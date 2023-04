[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月13日ー20日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 545 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法:実地調査230、インターネット調査315

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました



質問: 受託開発製造機関とは何ですか? 受託開発製造機関市場の規模と、2035 年までの予測成長率は何ですか?



医薬品の開発から製造までを請け負って製薬業界に従事する企業を開発受託機関といいます。 受託開発および製造組織市場は、2022 年に約 200億米ドルを獲得し、予測期間中に最大 8% の CAGR で成長すると予想されます。さらに、グローバルな契約開発および製造組織市場は、2035 年までに 510億米ドルに達すると予想されています。



質問:受託開発製造機関市場の成長を牽引する要因は何ですか?



医薬品の需要が高まっている世界中の製薬会社の数の増加は、市場の成長を促進すると推定されています。2023 年時点での製薬業界の収益は、世界全体で 1.5 兆米ドルと報告されており、過去 20 年間で大幅な成長率を示しています。 病気の発生の増加と新薬発見の必要性、および新薬発見のための臨床試験の増加は、今後数年間の市場の成長を後押ししています。



以下は、受託開発および製造組織市場のドメインの成長を促進する他の顕著な要因の一部です。

市場を後押しするための合併と買収の急増



新薬発見のための多数の研究開発イニシアチブ



認知度の向上によるジェネリック医薬品の需要の高まり







質問: 受託開発製造機関市場はどのように分類されますか?



受託開発・製造機関市場は、CMO、CRO、サービスで分類できます。 これらのカテゴリは、次のようにさらに分岐します。

1- CMO別

API製造



完成品製造



固体



液体



注射剤の包装



その他





API製造セグメントは、2035年までに最大の市場シェアを保持すると予想されています。API製造の需要は、病気、ヘルスケア部門、および高齢化人口の増加の結果として、企業の間で増加すると予想されます. 人々の間での早期診断テストに対する意識の高まりは、今後数年間で市場セグメントの成長を促進すると推定されています。可処分所得の増加と、医療施設とインフラストラクチャの改善と成長のための医療部門への投資の増加により、市場セグメントの成長に対する需要が高まっています。世界保健機関によると、世界の 6 人に 1 人以上が 2030 年末までに 60 歳以上になると推定されています。



2-CRO別

発見



前臨床



臨床





CRO の中で、臨床セグメントは予測期間の終わりまでに市場収益の大きなシェアを保持すると予想されます。COVID-19 などの新しい疾患の増加は、市場セグメントの成長を後押しすると推定される世界中の臨床試験の成長につながっています。食品医薬品局からの医薬品承認を増やすための API 開発の数も、市場の成長を促進すると推定されています。 2020 年のプログラムの推定によると、世界中の新たな新興疾患の 70% 以上が人獣共通感染症に起因すると推定されています。



3- サービス別

ラボサービス



生物分析サービス



-分析サービス







質問: 受託開発製造機関市場 の成長を制限している課題は何ですか?



政府の厳しい規制と、創薬のあらゆる段階における政府機関や組織からの承認の要件は、市場の成長を妨げると推定されています。 新薬の承認は、副作用や汚染物質のない薬を検証してクリアするために、政府によって承認されなければなりません。 これらの手順はすべて、市場の成長を妨げると推定される安全性と品質を確保するために、いくつかの臨床試験を完了するのに何年もかかります。

市場の成長を制限するその他の要因は次のとおりです。



原材料や設備の価格上昇



医薬品の検査と品質管理を行う経験豊富な担当者の不足







質問: 受託開発製造機関市場をリードしているのはどの企業ですか? これらの企業に関する最近の市場の動向は何ですか?



以下は、受託開発および製造組織市場をリードする以下の企業です

Lonza Group Inc.



Catalent Inc.



Thermo Fisher Scientific Inc.



Jubilant Farmois Ltd.



Aenova Holding GmbH



Boehringer Ingelheim International GmbH



Pfizer Inc.



Corden Pharma GmbH



Recipham AB



Siegfried Holding AG



Albany Molecular Research Inc.



Fabbrica Italiana Sintetici SpA



Faleva SA







以下は、受託開発製造機関市場における最近の動向の一部です。

2022 年 8 月: Catalent Inc. は、メイン ファーマ グループ リミテッドから 475百万米ドルでノースカロライナ州の 受託開発製造機関 - Metrics Contract Servicesを取得することに合意したと発表しました。 この買収は、統合された経口固形製剤の開発、製造、包装におけるキャタレントの能力を向上させるために行われました。



2022 年 5 月: 主要な 受託開発製造機関 である Corden Pharma GmbH が Astrong に買収され、ICIG とともに、独自のイノベーション能力を持つ顧客への医薬品サービスの開発に再投資されました。







質問: アジア太平洋地域が契約開発および製造組織市場で最も有利な機会を提供すると予想されるのはなぜですか?日本の受託開発製造業市場の動向は何ですか?



アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で成長するはずであるため、契約開発および製造組織において最も有利な機会を提供すると予想されます。2030 年まで、アジア太平洋地域の市場は最大 10% の CAGR で成長すると予想されます。特定の薬の副作用の増加と人々の耐性の高まりにより、市場の成長が加速すると予想されます。また、この地域の慢性疾患の有病率は、市場の成長を後押しすると推定されています。2021 年のレポートの時点で、アジア太平洋地域では年間約 3,900 万人が慢性疾患と診断されています。

バイオ医薬品の需要が高まっているため、日本での受託開発および製造組織の需要も増加するはずです。日本におけるバイオ医薬品の売上高は医薬品売上高の 12% 以上を占め、2022 年米国貿易管理局の時点で世界のバイオ医薬品売上高の 30% に貢献しています。安価で経済的なアウトソーシングの需要の増加は、市場の成長を促進すると推定されています。この地域の高齢者人口の増加も、市場の成長を後押しすると予想されます。



質問: 2035 年までに契約開発および製造組織市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



北米地域は、予測期間中に世界市場の収益の大部分を占めると予想される別の地域です。この地域は、2020 年に市場の約 28% の収益シェアを保持しました。この地域での細胞および遺伝子治療に対する需要の高まりは、市場の成長を後押しすると推定されています。市場の成長は、食習慣の変化と人々の不活発なライフスタイルに伴う、この地域でのがんやその他の胃腸疾患の蔓延に起因しています。推定によると、2021 年に約 200 万人が新たながんの症例と診断され、同年に米国で 600,560 人の死亡が報告されました。

ヨーロッパは、受託開発および製造組織の市場で著しい成長を示すと予想されるもう 1 つの地域です。ヨーロッパの契約開発および製造組織市場は、予測期間中に最大 18% の成長を示すと予想されます。地域市場の成長は、ドイツ、英国 (U.K.)、およびフランスが主導するはずです。交通事故の増加と職業およびスポーツ傷害を伴う手術の増加により、市場の成長が加速すると推定されています。政府のイニシアチブと民間投資による地域全体の医療費の増加は、市場の成長を牽引しています。推定によると、ヨーロッパの交通事故は、2021 年時点で 100 万人あたり 40 人が死亡していると推定されています。



