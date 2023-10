[株式会社サイバード]

株式会社サイバード(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡、以下「サイバード」)は、大日本印刷株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長 北島 義斉、以下「DNP」)との共同事業として、映画「デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING」の公開を記念したオンラインショップ「デジモン02 クエストショップ」を、2023年11月30日(木)から2024年1月8日(月)の期間限定でオープンします。

また、ショップの開催に先駆け、描き下ろしイラストを「CYBIRD ONLINE SHOP」公式Xで先行公開しています。

さらに、映画「デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING」のアニメーションキャラクターデザインを担当した立川聖治氏による描き下ろしイラストも近日公開予定です。







■「デジモン02 クエストショップ」概要





映画「デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING」に登場するキャラクターのイラストを使用したグッズや、「デジモン02 クエストショップ」でしか手に入らない描き下ろしイラストを使用した特別なグッズを受注販売します。

また、販売する一部のグッズはクイズ付きとなっており、TVアニメ「デジモンアドベンチャー02」や、映画「デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING」に関するクイズに挑戦することができます。

クイズに挑戦すると、結果に応じてグッズのデザインが変化するほか、さまざまな特典を受けることができます。

TOKYO MX にて毎週火曜日18時30分からセレクション放送中、またYouTube 東映アニメーションミュージアムチャンネル(期間限定)や各見放題サービスで全50話が配信中のTVアニメ「デジモンアドベンチャー02」や、公開中の映画「デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING」を観てクイズに備えよう!



【販売期間】

2023年11月30日(木)12時00分~2024年1月8日(月)23時59分



【販売形式】

完全受注生産



【デジモンパートナーズ会員限定特典】

デジモンパートナーズ会員限定で、立川聖治氏による描き下ろしイラストを使用したステッカーをプレゼント!

※公式ファンコミュニティ「デジモンパートナーズ」とは、“デジモン”が好きな方が集まるコミュニティです。液晶玩具、ゲーム、アニメ…ジャンルは関係ありません。気軽にトークをしたり、お楽しみコンテンツを楽しんだり、いつでもデジモンと、仲間と会える場所です。



※内容は予告なく変更になる場合がございます。



(C)本郷あきよし・東映アニメーション

(C)本郷あきよし・東映アニメーション・東映



「CYBIRD ONLINE SHOP」公式X:

https://twitter.com/CYonlineshop

映画「デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING」公式HP:

https://www.toei-anim.co.jp/movie/digimon-adventure/

「デジモンパートナーズ」公式X:

https://twitter.com/DM_Partners

デジモンウェブ公式X:

https://twitter.com/digimonweb_net

東映アニメーションミュージアムチャンネル(YouTube):

https://www.youtube.com/@toeianime_MC



■DNPについて

DNPは、1876年の創業以来、幅広い事業分野で多様な製品やサービスを提供する世界最大規模の総合印刷会社です。出版・商業印刷をはじめ、マーケティング支援、ヘルスケア分野やエレクトロニクス分野まで幅広い事業を展開しています。独自の「P&I」(印刷と情報:Printing & Information)の強みを掛け合わせるとともに、社外の多くのパートナーとの連携を深めて、社会課題を解決し、人々の期待に応える「新しい価値」を創出しています。



会 社 名:大日本印刷株式会社(https://www.dnp.co.jp/)

本 社:東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

代 表 者:代表取締役社長 北島義斉

設 立:1894年1月19日





■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,000万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。



会 社 名:株式会社サイバード(https://www.cybird.co.jp/)

本 社:東京都渋谷区猿楽町10-1 マンサード代官山

代 表 者:代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡

設 立:1998年9月29日



*サイバード及び「CYBIRD」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-13:46)