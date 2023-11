[株式会社サイバード]

株式会社サイバード(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡、以下「サイバード」)が手掛ける、全世界でのシリーズ累計会員数4,000万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の派生レーベル「+ONE by イケメンシリーズ」の第2弾ゲームタイトルとして、株式会社ABCフロンティア(本社:東京都港区、代表取締役社長:後藤 利一)とサイバードがお届けする恋愛ゲーム『モルガナティック・アイドル』のリリースが決定しました。メインビジュアルおよび、全キャラクターのビジュアルと担当声優の情報を解禁するとともに、公式PVやキャラクターが歌唱を担当するMV第1弾も公開中です。

2023年11月3日(金・祝)からは、豪華アイテムがもらえる事前登録キャンペーンも開始しています。







公式PV:https://youtu.be/WIIIC2mC7Nc



「一生に一度の、ラグジュアリーでプレミアムな恋」 別世界の彼と出会い、恋も人生も花開くーー をキャッチコピーとした『モルガナティック・アイドル』は、交わるはずがなかった世界的トップアイドル8人とあなたを導くプロデューサーとの恋愛を描いた物語となっています。

クリエイティブディレクターとして、長年女性向け恋愛ゲームの制作に携わってきた伊東 愛氏(https://twitter.com/aicon_RED)を迎え、物語をより輝かせます。



<あらすじ>

広告プランナーを目指すあなたのもとに、かつてない大チャンスが舞い込む。

それは、世界的スーパーアイドル『exe Creed(エグゼ・クリード)』を起用した

新作香水のCM案件で、プレゼンの条件は彼らとの同居生活!?



■全キャラクタービジュアルと豪華出演声優陣を初公開!







キャラクターデザインはイラストレーターとして活躍されているbikku先生(https://twitter.com/bikku__2)が手掛け、総勢9名のキャラクターが物語を彩ります。さらにキャラクターに息を吹き込む豪華出演声優も一挙に公開します。



・登場グループ/キャラクター

【exe Creed】Xeno(CV:江口 拓也)、Ivy(CV:榎木 淳弥)、Jace(CV:西山 宏太朗)、Finn(CV:武内 駿輔)、Hugh(CV:千葉 翔也)

【Gem Cuddle】Miu(CV:天崎 滉平)、Hitaki(CV:斉藤 壮馬)、Nagi(CV:野津山 幸宏)

【プロデューサー】佐倉 永音(CV:森久保 祥太郎)



exe Creed[Xeno(CV:江口 拓也)、Ivy(CV:榎木 淳弥)、Jace(CV:西山 宏太朗)、Finn(CV:武内 駿輔)、Hugh(CV:千葉 翔也)]が歌う『Break Away』公式MV第1弾も公開中です。

楽曲は数多くの人気アイドルグループの作詞や作曲を手掛ける、YHANAEL氏(https://www.yhanael.co/)が作詞作曲。

K-popやJ-popにおいて、最前線の作品を制作してきたYHANAEL氏の書き下ろし楽曲をお見逃し無く!





MV第1弾:https://youtu.be/3gqEqLI_S5w



■事前登録キャンペーン概要





『モルガナティック・アイドル』の公式サイト、公式LINE、公式X、イケメンシリーズファンクラブのいずれかにおいて、事前登録いただいたお客様に向けたキャンペーンを開催します。事前登録数に応じて最大でダイヤ1500個やガチャ11回分アイテムなど豪華アイテムがもらえるキャンペーンとなります。











期間:2023年11月3日(金・祝)~サービス提供開始前日まで

※ガチャチケットはスタンダードカードガチャになります



■『モルガナティック・アイドル』概要





名称 モルガナティック・アイドル

提供 株式会社サイバード 株式会社ABCフロンティア

公式サイト https://p-one.site/morganaticidol/

公式X https://twitter.com/morganatic_idol

公式LINE https://lin.ee/TpZefMT

コピーライト (C)CYBIRD (C)ABC Frontier, Inc.



■「+ONE by イケメンシリーズ」とは







全世界でのシリーズ累計会員数4,000万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の派生レーベルとして誕生し、サイバードが様々なパートナー企業と一緒に、お互いの強みを活かした女性向け恋愛ゲームをお届けします。





■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,000万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。



会 社 名:株式会社サイバード(https://www.cybird.co.jp/)

本 社:東京都渋谷区猿楽町10-1 マンサード代官山

代 表 者:代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡

設 立:1998年9月29日



*サイバード及び「CYBIRD」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



