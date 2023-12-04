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環境配慮型のマラソン大会「第18回湘南国際マラソン」開催！「湘南から世界へ！」今年も河野太郎大会名誉会長が約2万人のランナーを激励！！

［株式会社キョードーメディアス］


12月3日（日）に『第18回湘南国際マラソン』が開催。
世界で最も環境に配慮したマイカップ・マイボトルマラソン。今年は約2万人のランナーが湘南を駆け抜けました。



スターターは昨年に引き続き河野太郎大会名誉会長が務めました。スタート地点に姿を現した河野会長は、出走直前のランナーを前に、「ベストを目指して楽しんでください」と激励。さらに、「湘南から世界へ、マラソンをゴミの出ないスポーツに変えていきたいと思います」と環境に配慮したマラソン大会拡大への意気込みを語りました。


今年もコース上には、マナーアップを呼び掛け、最後尾でコース上のゴミを拾うエコ・ランナーが参加。
会場では、リサイクル・リユースできるウェアとシューズの回収を行い、出場者・来場者から約260kgもの物品が集まりました。
荷物預かりに使用した袋も約50％をその場で回収。来年の荷物袋にリサイクルします。
そして、今年は昨年と比べ、エントリー人数が約4,000名増加したにも関わらず、会場・コースともにゴミ量が減少傾向＊。とりわけプラスチックゴミの減が顕著に出ています。
＊コース、会場のゴミ回収結果は、近日中に数値詳細をご報告予定

大会アンバサダーを務める「ウルトラランナーみゃこ」さんは前日のYouTube動画にて「待ち遠しかったです！」と意気込み。「マイボトルとマイカップを忘れないように」「きれいな湘南、きれいな環境を守りつつ、ランナーとしてベストを尽くせるように楽しみにしています」という本大会ならではのメッセージも。
当日はフルマラソン『4時間』のペースメーカーとして出走し、多くのランナーをサポートしました。



また、参加ランナーからのチャリティでは、8,790名から総額4,249,600円*の寄付が集まりました。
昨年のチャリティ募金においては、湘南海岸清掃用の軽トラック購入や、大会事前イベント『ビーチサイドウォーク』でクリーン活動を行うための備品制作、本大会の会場で展開されたエコ・ワークショップなどに活用されました。
*2023年11月14日時点

「第19回湘南国際マラソン」の開催日については、2024年12月1日（日）を予定しています。
募集時期は2024年春頃を予定しています。



第18回湘南国際マラソン　公式ホームページ　https://www.shonan-kokusai.jp　

■上位入賞者


フルマラソン男子
１位　坂本 智史　2:22:50
２位　滑　和也　 2:22:56
３位　大野　純 2:23:12

フルマラソン女子
１位　屋代 沙由未　3:02:09
２位　草薙 絹子　 3:11:37
３位　山本 雅子 3:11:57

ファンラン10km一般男子
１位　秋山 太陽　 0:31:27
２位　内田 拓希　 0:31:39
３位　葛窪 千晴 0:33:05

ファンラン10km一般女子
１位　田中 礼美　 0:37:44
２位　油井 あまね　 0:39:11
３位　村元 玲奈 0:39:29

ファンラン10km高校生男子
１位　根本 悠雅　 0:32:50
２位　関根 楓司　 0:35:46
３位　玉 盛秀 0:35:47

ファンラン10km高校生女子
１位　牧村 芽依　 0:46:52
２位　金子 瑞香　 0:53:36
３位　真田 美夢 0:53:44

♦湘南国際マラソンについて♦


【大会名称】　　第18回湘南国際マラソン
【主　　催】　　湘南国際マラソン実行委員会
【会　　場】　　大磯プリンスホテル
【運営管理】　　株式会社ランナーズ・ウェルネス
【開 催 日】 2023年12月3日（日）
【種　　目】　　 フルマラソン42.195ｋｍ　　 9：00 スタート
　　　　　　　　 1.4ｋｍラン&ウォーク 　　 9：00 スタート*藤沢
ファンラン10ｋｍ(一般、高校生） 9：50　 スタート
　　　　　　　　 ファンラン2ｋｍ中学生　　　　　 10：50　スタート
　　　　　　　　 ファンラン２ｋｍ小学生高学年　 10：55　スタート
　　　　　　　　 ファンラン2ｋｍファミリーラン親子 11：00　スタート
【コース】　 フルマラソン
　　　　　 西湘バイパス大磯西ＩＣ付近～（西湘バイパス）～唐ケ原～平塚海岸～柳島
　　　　　　　　　～茅ケ崎海岸～江の島入口交差点（第１折り返し）～茅ケ崎海岸～柳島～
　　　　　　　　　平塚海岸～唐ケ原～（西湘バイパス）～西湘二宮ＩＣ（第２折り返し）
　　　　　　　　　～大磯プリンスホテル
　　　　　　 ファンラン10km
　　　　　　　　西湘バイパス大磯西IC～（西湘バイパス）～唐ケ原～虹ケ浜交差点付近
　　　　　　　　（折り返し）～唐ケ原～（西湘バイパス）～西湘バイパス大磯西ＩＣ～
　　　　　　　　大磯プリンスホテル
ファンラン２ｋｍ
　　　　　　　　西湘バイパス大磯西IC～平塚方面折り返し地点～～大磯プリンスホテル
　　　　　　　ラン＆ウォーク1.4ｋｍ
　　　　　　　　（藤沢）西浜歩道橋～江の島入口付近（折り返し）～西浜歩道橋

【出走者数（暫定）】全参加者数　 　20,343人
　　　　　　　　 　フルマラソン　15,438人
　　　　　　　　　 10km　　　　　4,293人
　　　　　　　　　 2ｋｍ　　　　　　612人

【ボランティア参加総数】約1,800人

【完走人数（暫定）】全参加者数　　 19,169人(完走率 　94.2%)
　　　　　　　　 　フルマラソン　 14,268人(完走率　 92.4%)
　　　　　　　　　 10km　　　　 4,289人(完走率　 99.9%)
　　　　　　　　　 2ｋｍ　　　　 　 612人(完走率　100.0%)


企業プレスリリース詳細へ （2023/12/04-15:16）

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