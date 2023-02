[株式会社 三越伊勢丹ホールディングス]

写真作品の展示・受注販売だけでなく、Tシャツなどのブルース・ウェーバー氏のデザインを堪能できるアイテムも登場し、身近にアートを感じることができるイベント。



■会期:2023年2月25日(土)~3月29日(水)

■会場:伊勢丹新宿店 本館2階 イセタン ザ・スペース

■特設ページ:https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/women/the_space/shopnews_list/shopnews0511.html











伊勢丹新宿店では、2月25日(土)~3月29日(水)の期間、本館2階 イセタン ザ・スペースにて、アメリカを代表する写真家Bruce Weber/ブルース・ウェーバー氏の個展イベント「Those Halcyon Days」を開催いたします。ブルース・ウェーバー氏の作品そのものを買える貴重なイベントとなり、今回開催のためにデザインした新しい没入型の展覧会をご覧いただけます。伊勢丹新宿店でイベントを開催することで、さらに同氏の作品の価値を身近に伝えられる場の提供を目指しています。







日本では久しぶりとなる大規模な写真作品の展示を実施





1980年代初頭から2000年代初頭にかけて撮影されたファッション写真63点(シルバー・ゼラチン、アーカイバル・ピグメント・プリント)と100点以上の特大デジタル拡大写真がラインナップ。その多くはブルース・ウェーバーのエディトリアルやキャンペーンからの未公開作品となる貴重な作品展となります。この作品には、ウェーバーの影響力を定義してきた驚くべき矛盾、すなわち、美と魅力への献身と結びついた独特の不遜さとユーモア、撮影現場で共に働き、彼の足跡をたどるすべての人々のために忘れられない体験と永続するイメージを作りたいという願望が込められています。



展開作品一例











Kate Moss, Vietnam 1998

archival silver gelatin print

サイズ:W280×H360mm





Naomi Campbell in Azzedine Alaia, Paris, France 1990

archival silver gelatin print

サイズ:W410mm×H510mm









Linda Evangelista for Versace. Adirondack Park, NY 1994

archival pigment print

サイズ:W280mm×H360mm











Natalia and Little Joe filming Pet Shop Boys video, “I Get Along,” New York City 2002

archival silver gelatin print

サイズ:W280mm×H360mm











Shalom Harlow with pals on the Seine, Paris, France 1995

archival silver gelatin print

サイズ:W610mm×H510mm











Stella Tennant & Ivan Pineda for Versace, Buenos Aires, Argentina 1995

archival silver gelatin print

サイズ:W280mm×H360mm











Tatjana Patitz in Giorgio di Sant’ Angelo, Miami, FL 1990

archival pigment print

サイズ:W280mm×H360mm





※詳しくは店頭へおたずねください。









会場では、写真作品以外のTシャツやバンダナなどもラインナップ!







展開作品一例









<Bruce Weber> Tシャツ 19,800円

(サイズ:M・L・XL)









写真家 Bruce weber/ブルース・ウェーバー









写真家・映像作家であるブルース・ウェーバーは、80年代初頭、クラシックなスタイルに、欲望、ムード、セクシュアリティといった直感的な表現を組み合わせたスタイルで国際的に有名になりました。

ロマンスとドラマをシームレスに構築する彼の手腕は、ラルフ・ローレンなどの ラルフ・ローレン、カルバン・クライン、ヴェルサーチ、アバクロンビー・アンド・フィッチなどのファッション・ハウスのパブリックイメージを作り上げ、雑誌のコントリビューターとしても不動の地位を築きました。

13本の短編・長編映画を監督し、50冊以上の本を出版し、世界中で65以上の展覧会を開催するなど、ウェーバーはそのキャリアを通じてさまざまな形で活動を続け、人間関係の本質を生涯にわたって探求し続けています。







開催概要



「Those Halcyon Days」

会期:2023年2月25日(土)~3月29日(水)

会場:伊勢丹新宿店 本館2階 イセタン ザ・スペース

住所:東京都新宿区新宿3-14-1

アクセス:東京メトロ丸ノ内新宿三丁目駅徒歩1分、JR新宿駅徒歩5分



▶特設ページ:https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/women/the_space/shopnews_list/shopnews0511.html





※価格はすべて税込みです。

※イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。

※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。



