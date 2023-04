[株式会社パルコ]

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ)は、2023/4/27(木)~2023/5/15(月)の19日間、渋谷PARCO B1F「GALLERY X BY PARCO」にて、ゴジラ生誕70周年に向けて始動するアートプロジェクトGODZILLA THE ARTの第1弾として「GODZILLA THE ART by PARCO」を開催いたします。

本企画は以後シリーズ企画として数回の開催を予定しております。今回ゴジラとのコラボアーティストとして我喜屋位瑳務と韓国よりNOH Sanghoを迎えてコラボ作品やゴジラ立像等を展示展開いたします。







【展覧会概要】





タイトル:GODZILLA THE ART by PARCO

●会期:2023/4/27(木)~2023/5/15(月)

●会場:GALLERY X BY PARCO(渋谷PARCO B1F / 東京都渋谷区宇田川町15−1)

●参加アーティスト:我喜屋位瑳務/ NOH Sangho(ノ・サンホ)from 韓国

●営業時間:11:00~21:00 ※入場は閉場時間の30分前まで※最終日は18:00閉場

●入場:500円(税込)※未就学児無料

●主催:パルコ●協力:東宝/朝日新聞社/金秋雨●ロゴデザイン:北川一成(GRAPH)

●WEB:https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1213

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。



【コラボアーティスト紹介】





我喜屋位瑳務



我喜屋位瑳務はイラストレーターとして活躍する一方で、美術館での展覧会や芸術祭に参加するなど、アーティストとしての活動を続けています。沖縄県で生まれ育った我喜屋は、沖縄に残るアメリカ文化の名残に影響を受けており、彼が創り出すイメージは、戦後アメリカのホラー、SF映画やアメコミが持つ世界観を感じさせ、紡がれる様々な時間と場所とが混在したイメージは、成熟した現代社会のなかで無数の価値観と大量の情報の中で暮らす私たちの姿を映し出します。

https://www.instagram.com/guinea_mate_gaki/





展示予定作品(一部)





NOH Sangho(ノ・サンホ)



韓国の有名美術大学・弘益大学校を卒業後、個展や合同展などで作品を発表。韓国の人気ロックバンドHYUKOH(ヒョゴ)のアルバムジャケットイラストを手がけている。

https://www.instagram.com/nemonannet/











展示予定作品(一部)





【フィギュア紹介】





GODZILLA THE ART限定ムービーモンスターシリーズゴジラ(1954)雛形



本企画の限定販売フィギュアとして、「ムービーモンスターシリーズゴジラ(1954)雛形」を販売致します。初代ゴジラ雛形はゴジラシリーズ第1作『ゴジラ』(1954)に登場するゴジラの造形を検討するため作られました。造形検討の段階では体がウロコで覆われたようなデザインで、現在広く知られるゴジラの姿とは異なったものでした。初代ゴジラ雛形はまさにゴジラの原点ともいえる姿です。

※画像は試作品の為、実際の商品と異なる場合がございます。

※商品写真・仕様は開発中のものです。商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。





【展示物(一部)紹介】







本展ではコラボアーティストによるアート作品に加えて、ゴジラ立像(右写真)およびジオラマ設置も予定しています。





アートプロジェクト「GODZILLA THE ART」始動







1954年に劇場第1作が公開され、今や世界的なアイコンであるゴジラ。2024年に迎える生誕70周年に向けて「GODZILLA THE ART」を始動します。ゼネラルプロデューサーには、解剖学者の養老孟司氏が就任。本プロジェクトでは、様々な分野で活躍する現代のアーティストやクリエイターが、自身の感性でゴジラを表現していきます。第一弾として、「GODZILLA THE ART by PARCO」が、4月27日から渋谷パルコで開催。その他にも、様々な企画が進行中です。今後に発表にぜひ注目ください。



