヒット中のYOASOBI「アイドル」をはじめ、熱心な音楽フリークやカップル、家族連れなど、さまざまな層から支持を集めるLucky Kilimanjaroの「Burning Friday Night」や、HoneyWorksが楽曲提供した星乃夢奈の「男の子のために可愛いわけじゃない!」など、TikTokで話題の楽曲が収録されています。ぜひ、「AWA」のプレイリストで今注目を集めている楽曲をお楽しみください。



■『TikTok HOT SONG ~2023年5月~』(一部掲載)

01. YOASOBI / アイドル

02. Lucky Kilimanjaro / Burning Friday Night

03. 星乃夢奈 / 男の子のために可愛いわけじゃない!

04. Mae Stephens / If We Ever Broke Up

05. JISOO / FLOWER

06. HoneyWorks / 可愛くてごめん (feat. かぴ)

07. 新しい学校のリーダーズ / オトナブルー

08. P丸様。 / ガチやべぇじゃん

09. ランカ・リー=中島 愛 / ニンジーン Loves you yeah !

10. LE SSERAFIM & Nile Rodgers / UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)

11. 悠馬 / カーテン

12. MAISONdes / 夏風に溶ける

13. The King Khan & BBQ Show / Love You So

14. 大塚 愛 / さくらんぼ

15. SHISHAMO / 君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超素敵!!!



▼プレイリストURL

https://s.awa.fm/playlist/overlay.thumb.tiktok.hotsong.202305



