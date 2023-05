[AWA]

AWA株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:冨樫晃己)が運営する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービス「AWA(アワ)」は、2023年5月22日(月) 19:00~20:00の1時間に渡り、オンライン空間「ラウンジ」で、DA PUMPのメンバーYORI、KIMI、U-YEAHの3名が音声とチャットで登場するイベントを開催いたします。







今回のイベントは、 木梨憲武と所ジョージが「勝手に」DA PUMPに楽曲提供したNEWシングル「サンライズ・ムーン ~宇宙に行こう~」のリリースを記念して開催されるもので、新曲はもちろん、これまでの楽曲も一挙オンエアいたします。ラウンジは、どなたでも参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、リクエストやアーティストとの交流など、よりお楽しみいただけます。ぜひ、DA PUMPのメンバー登場ラウンジをお楽しみください。



■【メンバー登場】DA PUMP特集 on LOUNGE概要

開催日時:2023年5月22日(月) 19:00~20:00

※出演が急遽キャンセルになる可能性もございます。

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_dapump_0522_pr



■DA PUMP

メンバー:ISSA、YORI、TOMO 、KIMI、U-YEAH、KENZO

1997年6月11日「Feelin’ Good -It’s PARADISE- 」でデビュー。1998年よりNHK紅白歌合戦に5年連続出場。2018年29枚目のシングル「U.S.A.」が 大ヒットしMV再生回数は2億5千万回を超える。同年12月『第69回NHK紅白歌合戦』に出場を果たす。『第60回日本レコード大賞』では特別賞、優秀作品賞を受賞。その後も『日本レコード大賞 優秀作品賞』は第60回~63回と連続受賞。2021年34枚目のシングル「Dream on the street」で初のシングルオリコンランキング1位を獲得。5月、現在の6人体制となる。2022年3月26日に17年ぶり現メンバーとしては初となるオリジナルアルバム『DA POP COLORS』発売、同年4月から全国ホール&アリーナツアーを開催。同年『第64回日本レコード大賞 特別賞』を受賞。



■アプリ概要

「AWA(アワ)」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・デジタル株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億2,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,300万件におよびます。全機能が利用できる月額980円(税込)の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円(税込)で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円(税込)で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE(リリックダイブ)」や、ユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しみながらチャットができる、オンライン空間「LOUNGE(ラウンジ)」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称:「AWA(アワ)」 https://awa.fm/

推奨環境:<スマートフォン版>iOS 14.0以降、Android 10.0以降

<PC版>Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

<ブラウザ> Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格:STANDARDプラン(月額 税込980円)/ FREEプラン(月額 無料)/学生プラン(月額 税込480円)/アーティストプラン(月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題)

提供開始:2015年5月27日



■URL

AWA:https://awa.fm/

App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ:https://awa.fm/download/

AWA LOUNGEブラウザ版:https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報:https://news.awa.fm/

AWA公式Twitter:https://twitter.com/awa_official?lang=ja

AWA公式LINE:https://lin.ee/21w3f0k



■会社概要

社名:AWA株式会社(読み:アワ)

所在地:東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者:代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容:音楽ストリーミングサービス 等

設立日:2014年12月1日



■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm







企業プレスリリース詳細へ (2023/05/21-09:46)