[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月20日ー27日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 538人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 538



調査方法:実地調査228、インターネット調査312



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:ゴム手袋は何ですか?ゴム手袋市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?



ゴム手袋は、合成ゴム、天然ゴム、ゴムコーティングを繊維手袋に付加した手袋です。その主な機能は、作業中に危険な物質からユーザーを保護することです。



ゴム手袋市場は2022年に約400億米ドルの市場価値から、2035年までに約1,000億米ドルに達すると予測されています。ゴム手袋市場は2023 -2035年間に約 13% の CAGR で成長しています。



問題:ゴム手袋市場の成長を牽引する要因は何ですか?



ゴム手袋市場は予測期間中に業界の成長は、政府の厳しい政策、職場のリスクに関連する高額な支出、職場の安全と安心に対する業界関係者の意識の拡大によって促進されると予測されます。世界中の政府は、2020 年のパンデミックに備えて、ガウン、手袋、フェイス シールド、マスクなどの十分な個人用保護具 (PPE) を確保するために多額の投資を行っています。米国のCDC(Centers for Disease Control and Prevention)は、病院、学校、公共交通機関など、さまざまな場所でのPPEの使用方法に関する勧告を発表しています。CDC は、公共の場所での布製フェイス シールドの着用など、PPE の一般的な使用法についても提案しています。市場大手が競争力をつけるために、病院や医療施設、NGOと連携してPPEを直接販売するケースが増えています。



以下は、ゴム手袋市場の領域で成長を促進するその他の顕著な要因の一部ですー



医療業界での用途拡大

衛生慣行の増加







問題:ゴム手袋市場の主な分類は何ですか?



ゴム手袋市場はタイプ別、カテゴリ別、形態別、分布別、エンドユーザー別に分類することができます。これらのセグメントは、次のようにさらに分岐します。



1. カテゴリ別





使い捨て

再使用型



カテゴリに基づいて、使い捨てセグメントは、2035 年末までに最大の市場シェアを保持すると予想されます。使い捨て手袋は、手を保護するための片手用手袋です。使い捨て手袋はゴム手袋市場で最も一般的に使用されている手袋であり、食品とケータリング、ヘルスケア、自動車、光化学などの業界におけるこれらの手袋の需要の増加が、このセグメントの成長を促進しています。使い捨て手袋は、医療、飲食、研究室など様々な分野で使用されています。COVID-19のパンデミック時に医療用手袋の需要が高まったことから、2020年の市場シェアは医療分野が71.7%で最大となりました。





2. エンドユーザー別





医学

非医療用

医薬品

製造業と建設業

自動車

オイルとガス

コマーシャル

その他



エンドユーザー別に基づいて、医学セグメントは、2035 年末までに最大の市場シェアを保持すると予想されます。医療業界は、医療従事者と患者をあらゆる種類の感染症から保護するゴム手袋の最大の消費者です。ゴムでできている手袋は、手を清潔にするのに役立ち、病気のリスクも軽減します。さらに、COVID-19の流行により、医療スタッフの間で検査と診察用手袋の必要性が高まりました。CDC の発表によると、2023 年 4 月の時点で、米国では 7,000 万人を超える COVID-19 の症例が確認されており、90 万人以上が死亡しています。特に医療現場での PPE の使用は、ウイルスの感染を防ぐための重要な戦術となっています。PPE には、マスク、手袋、ガウン、フェイス シールドが含まれます。





3. タイプ別





ニトリル

PVC

ネオプレン

ブチル





4. 形態別





粉

パウダーフリー





5. 分布別





実店舗

オンラインストア





問題:ゴム手袋市場の成長を阻害する課題は何ですか?



ゴム手袋産業は労働条件について批判されており、特にマレーシアのような国で生産のほとんどが行われていることが強調されています。ヒューマンとライツとウォッチによると、マレーシアのゴム手袋産業で働く移民労働者は、しばしば長時間労働、不十分な生活環境、移動の自由の制限などの虐待に直面しています。



その他、市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。



環境への懸念

サプライチェーンの混乱





問題:ゴム手袋市場をリードしている企業は何ですか? ゴム手袋市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、ゴム手袋市場を築いた企業です –



Ansell Ltd.

Top Glove Corporation Bhd

Hartalega Holdings Berhad

Unigloves (U.K.) Ltd.

The Glove Company

MAPA Professional

Adenna LLC

MCR Safety

Atlantic Safety Products, Inc.

Globus (Shetland) Ltd.





ゴム手袋市場の最新の開発は以下の通りです。



2020 年、Kimberly Clark Company は最新の Poise Ultra Thin Pads with Wings を発表しました。

2020 年、Supermax Corporation Bhd は、米国テキサス州に高度な製造施設を建設します。





問題:北米地域がゴム手袋市場で最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?



北米地域の市場が2035年末に、最大のシェアを占めると予想されています。高齢者人口の増加や衛生意識の高まりにより、外科手術が増加し、ゴム手袋の需要が増加しました。北米の医療とヘルスケア支出の増加は、感染症および伝染病を予防することの重要性に対する一般の意識の高まりに起因する可能性があります。さらに、北米の地域別ゴム手袋市場は、予測期間中、医療と病院サービス、衛生用品、機械製品、研究所の需要の増加により牽引されると予想されます。さらに、2018 年に米国労働統計局は、医療および機械産業の労働者は職場で PPE を着用する必要があると述べました。



問題:2035 年までにゴム手袋市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



ヨーロッパ地域は、予測期間中にわずかな市場シェアを占めると予想されます。ゴム手袋は、食品と飲料、金属製造、オイルとガス、自動車と化学部門で保護手袋の必要性が高まっているため、この地域で高い需要があります。さらに、ドイツやイタリアなどの国々でCOVID-19が急速に広まったことで、医療用手袋のニーズが高まっています。ヨーロッパ疾病予防管理センター(ECDC)によると、欧州連合(EU)の複数の国で、2020年3月と4月に医療用手袋が不足し、在庫が数日しか持たなかったと報告されています。したがって、一部の国は、そうではないと報告した。



アジア太平洋地域の市場は、予測期間に大きな市場シェアを占めると予想されています。世界のゴム手袋のほとんどはアジア太平洋地域で製造されており、マレーシアが最大の生産国です。マレーシアゴム手袋製造業者協会 (MARGMA) によると、マレーシアは 2020 年の世界のゴム手袋生産量の約 3 分の 2 を占めています。この地域の他の重要な生産国は、タイ、インドネシア、中国です。ここ数年、日本のヘルスケア産業は大きな成長を遂げています。ゴム手袋などの安全アクセサリーの需要は、国内で行われる外科的および非外科的処置の数の増加と、市場の成長を牽引する医療機関の数の増加の結果として増加すると予想されます。の日本のゴム手袋市場は、2020 年に 約1942.31百万米ドルの収益を報告し、予測期間中に 6.44% の CAGR で成長し、2030 年末までに 約3491.97百万米ドルに達すると予測されています。



