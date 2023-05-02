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mikerrとTOSHIKI NAGASAWAによるプロジェ…

mikerrとTOSHIKI NAGASAWAによるプロジェクト「ime」が3ヶ月連続で1位に！

［AWA］

～2023年4月の定期配信AWAラウンジランキングを発表～

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2023年4月1日（土）から4月30日（日）までに開催された、音声ライブ配信を利用した「定期配信ラウンジ」※の視聴数、開催頻度、リアクション数などを総合して、2023年4月の定期配信AWAラウンジランキングTOP10を発表いたしました。※定期配信中の公式ユーザーのみ対象




■2023年4月定期配信AWAラウンジ人気ランキングTOP10

2023年4月度の定期配信AWAラウンジランキングは、mikerrとTOSHIKI NAGASAWAの2人によるプロジェクト「ime」が3ヶ月連続で1位を獲得。4/24(月)と4/25(火)には、ime楽曲提供イベント「アーティストと一緒につくりあげる、あなただけの歌」の歌唱審査ラウンジを開催。2位には、ラウンジをほぼ毎日配信している京都出身のポップアイコン「あさちる」がランクインし、14ヶ月連続のTOP3入りとなりました。3位は、2人組シンガーソングライターユニット「Rons week」が7ヶ月連続のTOP3に輝いています。その他、シンガーソングライター平岡優也、今崎拓也、小林未奈、“美根”、がトークと生演奏をラウンジで披露しTOP10に名を連ねています。

▼定期配信AWAラウンジサイト
https://cp.awa.fm/livestreaming-lounge

■アプリ概要
「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・デジタル株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億2,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,300万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「LOUNGE（ラウンジ）」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」　https://awa.fm/
推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 14.0以降、Android 10.0以降
＜PC版＞10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上
＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)
価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）
提供開始：2015年5月27日

■URL
AWA：https://awa.fm/
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool
デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/
AWA LOUNGEブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/
AWA最新情報：https://news.awa.fm/
AWA公式Twitter：https://twitter.com/awa_official?lang=ja
AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

■会社概要
社名：AWA株式会社（読み：アワ）
所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル
代表者：代表取締役CEO　冨樫　晃己
事業内容：音楽ストリーミングサービス 等
設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先
AWA広報担当press@awa.fm



企業プレスリリース詳細へ （2023/05/02-18:46）

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