調査期間: 2023年2月6日ー2月13日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 535人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 535



調査方法:実地調査213、インターネット調査320



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問:UV LED とはなんですか?UV LED市場の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?



UV LEDは、電気エネルギーを紫外線に変換する技術で、殺菌、科学捜査、消毒、浄化、医療写真など、さまざまな用途に使用されます。UV LED市場は、2022年に9億米ドルを獲得し、予測期間中に29%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、UV LEDの世界市場は、2035年までに40億米ドルUSDに達すると予想されています。



質問:UV LED市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、UV LED市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:



市場は、特にヨーロッパや米国などの発展途上国で、グリーンキュア技術を採用するための政府のイニシアティブが高まっていることによって牽引されています。また、デジタル化の進展やエネルギー消費の増加も、製品への需要を大きく高めています。さらに、有害な細菌やウイルスを殺す能力があり、安全やセキュリティへの関心が高まっていることから、新興国ではスマート家電にLEDが組み込まれることになります。2020年、サムスンは冷蔵庫、空気清浄機、洗濯機など、UV-C LED技術を搭載したスマート家電を発売しました。同社は、UV LED技術を製品に組み込んだ理由として、効果的な殺菌・消毒ができる家電の需要が高まっていることを挙げています。



UVキュアシステムの活用が拡大

成長する技術開発

本技術の研究開発への高い投資額







質問:UV LED市場の主要な分類は何ですか?



UV LED市場は、技術別、アプリケーションによって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -

1. 技術別





UV-A LED

UV-B LED

UV-C LED





技術に基づいて、2035年末にはUV-A LEDセグメントが最大の市場シェアを占めると予想されています。UV-A LEDは従来、UV硬化、検証、偽造品検知に使用されてきた。この技術に対する需要は、主に低出力の電力を消費する能力によってもたらされています。さらに、LEDベースのUVは、蛍光灯や水銀を含む従来の硬化技術に比べて、運用コストの削減、効率の向上、システムサイズの小型化など、大きなメリットがあります。ある研究によると、水の消毒に使用するUV-A LEDランプの消費電力は1平方メートルあたりわずか2.2ワットであり、従来のUVランプに代わるエネルギー効率の高いランプであることがわかりました。



2. アプリケーション別





キュアリング

消毒

精製

メディカル

セキュリティ

その他







質問:UV LED市場の市場制約は何ですか?



UV LED 市場は、製品の性能と信頼性に関して課題を抱えています。米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL)の調査によると、一部のUV LED製品は、光出力が低く、寿命が短く、性能が安定しないため、特定の用途での有効性に影響を及ぼす可能性があることが判明しました。



以下は、UV LED市場の成長を制約しているいくつかの要因です -



それに付随する技術的課題

高い導入コスト





質問:UV LED市場をリードしている企業は? UV LED市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、UV LED市場をリードする企業です –



Halma Plc

Koninklijke Philips N.V.

Honle Group

LG Electronics Inc.

Nordson Corporation

SemiLEDs Corporation

Heraeus Holding GmbH

Crystal IS Inc.

Seoul Viosys Co, Ltd.

Sensor Electronics Technology Inc.





以下は、UV LED市場における最近の動向の一部です: -



UV LED技術のグローバルリーダーであり、ソウル半導体の子会社であるSensor Electronic TechnologyとSeoul Viosysは、新しいVioleds技術を市場に投入するために提携しました。 秒よりも。このテストは、新型コロナウイルスの滅菌テストを専門とする韓国の研究機関であるKR Biotechが2020年12月に実施したものです。

Nichiaは、オーランドで開催されたRadTech 2020会議・展示会での発表後、UV市場における優位性を拡大することを目指しました。Nichiaは、UVポートフォリオが、従来の水銀灯とそれが引き起こす環境問題を完全に置き換える上で重要な役割を果たすと期待しています。





質問:アジア太平洋地域がUV LED市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか? 日本におけるUV LED市場の傾向は何ですか?



アジア太平洋地域は、予測期間中に大きな市場成長を遂げると予想されています。日本や中国に拠点を置く複数のサプライヤーが、UV LEDの用途拡大に多額の投資を行っています。中国に進出している主要なインクメーカー(Toyo Ink Co.、 DIC Corporation、中国に進出している日系化学メーカーなど)は、環境面でのメリットと硬化速度の速さからUVインクを推進しています。需要増を強調した。UV LEDの用途としては、ワインやタバコなどの消費者産業における印刷物(アルミホイル、紙、プラスチックなど)の包装が挙げられます。日本は技術進歩の主要な中心地と考えられており、効率的な新しいUV硬化型接着剤の研究開発拠点が活発に行われています。最近、新しいUV硬化型接着剤製品は、日本の電気、包装、自動車分野で応用されています。



質問:2035年までにUV LED市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



ヨーロッパ地域は、予測期間中に最も速い市場成長を遂げると予想されています。ドイツは、UV LED市場が多方向の成長を遂げている地域の1つです。その明確な兆候は、この地域の企業の積極的な合併、買収、提携にあります。ヨーロッパに拠点を置く様々な市場関係者や企業との協業によるUVA、UVB、UVCの戦略的進歩を表しています。2019年、日本の大手LEDメーカー日亜は、ドイツの電子機器メーカーBlaupunktと提携し、水や空気の浄化用途の高出力UV LEDを開発・商品化すると発表しました。



北米地域の市場は、2035年末までに大きな市場シェアを占めると予想されています。これは、空気清浄機やスマート消毒器などのスマートホーム製品にUV LEDが搭載されるようになったことに起因しています。しかし、市場は最新の開発によって成長すると予想されます。2020年、LG Innotekは820百万米ドルを投資し、米国におけるUV LED生産施設を拡張すると発表した。



