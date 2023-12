[株式会社キョードーメディアス]







1991年の結成以来、インキュバスは、常に自分たちとオルタナティブ・ミュージックを常に新たな創造的高みへと昇華させてきた。

カリフォルニア出身のバンドであるインキュバスは、現在までに全世界で2,300万枚を超えるアルバム・セールスを記録、プラチナ・アルバムの認定を世界中から受け、Billboardチャートで常に上位にランクインし、5作連続でトップ5入りを果たし、グラミー賞にノミネートされてきた。

ストリーミングでの地位も確立しており、Spotify月間平均リスナー数は平均410万人を獲得、すべてのプラットフォームで10億回以上のストリーミングを記録している。

時代の変化とともに独特の世界観でしなやかに力強くサヴァイヴするアメリカン王道ロック・バンド!

6年ぶりの来日公演が決定!



公演概要



INCUBUS(インキュバス)



【東京】

2024/5/1(水)

東京ガーデンシアター 19:00開演 (18:00開場)

<料金> SS席:14,000円 / S席:12,000円 / A席:10,000円



お問合せ:キョードー東京 0570-550-799オペレータ受付時間(平日11:00~18:00/土日祝10:00~18:00)

※ 未就学児童入場不可



チケット販売スケジュール

●最速アーティスト・プリセール(先着) 2023年12月6日(水)12:00 ~ 12月7日(木)11:59

URL:https://www.incubushq.com

●ぴあ独占先行販売(先着) 2023年12月7日(木)18:00 ~ 12月27日(水)23:59

URL: https://w.pia.jp/t/incubus2024/

※以降のスケジュールは日本公演情報HPをご確認ください。

URL:https://kyodotokyo.com/pr/incubus2024.html



チケット一般発売: 2024年2月10日(土)10:00

General On-sale will be available Feb 10 (Sat) 10am for our overseas and English customers.



<チケットご購入について>

公式チケット販売事業者以外の転売サイト等でご購入されたチケットに関しましては、入場の保障や、電子チケットへの振替等は対応致しません。

会場への入場にはチケットが必要となり、購入履歴等での入場はできません。



主催・招聘・企画制作: KYODO TOKYO / EVENTIM LIVE ASIA

後援:J-WAVE、interfm

メディア・パートナー: NME Japan

協力:ユニバーサル ミュージック合同会社、(株)ソニー・ミュージックレーベルズ



<オフィシャルサイト>

日本公演情報HP: https://kyodotokyo.com/pr/incubus2024.html

オフィシャルHP: https://www.incubushq.com





<SNS>

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/incubusband

公式Facebook: https://www.facebook.com/incubus

公式Instagram: https://www.instagram.com/incubusofficial/



