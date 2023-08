[株式会社資生堂]





原宿駅前にある資生堂の原宿本店「資生堂ビューティ・スクエア」は、私が輝く色に出会える期間限定企画「Discover your Color」を8月18日(金)から10月18日(水)まで開催します。



資生堂ビューティ・スクエアが提案する「Discover your Color」は、自分をより魅力的に見せる色に出会い、さまざまなブランドの中から似合う色のコスメを発見して、ワンランク上のカラーメイクアップを知ることができる企画です。



パーソナルカラーごとのパレットミラーで一番似合う色の発見、フローチャートでのパーソナルカラーチェック体験や、パーソナルビューティーパートナーによる携帯情報端末「ビューティー・タブレット」でのパーソナルカラー分析、さらにヘアメイクアップアーティストによる本格的なカラー分析(予約制・有料)など、お客さまのご希望のスタイルでパーソナルカラーチェックをお楽しみいただけます。一連のビューティー体験を通して、自分に合うおすすめコスメやメイク方法を知ることで、ご自身が輝く色に出会っていただきます。



資生堂ビューティ・スクエアは、多様性あふれる原宿で自分のキレイを発見し、今と少し先の未来の自分をアップデートするためのビューティーのスイッチを見つける店頭体験をご提供します。





■5つのカテゴリーに分けられたコスメを試して!私が輝く色に出会う



店内中央には、「イエベ春」「ブルベ夏」「イエベ秋」「ブルベ冬」「ニュートラル」の5つのコーナーが登場。パーソナルカラーごとのパレットミラーや簡単にカラー分析チェックが可能なフローチャートで、ご自身のパーソナルカラータイプを確認いただきます。またここでは、それぞれのカラータイプごとに似合うとされるコスメアイテムが勢ぞろい。さまざまなブランドの中から、私が輝く色のコスメ選びのヒントにもつながります。またご希望のお客さまには、美容のプロからパーソナライズカウンセリング提案も行います。



■ヘアメイクアップアーティストによる本格的なカラー分析(全メニュー有料・完全予約制)

店内奥にあるサロンでは、ヘアメイクアップアーティストによるカラー分析メニューもご用意。顔立ち分析やカラー診断などの確かな理論に、アーティストならではの感性と技を加え、お客さま個々のニーズに応じたヘア&メイクの施術やレクチャーを行います。



「Discover your Color」」概要

期間:2023年8月18日(金)~2023年10月18日(水) ※9月14日(木)は店休日

場所:原宿「資生堂ビューティ・スクエア」

内容:自分が輝く色に出会い、さまざまなブランドの中から似合う色のコスメを発見して、ワンランク上のカラーメイクアップを知ることができる企画。



資生堂ビューティ・スクエア取り扱いブランド

アネッサ、イッセイ ミヤケ、イプサ、エリクシール、クレ・ド・ポー ボーテ、SIDEKICK、ザ・ギンザ、SHISEIDO、SHISEIDO MEN、セルジュ・ルタンス、d プログラム、NARS、ナルシソ ロドリゲス、HAKU、bareMinerals、マキアージュ、マジョリカ マジョルカ、LAURA MERCIER



資生堂ビューティ・スクエア(Beauty Square)

資生堂ビューティ・スクエアは「多様性あふれる原宿で自分のキレイを発見し、今と少し先の未来の自分をアップデートするためのビューティーのスイッチを見つける場所」。化粧品の販売に加えて、独自のカウンセリングやビューティー体験、お客さまのキレイを実現するコンテンツをご用意。リアル体験とデジタルを融合させ、原宿世代※を中心に気軽にビューティーの楽しさや新しい自分の魅力を発見・体験するスポットとして新しい美の在り方をご提案します。

※原宿世代とは「資生堂ビューティ・スクエア」に集うZ世代からミレニアル世代のお客さま層にフォーカスした造語



■住所: 東京都渋谷区神宮前1-14-30 WITH HARAJUKU 1階

■電話番号: 03-5413-7717(代表)

■営業時間: 11:00~20:00

■定休日: 不定休

■ウェブサイト: https://beautysquare.tokyo?rt_pr=trn75

■Instagram:@beautysquare.tokyo

■Twitter:@BTYSQ_tokyo

■TikTok:@btysq



2023/08/17