環境配慮型のマラソン大会「第18回湘南国際マラソン」開催！「…
［株式会社キョードーメディアス］
12月3日（日）に『第18回湘南国際マラソン』が開催。
世界で最も環境に配慮したマイカップ・マイボトルマラソン。今年は約2万人のランナーが湘南を駆け抜けました。
スターターは昨年に引き続き河野太郎大会名誉会長が務めました。スタート地点に姿を現した河野会長は、出走直前のランナーを前に、「ベストを目指して楽しんでください」と激励。さらに、「湘南から世界へ、マラソンをゴミの出ないスポーツに変えていきたいと思います」と環境に配慮したマラソン大会拡大への意気込みを語りました。
今年もコース上には、マナーアップを呼び掛け、最後尾でコース上のゴミを拾うエコ・ランナーが参加。
会場では、リサイクル・リユースできるウェアとシューズの回収を行い、出場者・来場者から約260kgもの物品が集まりました。
荷物預かりに使用した袋も約50％をその場で回収。来年の荷物袋にリサイクルします。
そして、今年は昨年と比べ、エントリー人数が約4,000名増加したにも関わらず、会場・コースともにゴミ量が減少傾向＊。とりわけプラスチックゴミの減が顕著に出ています。
＊コース、会場のゴミ回収結果は、近日中に数値詳細をご報告予定
大会アンバサダーを務める「ウルトラランナーみゃこ」さんは前日のYouTube動画にて「待ち遠しかったです！」と意気込み。「マイボトルとマイカップを忘れないように」「きれいな湘南、きれいな環境を守りつつ、ランナーとしてベストを尽くせるように楽しみにしています」という本大会ならではのメッセージも。
当日はフルマラソン『4時間』のペースメーカーとして出走し、多くのランナーをサポートしました。
また、参加ランナーからのチャリティでは、8,790名から総額4,249,600円*の寄付が集まりました。
昨年のチャリティ募金においては、湘南海岸清掃用の軽トラック購入や、大会事前イベント『ビーチサイドウォーク』でクリーン活動を行うための備品制作、本大会の会場で展開されたエコ・ワークショップなどに活用されました。
*2023年11月14日時点
「第19回湘南国際マラソン」の開催日については、2024年12月1日（日）を予定しています。
募集時期は2024年春頃を予定しています。
第18回湘南国際マラソン 公式ホームページ https://www.shonan-kokusai.jp
■上位入賞者
フルマラソン男子
１位 坂本 智史 2:22:50
２位 滑 和也 2:22:56
３位 大野 純 2:23:12
フルマラソン女子
１位 屋代 沙由未 3:02:09
２位 草薙 絹子 3:11:37
３位 山本 雅子 3:11:57
ファンラン10km一般男子
１位 秋山 太陽 0:31:27
２位 内田 拓希 0:31:39
３位 葛窪 千晴 0:33:05
ファンラン10km一般女子
１位 田中 礼美 0:37:44
２位 油井 あまね 0:39:11
３位 村元 玲奈 0:39:29
ファンラン10km高校生男子
１位 根本 悠雅 0:32:50
２位 関根 楓司 0:35:46
３位 玉 盛秀 0:35:47
ファンラン10km高校生女子
１位 牧村 芽依 0:46:52
２位 金子 瑞香 0:53:36
３位 真田 美夢 0:53:44
♦湘南国際マラソンについて♦
【大会名称】 第18回湘南国際マラソン
【主 催】 湘南国際マラソン実行委員会
【会 場】 大磯プリンスホテル
【運営管理】 株式会社ランナーズ・ウェルネス
【開 催 日】 2023年12月3日（日）
【種 目】 フルマラソン42.195ｋｍ 9：00 スタート
1.4ｋｍラン&ウォーク 9：00 スタート*藤沢
ファンラン10ｋｍ(一般、高校生） 9：50 スタート
ファンラン2ｋｍ中学生 10：50 スタート
ファンラン２ｋｍ小学生高学年 10：55 スタート
ファンラン2ｋｍファミリーラン親子 11：00 スタート
【コース】 フルマラソン
西湘バイパス大磯西ＩＣ付近～（西湘バイパス）～唐ケ原～平塚海岸～柳島
～茅ケ崎海岸～江の島入口交差点（第１折り返し）～茅ケ崎海岸～柳島～
平塚海岸～唐ケ原～（西湘バイパス）～西湘二宮ＩＣ（第２折り返し）
～大磯プリンスホテル
ファンラン10km
西湘バイパス大磯西IC～（西湘バイパス）～唐ケ原～虹ケ浜交差点付近
（折り返し）～唐ケ原～（西湘バイパス）～西湘バイパス大磯西ＩＣ～
大磯プリンスホテル
ファンラン２ｋｍ
西湘バイパス大磯西IC～平塚方面折り返し地点～～大磯プリンスホテル
ラン＆ウォーク1.4ｋｍ
（藤沢）西浜歩道橋～江の島入口付近（折り返し）～西浜歩道橋
【出走者数（暫定）】全参加者数 20,343人
フルマラソン 15,438人
10km 4,293人
2ｋｍ 612人
【ボランティア参加総数】約1,800人
【完走人数（暫定）】全参加者数 19,169人(完走率 94.2%)
フルマラソン 14,268人(完走率 92.4%)
10km 4,289人(完走率 99.9%)
2ｋｍ 612人(完走率 100.0%)
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/04-15:16）
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