[株式会社パルコ]

ゴールデンウィークの渋谷での熱いトーク、全ラインナップ公開!!



株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下、パルコ)は、渋谷PARCO 4F「PARCO MUSEUM TOKYO(パルコミュージアムトーキョー)」にて、 2023年5月2日に設立から20年を迎える「風とロック」20周年記念展「風とロックで みんな笑ってる」を開催いたします。また、10F ComMunEでは11日間に渡り会期中毎日連続で、日替わりトークイベントを同時開催。3つのラジオ番組の公開収録や東京藝術大学美術学部デザイン科箭内道彦教授らによる特別公開授業も開かれます。さらに、マンボウやしろ、片平里菜、高橋優と箭内道彦が出演する、風とロック特別編集版のPARCO CRUISEを渋谷PARCOのWEBサイト他で公開します。





















展覧会概要



■タイトル:風とロック20周年記念展「風とロックで みんな笑ってる」

■会場:<展覧会>PARCO MUSEUM TOKYO(渋谷PARCO 4F) 東京都渋谷区宇田川町15-1 tel:03-6455-2697 <トークイベント>ComMunE(渋谷PARCO 10F)

■会期:2023年4月28日(金)~ 5月8日(月) 11:00-21:00 ※入場は閉場の30分前まで ※最終日18時閉場

■入場料:一般 500円(税込)/小学生未満無料

■公式HP:art.parco.jp

■展覧会公式Twitter:@kazetorock_20 ■展覧会公式Instagram:@kazetorock_20

■主催:PARCO/風とロック ■企画制作:PARCO/風とロック

■協力:東京藝術大学美術学部デザイン科箭内道彦研究室 ■展示解説:山本佳宏 ■宣伝美術:千原徹也(れもんらいふ)









11日間連続のゴールデントーク



クリエイティブディレクター箭内道彦とスペシャルなゲスト達による《生》「風とロック」!

会場:渋谷PARCO 10F ComMunE



【ゲスト一覧】 ( )内は風とロックとのゆかり



■ 4月28日(金)15:00

Char

(「風とロックBAR」2008年、「STONES BAR」CM 2012年、「みんなで六甲おろし」 2016年、「忌野清志郎(60) PROJECT Love & Peace & “ ”」2011年、ほか)



■ 4月28日(金)18:00

石崎ひゅーい 松田晋二

渋谷のラジオ「渋谷のナイト」公開収録

※「渋谷のナイト」:箭内道彦らが2016年に立ち上げた渋谷のコミュニティFM局 「渋谷のラジオ」(月)~(木)夜2時間の人気番組。 様々なミュージシャン・文化人が日替わりで月1回パーソナリティを務める。



■ 4月29日(土)18:00

亀田誠治 Mummy-D 辻川幸一郎 児玉裕一

東京藝術大学美術学部デザイン科「映像論」公開授業

(東京藝術大学箭内道彦教授による授業のゲスト講師4名)



■ 4月30日(日)18:00

宇川直宏

(「風とロック」設立当時からの親交、東京 原宿「風とロックレボリューションズ」グッズデザイン、

「月刊 風とロック」での連載、「リクナビNEXT」CM、ほか)



■ 5月1日(月)13:00

大石昌良

(パルコ「SPECIAL IN YOU. 」 2019年、「ラジオ風とロック」 2020年、ほか)



■ 5月2日(火)14:00

内田也哉子

(樹木希林「PHOTO IS」CM、樹木希林と内田裕也「ゼクシィ」CMの制作過程での親交、ほか)



■ 5月3日(水)13:00

高橋優

(箭内道彦がプロデューサーを務める。スペイン坂スタジオで生まれた「福笑い」2010年、「月刊 風とロック」「ラジオ風とロック」「LIVE福島 風とロックSUPER野馬追」「風とロック芋煮会」「風とロック CARAVAN福島」ほか多数)



■ 5月3日(水)15:00

マンボウやしろ

(「風とロック渋谷パルコ店」2008年、「ラジオ風とロック」二代目放送作家 2013年~ 2015年、「風とロック芋煮会」、マンボウやしろ演出の舞台「やましげ春のしげ祭り本公演 ~主演 山崎樹範~」に 箭内道彦が脚本を執筆、ほか)



■ 5月4日(木)15:00

増子直純 渡辺俊美

(「月刊 風とロック」、「ラジオ風とロック」、

「LIVE福島 風とロックSUPER野馬追」、「風とロック芋煮会」、

「風とロック CARAVAN福島」、タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」、

「辛そうで辛くない少し辛いラー油」CM、「シーチキン食堂」CM、ほか多数)

ラジオ福島「風とロックCARAVAN福島」公開収録

※「風とロック CARAVAN福島」:福島県59市町村をパーソナリティ

箭内道彦と ゲストミュージシャンが巡る、月1回のラジオ福島の公開収録番組。



■ 5月5日(金)16:00

石川さゆり レキシ

(「風とロック芋煮会」、「月刊 風とロック」、

タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」、

石川さゆり「しあわせに・なりたいね」を箭内道彦が作曲、

レキシの全てのアルバム「レキシ」「レキツ」「レキミ」「レシキ」「Vキシ」

「ムキシ」「レキシチ」を箭内道彦が土器メンとしてアートディレクション、ほか)



■ 5月6日(土)12:00

LOW IQ 01 ホリエアツシ

(「風とロック芋煮会」、「月刊 風とロック」、タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」、ほか)



■ 5月7日(日)17:00

オダギリ ジョー

(「月刊 風とロック」 2006年 2009年、タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」、「ほろよい」CM、「uno」CM、「競輪」CM、ほか

「オリバーな犬」(オダギリ ジョー監督)に箭内道彦が出演)



■ 5月7日(日)19:00

岡山天音

(連載「箭内寿司」2022年

10代の岡山天音は「月刊 風とロック」の読者であった。

今回の展覧会の「風とロック展 ゴールデンアンバサダー」に就任している。)



■ 5月8日(月)13:30

森田剛 長久允

(2022年1月のラジオ「風とロック」に出演し、語った「DEATH DAYS」は大きな話題を呼んだ)

JFN/TOKYO FM「ラジオ風とロック」公開収録

※番組内事前抽選

※「ラジオ風とロック」:2005年から続く深夜番組。 パーソナリティ 箭内道彦。毎週土曜27:00



※出演時刻や観覧に関する詳細、および追加発表等は、PARCO ART HP「PARCO MUSEUM TOKYO」、

展覧会公式Twitter・Instagram(いずれも@kazetorock_20)にて順次発表します。





風とロック特別編集版:PARCO CRUISE



展覧会開催を記念して「PARCO CRUISE」風とロック特別編集版を4月20日(木)に公開いたします。



PARCO CRUISE:

https://shibuya.parco.jp/feature/?category=cruise



「風とロック」にゆかりの深い三人を箭内が渋谷パルコB1F CHAOS KITCHENに誘って、三軒はしご酒。

かつて「ラジオ風とロック」の放送作家を志願して務めたという演出家・脚本家・ラジオパーソナリティのマンボウやしろ。箭内と同郷の福島県出身で「風とロック芋煮会」の一座常連でもあるシンガーソングライター片平里菜。そしてデビューから箭内がプロデュースを務める高橋優。フリーペーパー「月刊 風とロック」さながらの、ノーカット&ノー編集スタイル。風とロックのこと、展覧会のこと、そして渋谷のこと、その他のこと、笑顔にあふれたカオスな夜。



















「月刊 風とロック」最新号 特別配布







全国のタワーレコードで4月20日(木)より配布開始される「月刊 風とロック(定価0円)112号を、展覧会場にて特別限定配布します。

※無くなり次第配布終了



風とロック20周年記念展 公式ブックレット







風とロックWORKSのアーカイブの一部や、ゆかりの方々からのメッセージ等を収録した風とロック20周年記念展 公式ブックレットを会場にて販売いたします。

A5判フルカラー/48ページ 限定1,000部



展覧会記念商品



会場にて、展覧会の開催と風とロック20周年を記念した、「風とロック」メモリアルオリジナルグッズ箭内道彦アクリルスタンド(市橋織江撮影)ほかを特別限定販売いたします。







※画像はイメージです。

※商品の内容と仕様は予告なく変更となる場合がございます。



展覧会概要









風とロックで みんな笑ってる。

明日がいい日になりますように。



若者から絶大な人気を集めるフリーペーパー「月刊 風とロック」

観客とアーティストの距離が世界一近い福島の村祭り「風とロック芋煮会」

毎週土曜深夜27時のTOKYO FM/JFN「ラジオ風とロック」2010年元旦、スペイン坂スタジオからの生放送中に誕生した高橋優の名曲「福笑い」

タワーレコード「NO MUSIC,NO LIFE.」、

PARCO「SPECIAL IN YOU.」、ゼクシィ「Get Old with Me.」...

メディア、映像、イベント、広告、アート、領域を横断しながら風とロックが生み出し続ける、

唯一無二のクリエイティブ。

ここでしか見ることのできない、みんなが知ってるあの人の笑顔。



渋谷と、パルコとも深いゆかりある、

風とロックの20年を記念した展覧会。

愛と伝説の黄金週間。



風とロックで みんな笑ってる。

世界が平和でありますように。











企業プレスリリース詳細へ (2023/04/15-18:40)