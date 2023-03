[株式会社 新社会システム総合研究所]

NTTグループの国際ビジネス戦略

~グローバル事業再編とデジタルシフト~

─────────────────────────────









[講 師]

株式会社NTT DATA, Inc. 代表取締役副社長 COO

NTT DATA International L.L.C. Chairman of the Board

NTT DATA Europe & Latam, S.L.U. Vice Chairman and Director of the Board

NTT Ltd. 取締役会長

NTT Research Inc. 取締役

奥野 恒久 氏



[日 時]

2023年4月5日(水) 午後4時~5時30分



[受講方法]

■会場受講

SSK セミナールーム

東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信(2週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可)



[重点講義内容]

NTTグループでは、国際ビジネスを成長戦略の軸として取り組み、売上は約2兆円に拡大しました。お客様のデジタル変革をサポートするニーズの高まりに応えるため、2022年5月には、NTT DATAとNTTの海外事業統合を発表し、同年10月には海外事業会社であるNTT DATA,Inc.を設立しました。

NTT DATA,Inc.主導で、統一した事業戦略のもと、インフラからアプリケーションまでのEnd to Endのサービスを提供していきます。本講演では、今までの取り組みや、今後の方向性についてご説明いたします。



1.NTTグループの国際ビジネスの概況

2.NTTグループの国際ビジネスの歩み

3.海外事業会社設立(NTT DATA, Inc.)

4.今後の方向性

5.質疑応答/名刺交換



