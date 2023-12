[サッポロホールディングス ]

抽選で200名様にえらべるpay10,000円分が当たるキャンペーンと、抽選で1名様に10万円当たるキャンペーンを実施します。





サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は「サッポロ 濃いめのレモンサワー 深みの熟成」と「濃いめのレモンサワーの素 にごり熟成」を12月5日に全国で数量限定発売します。その発売を記念し「年末濃いめジャンボキャンペーン」を実施します。



本キャンペーンは、対象商品をお買い上げのレシートで抽選で200名様にえらべるpay10,000円分が当たる“レシート応募型のキャンペーン”と、LINE公式アカウントのアンケートで抽選で1名様に10万円当たる“アンケート応募型のキャンペーン”の2つのキャンペーンです。



■キャンペーン概要

1.キャンペーン名

年末濃いめジャンボキャンペーン





2.対象商品

・サッポロ 濃いめのレモンサワー 缶 350ml、500ml

・サッポロ 濃いめのレモンサワー 若檸檬 缶 350ml、500ml

・サッポロ 濃いめのレモンサワー 深味の熟成 缶 350ml、500ml

・濃いめのレモンサワーの素 びん500ml・ペット1.8L

・濃いめのグレフルサワーの素 びん500ml・ペット1.8L

・濃いめのレモンサワーの素 にごり熟成 びん500ml

※その他、キャンペーン期間中に店頭で販売している濃いめブランドの限定商品も含みます。

※一部店舗で対象商品のお取り扱いのない場合がございます。あらかじめご了承ください。



■レシート応募キャンペーンについて

1.レシート有効期間

2023年12月4日~2024年1月7日





2.キャンペーン応募締切

2024年1月8日12:00正午

※はがき応募の場合は当日の消印有効です。





3.応募方法

1.LINE応募の場合

応募はがき等に記載されている二次元コードから「サッポロ 濃いめのサワーキャンペーン」LINEアカウントと友だちになり、対象商品を含む500円(税込)以上のお買い上げレシートをキャンペーンサイトにアップして応募。

2.はがきでの応募の場合

店頭に設置されている専用応募はがきまたは郵便はがきに必要事項を記載のうえ、対象商品を含む500円(税込)以上のお買い上げレシートを貼り付けて切手を貼って郵送。

※お一人様何回でもご応募いただけます。



4.キャンペーンサイト

https://smart-l.jp/campaigns/sapporobeer/koimesour/2312/top



5.当選人数

200名様





6.賞品

えらべるPay10,000円分

<交換可能な商品>

・PayPayポイント、dポイント、QUOカードPay、au PAYギフトカード、ギフティプレモPlus、Tマネーギフトカード





7.賞品発送時期

2024年2月下旬頃



8.抽選結果

1.LINE応募の場合サッポロ 濃いめのサワーキャンペーン」LINE公式アカウントからのLINEメッセージ当選を通知します。

2.はがき応募の場合

賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※やむを得ない事情により、発送が若干遅れる場合があります。





■アンケート応募キャンペーンについて

1.応募期間

2023年12月4日~2024年1月8日 12:00正午





2.応募方法

キャンペーンサイトにアクセスし「サッポロ 濃いめのサワーキャンペーン」LINE公式アカウントを友だち追加してください。トーク画面下部のメニュー「アンケートで当たる!」より応募サイトにアクセスして、応募規約に同意の上、アンケートに答えて応募してください。

※レシート応募キャンペーンに応募いただいた方もご応募いただけます。

※詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。





3.キャンペーンサイト

https://smart-l.jp/campaigns/sapporobeer/koimesour/2312-2/top





4.当選人数

1名





5.賞品

えらべるPay 10万円分

<交換可能な商品>

・PayPayポイント、dポイント、QUOカードPay、au PAYギフトカード、ギフティプレモPlus、Tマネーギフトカード





6.賞品発送時期

2024年2月下旬頃

※やむを得ない事情により、発送が若干遅れる場合があります。





7.抽選結果

サッポロ 濃いめのサワーキャンペーン」LINE公式アカウントからのLINEメッセージ当選を通知します。



<キャンペーン問い合わせ先>

問い合せ先:0120-772-723(フリーダイヤル)

事務局開設期間 2023年12月4日~2024年2月29日

受付時間10:00~17:00(土・日・祝を除く)



■商品について

1.「サッポロ 濃いめのレモンサワー 深みの熟成」について



本商品は「サッポロ 濃いめのレモンサワー」ブランドの特長であるしっかりすっぱいレモン味“濃いめ”はそのままに、通常(注1)の6倍の時間をかけてじっくりと漬け込んだ、レモン漬け込み酒を一部使用することで、コク深くて余韻のある味わいに仕上げました。



パッケージは、背景色を黄色~オレンジのグラデーションとすることでコク深さや熟成感を表現しました。また、レモンを瓶に漬け込んでいるイラストで、“長時間漬け込んだ自家製浸漬酒”をイメージしています。





(注1)「サッポロ 濃いめのレモンサワー」通年品との比較。

(注2)Ready to Serve の略。氷やソーダなどで割るだけで楽しめるお酒。





※商品詳細情報:https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000016225/



2.「濃いめのレモンサワーの素 にごり熟成」について



当社は、伸長するRTS(注1)市場に向けて2019年に「濃いめのレモンサワーの素」を発売し、以来多くのお客様にご支持いただいています。



本商品は「濃いめのレモンサワーの素」のしっかりすっぱいレモン味“濃いめ”はそのままに、ほろ苦い味わいのレモンピールとさわやかな香りの貴重なレモンオイルやコクのあるおいしさのレモンパルプを新たに加えました。また、通常(注2)の6倍の時間じっくりと漬け込んだ、レモン漬け込み酒を一部使用し、コク深くて濃厚な味わいを実現しました。自分好みのお好きな割り方でお楽しみください。

(注1)Ready to Serveの略。氷やソーダなどで割るだけで楽しめるお酒。

(注2)「濃いめのレモンサワーの素」通年品との比較。

(注3)Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲める低アルコール飲料。





※商品詳細情報:https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000016226/



当社は濃いめブランドの“濃い”独自価値を、これからもお客様にご提供していきます。





<参考>

濃いめブランド ブランドサイト https://www.sapporobeer.jp/koime_lemon_sour/







【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール(株)お客様センター

TEL 0120-207-800



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-12:46)