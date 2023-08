[株式会社資生堂]



アクアレーベルのオールインワンが「ご褒美エステ気分」を叶える1品にリニューアル



資生堂のオールインワン売上金額10年連続No.1※ のスキンケアブランド(※ 1)アクアレーベルは、肌悩みに合わせた3種のオールインワンジェルクリームをリニューアル発売いたします。杏さんと新たに清野菜名さんを起用した新TVCM「新アクアレーベル オールインワン ご褒美エステ篇」の公開に伴い、「新アクアレーベルお披露目発表会」を8月1日(火)に開催しました。

発表会当日は爽やかな衣装で杏さん・清野菜名さんが登場。CM撮影のエピソードやお二人のスキンケア事情をお話しいただいたのち、リニューアルしたオールインワンジェルで叶える「ご褒美エステ気分」になぞらえ、アクアレーベルをイメージしたカップケーキと商品のハーバルローズの香りにちなんでハーブとローズの紅茶をお二人に贈呈。お二人をねぎらうべく、“アクアレーベルご褒美アフタヌーンティー”と題し、リラックスした雰囲気の中、お二人にとっての「ご褒美」についてのエピソードトークを展開しました。

※1 インテージSRI,SRI+ セルフオールインワンスキンケア市場 (洗顔・メーク落とし除く)2013年1月~2022年12月 推計販売規模(金額) ブランドランキング





《主催者代表挨拶》

発表会冒頭には、アクアレーベル ブランドマネージャー 渡邊直人より、8月21日(月)よりリニューアル発売する「アクアレーベル オールインワンジェルクリーム」のリニューアル背景、リニューアルポイント、新メッセージについて紹介。新アクアレーベルは、「成分強化」と「体験価値の強化」の2点を強化し、肌も心もうるおす、ご褒美エステ気分へアップデートしました。特に成分については、資生堂と九州大学による世界初の分析技術で肌にあることを発見したD-アミノ酸由来の「浸透美容Dアミノ酸」含むアクアレーベル共通成分配合によって、弾力のあるうっとりぷるん肌を実現することなどを紹介しました。



《CM撮影秘話-清野さん「まるでトレーニング」並みの撮影方法で筋肉痛に!?》

2018年より、アクアレーベルのミューズをつとめている杏さんは今回のCM撮影については「浮遊感を出すために衣装の布の軽さなど色々なものを撮影現場で工夫していたので、完成したものを見て、日常から離れて浮かび上がるような映像になっていて凄くワクワクするCMだなと思いました」とお話いただきました。また、清野菜名さんに今回初めてミューズに就任した感想をお伺いすると「以前から使っていたアクアレーベルのミューズに選んでいただけてとても光栄です。」と喜び一杯の笑顔でコメントされました。

新TVCMでは、 “宙に浮かんでうっとりする”演出が見どころです。実はこのシーンは特殊な装置を使っての撮影でしたが、アクションが得意な清野さんは「腹筋を使った足元の動きと潤っているという表情のギャップを表現するのが難しかったです。最初はスタッフの方が補助してくださっていたのですが、後半は補助なしで自力で撮影したのでトレーニングのような撮影でした」と、この撮影エピソードには会場からも驚きの声が。つづいて、杏さんは「自分の動きプラス回転に合わせて表情を作ったり、色々なものを組み合わせて出来上がったCMです。」とコメントされました。



《杏さん&清野さん 日頃のスキンケア事情 ー清野さん「アクアレーベルで赤ちゃん肌に!」》

資生堂が行ったスキンケアの時間に関して心が豊かになる、ご褒美を感じることが求められているという調査結果についてご紹介したところ、杏さんは「共感しかないです!」と強く頷きながら、「スキンケアに時間を使うのはなかなか難しいので、アイテム一つでどれだけの効果が得られるかが大事ですね。なのでご褒美を与えたいときにこの商品を使うというのはとても素敵だなと感じました」とのこと。清野さんは「スキンケアをするときは鏡を見ながら自分に対して向かい合う時間なので共感します」と、お二人とも調査結果に対してご自身の想いを重ねている様子でした。

リニューアルしたアクアレーベルに対し、杏さんは「色味が落ち着いているので、置いておくだけでもお洒落ですし、3種類ありますが、日によって気分や状態で使い分けてもいいですね」とお話しいただきました。また、杏さんは今回配合されている成分にも注目いただけたようで「もっちりした赤ちゃん肌とD-アミノ酸の関係性が勉強になりました」とコメント。清野さんは「新しいアクアレーベルを毎日使っているのですが、肌が赤ちゃんみたいにみずみずしく、ぷるんとなったことを実感しました!」と早速使い心地に満足されているようで「そしてドラマの撮影などで朝が早い時もオールインワンは時短なので助かります!」とコメント。お二人ともそれぞれに使いこなしているようでした。



《アクアレーベルカップケーキと紅茶でご褒美アフタヌーンティー!》

イベントでは、アクアレーベル新TVCM撮影完了と、日々お忙しいお二人への“ご褒美”として、アクアレーベルをイメージしたカップケーキタワーが登場。また、ローズとハーブの紅茶がふるまわれ、「アクアレーベルご褒美アフタヌーンティー」を楽しみました。杏さんは「すごい!中央が透き通っていて綺麗!」と興味津々。清野さんは「アクアレーベルカラーなんですね!香りも良い!」と意外な演出にびっくりしている様子でした。





ちなみに、お二人に「ご褒美」を感じる時間について聞いてみたところ、杏さんは「冷たいものを冷たく食べたり、温かいものを熱々で食べるといったような、良い状態のものを自分に与えてあげられたとき」とのことで、多忙ながらも日々工夫して充実されている様子が伝わりました。清野さんも自分時間を大切にしているとのことで、「植物と向き合う時間が自分にとって心が落ち着けるご褒美な時間です。小さい花を発見したり毎日ちょっとずつの発見をしたときは声が漏れてしまう」とコメントしました。また、今までで一番“ご褒美だ”と思った出来事については、杏さんは「一人で子ども3人を連れてカヌーや運転をして、最後に旅館のご飯を食べたときは最高でした!!」、清野さんは「YouTubeでよく見ていた植物に詳しい芸人さんにお会いできたこと!」とエピソードを披露いただきました。



今回は、新アクアレーベルをお二人のお手元でお試しいただきました。新アクアレーベルには、香りと心のつながりに着目した気持ちに寄り添い優しく香るハーバルローズを配合しています。杏さんと清野さんそれぞれに感想をうかがったところ、「私は少し透明ですが中につぶつぶのオイルカプセルが入っていて開けたときにハーブが香って最高に癒されます。そのときの自分の状態によっても感じ方が変わるのではないかと思います」とオイルインを試した杏さん。清野さんはブライトニングを手に取り、「クリームっぽいジェルでみずみずしくて、この夏の日焼け対策としてもいいなと思いました」と実感されました。杏さんは「すごいですね!だんだんリフレッシュしていくように気持ちが落ち着くような感覚になりました」、清野さんも「気持ちが落ち着いてくる気がします」と、それぞれにご褒美時間を満喫しているようでした。



発表会の最後に、お二人それぞれにコメントを頂いたところ、杏さんは「仕事や家事、育児など忙しい毎日を過ごしている方々にぜひ、使っていただきたいです。アクアレーベルユーザーの方もまだ使ったことない方々も商品をぜひ試していただいて、CMの私たちのように “うっとりぷるん肌”を感じていただけたらと思います」、清野さんは「毎日使う物だからこそ、3つのオールインワンを試していただいて、それぞれの良さを感じていただきつつ、自分に合ったものを見つけてほしいです。皆さんも、おうちで「ご褒美エステ気分」を感じていただき、肌も心もうるおしてもらいたいと思います。」と語っていただき、大盛況のうちに発表会は終了しました。





杏

1986年4月14日生まれ。東京都出身。

2007年に女優デビュー。その後、テレビ・映画・CMなど多方面で活躍中。近年の主な出演作品に、映画『とんび』(22)、『TOKYO MER~走る緊急救命室~』(23)、ドラマ TBS「日本沈没-希望の人-」(21)、CX「競争の番人」(22)など。

現在、TBS「世界遺産」でナレーターを務め、2022年には国連WFP親善大使に就任。

映画『キングダム 運命の炎』が公開中、公開待機作品に映画『私たちの声』(23年9月1日)がある。

清野菜名

1994年10月14日生まれ。愛知県出身。

2007年デビュー。2014年映画『TOKYO TRIBE』でヒロインを演じ、第36回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞。

近年では、第35回日刊スポーツ映画大賞 助演女優賞、第65回ブルーリボン賞 助演女優賞、第46回日本アカデミー賞 優秀助演女優賞を受賞。

23年4月から放送開始のドラマ『日曜の夜ぐらいは…』(ABC)で主演を務める。映画『キングダム 運命の炎』が公開中。

◆ 商品概要 ◆





アクアレーベル スペシャルジェルクリーム EX (ブライトニング)(医薬部外品)

本体90g/つめかえ81g/ノープリントプライス



販売名:アクアレーベル ブライトニング ジェルクリーム EX

濃密ジェルクリームがキメの奥までじゅわ~っと浸透*1。

うるっと明るい透明美肌。美肌に導く浸透美容アミノ酸*2配合。美白有効成分 4 MSK*3、Wヒアルロン酸*4、コラーゲン

GL*5を配合。肌柔軟成分 紅茶エキス配合。

*1 角層まで *2 うるおい保持成分:D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン *3 4 -メトキシサリチル酸カリウム塩*4 保湿成分:アセチル化ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na *5 保湿成分:水溶性コラーゲン、グリセリン





アクアレーベル スペシャルジェルクリーム EX (オイルイン)

本体90g/つめかえ81g/ノープリントプライス



濃密オイルがキメの奥までじゅわ~っと浸透*1。

もちっとツヤ美肌。美肌に導く浸透美容アミノ酸*2配合。

パルチミン酸レチノールとこだわりの3 種のオイルをギュッと凝縮したゴールデンオイルカプセル*3入り。コラーゲンGL*5、Wヒアルロン酸*4を配合。

*1 角層まで *2 うるおい保持成分:D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン *3 (保湿・肌なめらか)パルチミン酸レチノール(つや)オーガニックホホバオイル、オーガニックセサミオイル、スクワラン

*4 保湿成分:水溶性コラーゲン、グリセリン *5 保湿成分:アセチル化ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na







アクアレーベル スペシャルジェルクリーム EX (モイスト)

本体90g/つめかえ81g/ノープリントプライス



弾力ジェルがキメの奥までじゅわ~っと浸透*1。

ぷるんっ弾む美肌。美肌に導く浸透美容アミノ酸*2配合。

コラーゲンGL*3を最高濃度*4で配合。Wヒアルロン酸*5配合。肌柔軟成分 紅茶エキス配合。モイストキープベール*6処方採用。高保湿ケアのためのオールインワン。

*1 角層まで *2 うるおい保持成分:D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン *3 保湿成分:水溶性コラーゲン、グリセリン *4 アクアレーベルオールインワン内 *5 保湿成分 アセチル化ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na *6 保湿成分:ポリクオタニウム-51



《発売日》

8月21日(月)より発売



《プロモーション・販売チャネル》

CM・WEB広告のほか、店頭ツール等で展開します。販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店のほか、資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」でも販売します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/01-20:46)