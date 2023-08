[CMCリサーチ]

先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ(千代田区神田錦町: https://cmcre.com/ )では、 各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っておりますが、 このたび「結合交換性架橋樹脂(ビトリマー)の特徴とSDGs関連技術への展開」と題するセミナーを、 講師に林 幹大 氏 (名古屋工業大学 生命・応用化学科 助教)をお迎えし、2023年9月5日(火)13:30より、 ZOOMを利用したライブ配信で開催いたします。 受講料は、 一般:33,000円(税込)、 弊社メルマガ会員:29,700円(税込)となっております(資料付)。

セミナーの詳細とお申し込みは、 弊社の以下URLをご覧ください!

https://cmcre.com/archives/114602/

質疑応答の時間もございますので、 是非奮ってご参加ください。





本講座では、結合交換性架橋材料(ビトリマー)について、既存の共有結合架橋材料や超分子架橋材料と比較しながら解説し、その基礎的性質を説明します。リサイクル性/修復性樹脂の最先端の取り組み・実用への応用についても紹介します。



1)セミナーテーマ及び開催日時

テーマ:結合交換性架橋樹脂(ビトリマー)の特徴とSDGs関連技術への展開

開催日時:2023年9月5日(火)13:30~15:30

参 加 費:33,000円(税込) ※ 資料付

* メルマガ登録者は 29,700円(税込)

講 師:林 幹大 氏 名古屋工業大学 生命・応用化学科 助教





【セミナーで得られる知識】

・ 結合交換性架橋樹脂(ビトリマー)に関する一般知識

・ リサイクル性/修復性樹脂デザインに関する知識

・ アップサイクル技術に関する知識





3)セミナープログラムの紹介

1. 研究背景:架橋樹脂に関して



2. ビトリマーとは

2-1. 結合交換型動的共有結合の概念

2-2. 熱硬化性/熱可塑性樹脂との違い



3. ビトリマーの物性的特徴と機能

3-1. 結合交換特性に因んだ物性的特徴

3-2. 結合交換特性に因んだ機能的特徴



4. ビトリマーの様々な分子設計と物性制御

4-1. 既報の分子設計の紹介

4-2. 既報の物性制御法の紹介



5. ビトリマーコンセプトの実用応用について

5-1. 新規アップサイクル技術について

5-2. 実用に関する課題





4)講師紹介

【講師経歴】

2013年4月~2015年3月:日本学術振興会 特別研究員(DC2)

2015年3月 名古屋大学大学院 工学研究科 化学生物工学専攻 博士課程修了 博士(工学)(名古屋大学)取得(指導教官:松下裕秀教授)

(博士後期課程在籍中、

(1) 2013年9月~2013年11月:上海交通大学(中国)

(2) 2012年10月~2012年12月および2013年4月~2013年5月:ESPCI Paris-Tech(フランス)への留学経験あり)

2015年4月~2016年3月:ESPCI Paris-Tech, 博士研究員(フランス政府 奨学金給費生), Ludwik Leibler研究室

2016年4月~2017年2月:東京工業大学, 博士研究員, 戸木田雅利研究室

2017年3月~2021年10月:名古屋工業大学, 助教, 高須昭則研究室

2020年10月以降:名古屋工業大学, PIとして独立研究室立ち上げ(2021年 テニュア取得)

【活 動】

・ 2013年4月~2015年3月:日本学術振興会 特別研究員として、超分子架橋性多機能エラストマーの研究に従事(代表者、名古屋大学 所属)

・ 2016年4月~2017年:科学技術振興機構(JST)「産学イノベーション加速事業戦略的イノベーション創出推進」プロジェクトにて、機能性液晶高分子材料の研究に従事(分担者、東京工業大学 所属)

・ 2017年4月~現在:科学研究費助成事業の「若手研究B/若手研究/基盤研究B」事業にて、結合交換性サスティナブル樹脂の開発研究に従事(代表者、名古屋工業大学 所属)

・ 2020年12月~現在:新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「官民による若手研究者発掘支援事業」プロジェクト(共同研究フェーズ)にて、結合交換性架橋樹脂の革新的接着技術への応用研究に従事(代表者、名古屋工業大学 所属)

・ 2022年9月~現在:新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「官民による若手研究者発掘支援事業」プロジェクト(マッチングフェーズ)にて、3Dプリンターを駆使したパターニングポリマーの応用研究に従事(代表者、名古屋工業大学 所属)



所属学会:

高分子学会、日本レオロジー学会、American chemical society



著 書(学術誌総説・国内工業専門誌・著書等):

・ Mikihiro Hayashi,“Rheological characteristics of cross-linked materials with associative bond exchange mechanisms (review article)”, Nihon Reoroji Gakkaishi, 50 (1), 15 – 20.

・ Mikihiro Hayashi,“Versatile Functionalization of Polymeric Soft Materials by Implanting Various types of Dynamic Cross-links (review article)”, Polymer Journal, 53 (7), 779 – 788.

・ Mikihiro Hayashi,“Implantation of Recyclability and Healability into Cross- Linked Commercial Polymers by Applying the Vitrimer Concept (review article)”, Polymers, 12 (6), 1322 – 2020.

・ 林 幹大, “結合交換コンセプトが拓く新材料・新技術―SDGsへの貢献可能性―”, 有機分子バイオエレクトロニクス分科会 分科会誌(応用物理学会), 32 (4), 228 -, 2021.

・ 林 幹大,“再成形・再利用が可能な架橋材料(Vitrimer材料)の開発と新規接着素材としての展開”, 接着の技術誌 (一般社団法人 日本接着学会), 41 (2), 31 – 37, 2021.

・ 林 幹大,“associative” な結合組み換え架橋構造がもたらす機能(vitrimer)”, 高分子 (高分子学会), 70 (2), 87 – 88, 2020.

・ 林 幹大,“テーラーメイドな形状記憶を可能とした新規エポキシ硬化樹脂の開発”, コンバーテック, 572 (48), 47 – 51, 2020.

・ 林 幹大,“Associative な動的共有結合を導入した機能性架橋材料(vitrimer)の開発-SDGsの達成に貢献する新規架橋様式の紹介”, 塗装工学, 55 (10), 384 – 388, 2020.

・ 林 幹大, “テーラーメイドな形状記憶が可能な透明エポキシ硬化樹脂の開発”, 月刊 JETI, 68 (11), 77 – 81, 2020.

・ 林 幹大, “結合交換型動的共有結合架橋が拓く多機能性エラストマーフィルムの創製”, コンバーテック, 552 (47), 88 – 91, 2019





5)セミナー対象者や特典について

※ 本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。



★ 受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。





【セミナー対象者】

化学系(特に樹脂系)



