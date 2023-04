[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月19日ー2月25日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 538人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 538

調査方法:実地調査216、インターネット調査322

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:アラミド繊維とは何ですか?予測期間の末に、アラミド繊維市場の推定規模と収益成長率はどのくらいですか?



アラミド繊維は高性能合成繊維の一種で、「芳香族ポリアミド」とも呼ばれます。これらの繊維は、卓越した強度、高いモジュラス(変形に対する抵抗力)、熱や摩耗に対する抵抗力を特徴としています。アラミド繊維の世界市場規模は、2022年に40億米ドルの値であり、予測期間中に9.7%のCAGRで成長し、2035年には64億米ドルに達すると推定されます。



質問:アラミド繊維市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、アラミド繊維市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:

自動車分野でのアラミド繊維の需要拡大―また、自動車分野もアラミド繊維市場の成長に寄与しています。アラミド繊維は、ブレーキパッド、タイヤ、自動車用コンポジットなど、軽量かつ高強度なコンポーネントの製造に、自動車産業でますます使用されるようになってきています。低燃費車の需要が高まり、二酸化炭素排出量を削減する必要があるため、自動車業界はアラミド繊維のような革新的な軽量素材に目を向けています。この傾向は、予測される数年間においてアラミド繊維市場の成長を促進すると予想されます。例えば、インド国家促進・円滑化庁が2021年3月に発表した報告書によると、インドの乗用車産業は2022年に22%から25%上昇すると見られています。これにより、発展途上の自動車分野での軽量材料の要求が高まる可能性があります。



軍事・防衛分野におけるアラミド繊維の需要拡大―アラミド繊維は、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性に優れ、様々な軍事・防衛装備に適しています。また、弾丸、榴弾、その他の弾道脅威に対して優れた保護性能を発揮するため、軍や防衛関係者にとって理想的な選択肢となっています。高度な保護具の需要が増え続ける中、アラミド繊維市場は軍事・防衛分野で大きな成長を遂げることが予想されます。例えば、2019年の世界の防衛費は4%拡大し、過去10年で最大の拡大幅となりました。これは、米国と中国の軍事費の伸びを条件としたものです。



Ø パラアラミド繊維の需要が各業界で急増中



国土安全保障に関する需要の高まり



セキュリティとプロテクション用途で高まる軽量化素材の需要



研究開発機会の増大







質問:アラミド繊維市場の市場制約は何ですか?



以下は、アラミド繊維市場の成長を制約しているいくつかの要因です -

アラミド繊維は、他の合成繊維に比べて製造コストが比較的高いため、コストが重要な要素となる一部の用途での使用に制限があります。



アラミド繊維は、化学的・物理的特性のバリエーションが限られているため、メーカーが市場で製品を差別化することが難しいです。



アラミド繊維の非生分解性



原料不足、輸送遅延の影響と現在の市場シナリオ







質問:アラミド繊維市場の主要な分類は何ですか?



アラミド繊維市場は次のように分類されます: -

タイプ別(パラアラミド繊維、メタアラミド繊維)

タイプに基づいて、パラアラミド繊維の用途の中で最も多いのが、セキュリティとプロテクションの用途です。パラ系アラミド繊維は、非常に高い強度と高度に配向した硬い分子構造により、防弾チョッキ、ヘルメット、車両装甲などの保護具に使用されています。一方、メタ系アラミド繊維は、工業用ろ過用途で人気が高まっていることから、予測期間中に大きな発展が見込まれます。





アプリケーション別(セキュリティと保護、摩擦材、工業用ろ過、光ファイバー、ゴム補強、タイヤ補強、電気絶縁材、その他)

セキュリティと保護アプリケーションセグメントは、インド、中国、ブラジルなどの新興国からの需要の増加により、2020年に市場をリードし、予測期間中もリードポジションを維持すると予想されます。これらは、主に軍事、産業、市民目的で使用されるフットウェア、ヘルメット、カバーオール、グローブなどの防火・防刃・防刃保護衣の製造に使用されています。



エンドユーザー別(自動車、航空宇宙・防衛、電子・通信、電気、その他)

地域別(APAC、ヨーロッパ、北アメリカ、中東・アフリカ、南アメリカ)



質問:アラミド繊維市場をリードしている企業は? アラミド繊維市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、アラミド繊維市場をリードする企業です -

主なプレーヤーは、TEIJIN LIMITED(日本)、DuPont De Numerous, Inc(米国)、Yantai Tayhon Advanced Materials Co. (中国)、Hyosung Corp.(韓国)、Toray Industries, Inc.(日本)、Kolon Industries Inc.(韓国)、Huvis Corporation(韓国)、Kermel(フランス)、China National Bluestar(Group)Ltd.(中国) (中国)、SRO Aramid (Jiangsu) Co. (中国)などです。

以下は、アラミド繊維市場における最近の動向の一部です: -

TEIJIN LIMITEDは、2020年にグリーン原料を使用した高性能パラ系アラミド繊維を誕生させました。自動車タイヤ、航空コンテナ、防護服など、さまざまな用途に使用されています。



電気自動車(EV)用のリチウムイオン電池の安全性、効率性の向上に向けた需要の高まりに対応するため、DuPont De Numerous, Inc.は2020年にDuPont Kevlar MicroCoreを発表しました。この新開発の耐高温超極細繊維素材は、バッテリーセパレーターに活用されます。



2019年、Kolon Industries Inc.は、従来のアラミド繊維と比較して強度、弾性率、伸度特性が向上したアラミド繊維の新製品「Heracron X」を発表しました。本製品は、ロープ、ケーブル、複合材料など、さまざまな用途に向けたものです。







質問:アラミド繊維市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどちらですか?

アジア太平洋地域は、2021年の72,082.42千米ドルから、予測期間中に約8%のCAGRで1,23,156.97千米ドルに成長すると推定されます。この地域は、自動車、航空宇宙、防衛などのさまざまな最終用途産業における軽量かつ高性能な材料の需要の増加により、世界のアラミド繊維市場において大きな成長機会を提供すると期待されています。中国、インド、日本などの国々における人口の増加、急速な都市化、インフラ整備が、建設分野でのアラミド繊維の需要を促進しています。さらに、防護服や防弾チョッキにアラミド繊維が使用されるようになり、同地域の市場成長をさらに促進すると予想されます。アラミド繊維市場の主要プレーヤーには、Teijin Ltd.(日本)が含まれます。



北米地域は、2021年の30,370.48千米ドルから、予測期間中に約7.2%のCAGRで49,265.30千米ドルに成長すると推定されます。この地域は、航空宇宙および防衛産業における高性能材料の需要の増加により、世界のアラミド繊維市場において大きな成長機会を提供すると予測されています。同地域では、自動車産業と建設産業がアラミド繊維の需要を牽引すると予想されます。さらに、タイヤの補強、ロープ、ケーブル、電気絶縁など、さまざまな用途でアラミド繊維の需要が増加しており、これがさらに市場成長を促進すると予想されます。



ヨーロッパは最大のアラミド繊維市場の1つです。この地域は、2021年の19,743.32千米ドルから、予測期間中に約7.7%のCAGRで33,224.49千米ドルに成長すると予想されます。この市場は、航空宇宙、防衛、自動車などの主要な最終用途産業が牽引しています。この地域では、安全や環境保護に関する規制が厳しく、高強度、耐熱性、耐久性などの優れた特性を持つアラミド繊維の需要を後押ししています。また、電気自動車の普及に伴い、建築分野での需要も増加しています。







