株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)が運営する心斎橋PARCOでは、4月28日(金)より「GW FESTA」がスタートいたします。今年のゴールデンウィークは、お子様から大人までどの世代も楽しめる人気イラストレーター・カナヘイとPARCOがタイアップした「ゆるっとサイクリングPOP UP SHOP」や人気急上昇おぱんちゅうさぎの展覧会「おぱんちゅうさぎ展」をはじめ、ショッピングの後のお楽しみ豪華景品が当たる大抽選会や様々な企画をご用意!ゴールデンウィーク特別な10日間をお届けします。







カナヘイとPARCOがタイアップ!「ゆるっとサイクリング POP UP SHOP」開催!



人気イラストレーター・カナヘイとPARCOがタイアップ!

レストラン・カフェでのご飲食スペシャルノベルティやTwitterキャンペーン、POP UP SHOPなどカナヘイのキャラクター「ピスケ&うさぎ」と一緒にG.W.をゆるっと盛り上げます!



■期間:4月28日(金)~5月7日(日)



「ゆるっとサイクリング POP UP SHOP」開催!

ポップアップオリジナルグッズや描き下ろしご当地グッズなど「ピスケ&うさぎ」関連アイテムを販売!

■会場:B1F 特設会場



レストラン&カフェノベルティプレゼント!期間中、対象のレストラン・カフェにて税込1,200円以上(合算不可)ご飲食の方にレジにて先着で「ピスケ&うさぎ」オリジナルARコースターをプレゼント!(全5種・ランダムでお渡しいたします。)



<対象レストラン・カフェ>

B2F 心斎橋ネオン食堂街各ショップ/ B1F Yorimichi Deli /3F HARBS / 4F 丸福珈琲店 / 9F 天狼院書店 /

10F DAYLILY KAMPO STAND / 13F 御堂筋ダイニング各ショップ



プレゼント企画 上記期間中、心斎橋PARCO公式Twitterをフォロー&対象

ツイートをRTで34名様に抽選で『POP UP SHOP オリジナルご当地ダイカットステッカー全種類セット』をプレゼント!



特設サイト▶ https://parco.jp/kanahei/



大人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」の展覧会開催!

CHOCOLATE Inc. 所属のイラストレーター「可哀想に!」さんによる大人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」の展覧会「おぱんちゅうさぎ展」を開催!

■期間:4月21日(金)~5月8日(月)

■会場:14F PARCO GALLERY



本展は、工事の人が来られなくなり急遽おぱんちゅうさぎ(以下、おぱんちゅ)が展覧会の準備をするハメになという設定のもと、おぱんちゅの家や、徹夜で準備したおぱんちゅによる好きなものを集めた展示、おぱんちゅうさぎの世界を体感できるフォトスポットなど、「おぱんちゅうさぎ」ワールド全開の展示となります。会場では、展覧会開催を記念したグッズも多数販売!



詳しくはコチラ▶ https://grayparkaservice.com/opanchu_usagiten/





ヘブンバーンズレッド 茅森月歌 等身大フィギュア 巡回展示 in OSAKA

直営アートフィギュア事業「1/ ONE SLASH」(ワンスラッシュ)が手がけた、ドラマチックRPG『ヘブンバーンズレッド』の主人公・茅森月歌の等身大フィギュアが登場!

■期間:4月28日(金)~5月7日(日)

■会場:B1F POP UP SPACE



クオリティと迫力で渋谷PARCOでのイベント開催時にも大きな反響があった茅森月歌の等身大フィギュアと同じデザインで1/7スケールフィギュアも展示。※5/8まで予約受付中。さらに、ヘブンバーンズレッドとして初となる、ご当地オリジナル描きおろしイラストを使用したグッズを含むPOP UP STOREを開催!



主催:株式会社パルコ / 協力:株式会社WFS・株式会社ビジュアルアーツ/Key入場無料(混雑時、入場制限をする場合があります)(C)WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS (C)VISUAL



刀剣乱舞×サンリオデザインプロデュース!「わんぱく!刀剣乱舞CAFE第3弾」期間限定OPEN!

刀剣乱舞×サンリオデザインプロデュースで人気のコンテンツ待望の第3弾コラボカフェが登場!

■期間:4月29日(土)~6月12日(月)

■会場:6F THE GUEST cafe&diner



『刀剣乱舞ONLINE』の刀剣男士をサンリオがデザインプロデュースし、パステルでキュートな絵柄が特徴の『わんぱく!刀剣乱舞』とのコラボカフェ「わんぱく!刀剣乱舞CAFE 第3弾」開催!カフェでは、第3弾コラボの20振りとこんのすけのオリジナルメニューを展開!併設のグッズショップでは、カフェオリジナルグッズ、及び関連グッズを販売。



詳しくはコチラ▶ https://the-guest.com/wnpktkrbcafe_osaka/



お買物をした後は豪華景品をゲットしよう!GW FESTA抽選会開催!

心斎橋PARCOで「当日3,000円以上(税込・合算可)お買い上げのレシート」をご提示で抽選会に参加できます。

\ワンモアチャンス/

条件を満たして「巨大ガラポンチャレンジ」に参加しよう!

最大5万円の心斎橋PARCOお買物券が当たるビックチャンス!!



~巨大ガラポンチャレンジ参加条件~

1.PARCO公式アプリ「POCKET PARCO」をダウンロード

2.心斎橋PARCO公式Instagram (@parco_shinsaibashi_official )をフォロー

会場にて「POCKET PARCO」の画面または心斎橋PARCO公式Instagram (@parco_shinsaibashi_official )のフォロー画面をご提示ください。

※いずれかの条件を満たしているお客様が対象です。



~「GW FESTA 抽選会」景品~

当選した賞の中で、先着順でお好きな賞品をお選びいただけます。

【A賞】1名様 シャワーヘッド リファファインバブルS

【B賞】3名様 ハンディマッサージャー マイトレックス リバイブミニXS

【C賞】36名様 シアタス心斎橋ペアチケット、Francfrancフレハンディファン他

【D賞】200名様 心斎橋PARCOお買物券 500円分

【E賞】1300名様 無印良品お菓子、Red Bull Energy Drink



~「巨大ガラポンチャレンジ」景品~

【特賞】 1名様心斎橋PARCOお買物券 5万円分

【BRUNO賞】2名様 コンパクトホットプレート 直営限定カラー ブルーグレー

【PARCO賞】30名様 心斎橋PARCOお買物券 1,000円分

【フエキ賞】 50名様 フエキくんパインアメ

【キリン賞】 400名様 キリン グリーンズフリー



