mikerrとTOSHIKI NAGASAWAによるプロジェ…
［AWA］
～2023年4月の定期配信AWAラウンジランキングを発表～
AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2023年4月1日（土）から4月30日（日）までに開催された、音声ライブ配信を利用した「定期配信ラウンジ」※の視聴数、開催頻度、リアクション数などを総合して、2023年4月の定期配信AWAラウンジランキングTOP10を発表いたしました。※定期配信中の公式ユーザーのみ対象
■2023年4月定期配信AWAラウンジ人気ランキングTOP10
2023年4月度の定期配信AWAラウンジランキングは、mikerrとTOSHIKI NAGASAWAの2人によるプロジェクト「ime」が3ヶ月連続で1位を獲得。4/24(月)と4/25(火)には、ime楽曲提供イベント「アーティストと一緒につくりあげる、あなただけの歌」の歌唱審査ラウンジを開催。2位には、ラウンジをほぼ毎日配信している京都出身のポップアイコン「あさちる」がランクインし、14ヶ月連続のTOP3入りとなりました。3位は、2人組シンガーソングライターユニット「Rons week」が7ヶ月連続のTOP3に輝いています。その他、シンガーソングライター平岡優也、今崎拓也、小林未奈、“美根”、がトークと生演奏をラウンジで披露しTOP10に名を連ねています。
▼定期配信AWAラウンジサイト
https://cp.awa.fm/livestreaming-lounge
■アプリ概要
「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・デジタル株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億2,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,300万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「LOUNGE（ラウンジ）」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。
名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/
推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 14.0以降、Android 10.0以降
＜PC版＞10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上
＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)
価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）
提供開始：2015年5月27日
■URL
AWA：https://awa.fm/
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool
デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/
AWA LOUNGEブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/
AWA最新情報：https://news.awa.fm/
AWA公式Twitter：https://twitter.com/awa_official?lang=ja
AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k
■会社概要
社名：AWA株式会社（読み：アワ）
所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル
代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己
事業内容：音楽ストリーミングサービス 等
設立日：2014年12月1日
■お問い合わせ先
AWA広報担当press@awa.fm
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/02-18:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
道端アンジェリカが惚れ込んだスキンケアブランド<CCLIMGLAM(クリムグラム)>より、乾燥などによる古い角質をケアしすこやかな頭皮とお肌を目指すシャンプー&化粧水が新登場。(05/02 23:40)
不動産投資支援事業を展開するフェイスネットワーク「相続・資産承継に向けた不動産小口化商品セミナー」を開催！~人気エリアの不動産小口化商品への投資で相続対策に活用可能な資産に~(05/02 23:40)
ＢＦＴのオウンドメディア「Users Digital」にて公開 株式会社システムエグゼ様にインタビュー実施(05/02 23:40)
TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』とglambとのコラボレーション商品が登場！(05/02 22:40)
「マンション管理を考える」 無料WEBセミナーを開催(05/02 22:40)
<鳥羽国際ホテル> お母様＆お父様に日頃の感謝を贈る ～ゆったりした贅沢が叶う“ホテルステイ” ～(05/02 22:40)
愛猫ちゃんがモデルデビュー?!SUMIKA公式モデルニャンズ二期生大募集(05/02 21:40)
Beverich、ノンアルワイン2種類を詰め込んだ母の日ギフトを販売開始(05/02 21:40)
eスポーツストリーマー&キャスター×松井証券タイアップ動画『FXバトル！MATSUI e』配信スタート！(05/02 20:46)
麻布十番・東麻布のストレッチ整体&パーソナルジムCoCoDakara Body Design麻布十番店が、おトクに通える月額制プランをスタート！(05/02 20:40)
【沖縄県内の事業者様】琉球ビジネスクリエート合同会社よりクラウド環境活用による決算予測サービスのご案内（先着・期間限定モニタープランあり）(05/02 20:40)
『グリザイア:ファントムトリガー』× ヴィレッジヴァンガードのコラボグッズが発売開始！(05/02 19:16)
母の日ギフトに悩むあなたへ！お花×究極スイーツで母の笑顔溢れるひとときを。(05/02 19:16)
２０２３年母の日は贅沢華やか弁当！母の日弁当 ９選(05/02 19:16)
２０２３年母の日はフラワースイーツ！母の日スイーツ ９選(05/02 19:16)
『勇者指令ダグオン』より、二代目主役メカ『パワーダグオン』が、METAMOR-FORCE化！(05/02 19:16)
全国唯一！横浜市立野毛山動物園が絶滅危惧種のヘサキリクガメの繁殖に成功しました！(05/02 19:16)
【ebure】POP UP STORE “IMAGINATION”(05/02 19:16)
BTOP北海道 公式アプリリリースのお知らせ(05/02 19:16)
『サマナーズウォー: Sky Arena』、「9周年スペシャル！ワリーナ&ワールドアリーナイベント」を開催！アリーナをプレイしてプレゼントをゲットしよう！！(05/02 19:16)
【FC大阪】株式会社TASKAL様 ゴールドパートナー決定のお知らせ(05/02 19:16)
シンガーソングライター・にゃんぞぬデシ 新高校生のために書き下ろした新曲『人生は一度きりらしい』のMUSIC VIDEO公開！(05/02 19:16)
【TCB東京中央美容外科】第10回 西日本手術手技研究会を開催。技術力向上を目的に外部医師含め21名が参加(05/02 19:16)
元女子プロ野球選手の山口千沙季氏入社(05/02 19:16)
酢重初の試みとなる本格蕎麦とのコラボレーション、「酢重DINING SINGAPORE」を二―アン・シティ（高島屋シンガポール内）にOPENしました。(05/02 19:16)
東洋建設の役員指名・報酬委員会からの当社ら株主提案の役員候補者らに対する面談要請についてのアップデート(05/02 19:16)
【ミリオンアクションキャンペーン2023】青山学院大学総合文化政策学部との産学連携POP-UPショップ渋谷スクランブルスクエアにて5/12～23開催(05/02 19:16)
"マインクラフト"を用いた子供向けプログラミングスクールの株式会社エドモンド「高知校」体験会実施中、参加者募集(05/02 19:16)
「ホテルニューグランド」と提携し、”ブライダル専用ボディメイク”開始！(05/02 19:16)
AI技術を駆使した革新的な司法書士法人、任意後見AIチャット相談サービスの開発を発表(05/02 19:16)